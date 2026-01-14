Эксперт из США: Киев сыграл на руку Москве на фоне удара «Орешником»

Американский политолог Гилберт Доктороу считает, что история с ударом «Орешником» получила для Киева неожиданный и, мягко говоря, не самый выгодный поворот. По его словам, реакция украинского руководства на применение новой ракеты сыграла на руку Москве.

Доктороу отмечает, что сам удар должен был стать серьезным сигналом, но окончательно эффект закрепили заявления главы украинского МИД. Попытка надавить на Европу в духе «посмотрите, это уже у ваших границ, срочно надо что-то делать» привела к обратному результату.



Фактически, считает эксперт, Киев сам нарисовал для европейцев крайне наглядную и пугающую картину. Русские применяют гиперзвуковую ракету, и, если добавить к ее скорости еще пару миль в минуту – она может оказаться уже в Берлине. Такой аргумент, по мнению Доктороу, сработал безотказно, но не так, как рассчитывали в Киеве.

Политолог отметил действия министра иностранных дел Украины:

Он проделал прекрасную работу для русских, запугав европейцев до смерти.

Вместо того чтобы вдохновить ЕС на активные действия, украинская дипломатия лишь усилила страх перед прямым столкновением с Россией.

И если в Киеве рассчитывали, что «Орешник» станет поводом для новой волны поддержки, то, судя по реакции, он скорее стал для европейских столиц напоминанием о том, насколько близко война подошла к их собственным границам.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 11:06
    насколько близко война подошла к их собственным границам
    Думается, что простой народ всё прекрасно понимает, но вот до руководства ну ни как не хочет дойти. fool
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 11:39
      Цитата: marchcat
      но вот до руководства ну ни как не хочет дойти.

      Так они туда поставленны, что бы начать войну с Россией, а потом "свалят по тихому" за океан, и дело с концом.
    2. мусоргский Звание
      мусоргский
      0
      Сегодня, 11:40
      Руководство так же всё понимает, но продолжает дурить свой народ. Так же есть желание вооружиться для возможных последующих военных действий против России.
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:11
    Фактически, считает эксперт, Киев сам нарисовал для европейцев крайне наглядную и пугающую картину.
    "Орешника" и без наркозе боятся. Но угольки, наркоша, помог раздуть.
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Сегодня, 11:12
    если добавить к ее скорости еще пару миль в минуту – она может оказаться уже в Берлине
    К скорости там добавлять уже ничего не нужно, надо добавить пару минут, что бы оказаться в Берлине.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:18
    Война ЕС с Россией ,пока переносится .У ЕС нет пока систем ПВО, для перехвата Орешника.
    Но это совсем не означает ,что украинцев не будут бросать в мясорубку ,а там и поляков и недобалтов
  5. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 11:20
    если добавить к ее скорости еще пару миль в минуту – она может оказаться уже в Берлине.


    Вот тут я не понял. По отношению к Орешнику, как скорость можно проецировать на дальность.
    От страха мозг видать отключился.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 11:28
      Цитата: kromer
      От страха мозг видать отключился.

      Толи мозг, толи косяк перевода.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:36
    В Берлине смогут пожить еще. Еще 2 минуты, по сравнению с западной Украиной или Польшей. В Париже и Лондоне на 5-6 минут.
    Это большой выигрыш во времени.
  7. Симаргл Звание
    Симаргл
    +1
    Сегодня, 11:37
    Что такое "Орешник"?
    Это возможность тренироваться не только на Куре (полигон ВКС, а не река в Грузии).
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:18
      Цитата: Симаргл
      Это возможность тренироваться не только на Куре (полигон ВКС, а не река в Грузии).

      Не дай бог, на другой стороне речки Нарова.
  8. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:16
    насколько близко война подошла к их собственным границам.
    Те из нас, кто живёт за пределами России, это видят наглядно.