Дроны волнами атакуют ТЭЦ-5 в Киеве, вводятся новые аварийные отключения
Российские Вооружённые силы не снижают интенсивности нанесения ударов по объектам в Киеве. Сообщается о новых волнах прилётов дронов по объектам в украинской столице и окрестностях.
По последним данным, дроны, один за одним, атакуют ТЭЦ-5, что в правобережной части Киева.
Мэр Киева Кличко заявляет о работе ПВО в левобережной части города – в микрорайоне Осокорки.
По всему Киеву и большей части области введены аварийные отключения электроэнергии. Однако очевидцы сообщают о ряде микрорайонов украинской столицы, в которых электроснабжение есть всегда.
На этой почве на Украине начинаются «трения». Как сообщало «Военное обозрение», накануне жители Днепропетровска перекрыли одну из улиц с требованием объяснить, почему при аварийных отключениях свет отключают только в «бедных» районах, а «богатые» районы продолжают обеспечиваться и электричеством, и газом, и теплом. Прибывший местный «энергофюрер» в сопровождении нацполиции быстро всё «разъяснил», и стихийная акция в итоге была разогнана.
То есть, власти использовали силу для разгона мирного протеста. Трампу его разведка уже сообщила об этом, равно как и о значительной девальвации гривны? Будет бомбить режим? Ну, конечно, же нет. Это другое… Тут понимать надо.
Сообщение «Укрэнерго» к украинцам:
Информация