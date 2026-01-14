Дроны волнами атакуют ТЭЦ-5 в Киеве, вводятся новые аварийные отключения

Российские Вооружённые силы не снижают интенсивности нанесения ударов по объектам в Киеве. Сообщается о новых волнах прилётов дронов по объектам в украинской столице и окрестностях.

По последним данным, дроны, один за одним, атакуют ТЭЦ-5, что в правобережной части Киева.



Мэр Киева Кличко заявляет о работе ПВО в левобережной части города – в микрорайоне Осокорки.

По всему Киеву и большей части области введены аварийные отключения электроэнергии. Однако очевидцы сообщают о ряде микрорайонов украинской столицы, в которых электроснабжение есть всегда.

На этой почве на Украине начинаются «трения». Как сообщало «Военное обозрение», накануне жители Днепропетровска перекрыли одну из улиц с требованием объяснить, почему при аварийных отключениях свет отключают только в «бедных» районах, а «богатые» районы продолжают обеспечиваться и электричеством, и газом, и теплом. Прибывший местный «энергофюрер» в сопровождении нацполиции быстро всё «разъяснил», и стихийная акция в итоге была разогнана.

То есть, власти использовали силу для разгона мирного протеста. Трампу его разведка уже сообщила об этом, равно как и о значительной девальвации гривны? Будет бомбить режим? Ну, конечно, же нет. Это другое… Тут понимать надо.

Сообщение «Укрэнерго» к украинцам:

Когда появится электроэнергия, расходуйте её бережно.
  1. ALARI Звание
    ALARI
    +1
    Сегодня, 11:00
    Наводите по трубам и все. Станция цела а работать не сможет.
    1. Evgenijus Звание
      Evgenijus
      0
      Сегодня, 11:33
      На каждую трубу по Искандеру, под основание. Бить надо со стороны зданий котельных (машинных залов), чтобы многие сотни тонн кирпича от трубы упали на эти здания.
      Герани надо экономить, завалить трубу они не смогут.
      1. Evgenijus Звание
        Evgenijus
        +1
        Сегодня, 11:40
        Вот и минус прилетел от нацика, значит совет дельный.
      2. ALARI Звание
        ALARI
        +1
        Сегодня, 11:40
        Со стороны зданий не получится там расстояние между корпусом и трубой метров 10 не более. Трубы там бетонные литые, на такую высоту из кирпича не построишь.
        1. Evgenijus Звание
          Evgenijus
          0
          Сегодня, 11:41
          Не обязательно под фундамент, можно и по высоте здания котельной, быстрее упадет.
          1. ALARI Звание
            ALARI
            -1
            Сегодня, 11:49
            А если точно в отверстие с верху попасть то и небольшой заряд справится. Труба только кажется что пустотелая и внутри дым как в из печки выходит. Внутри бетонной трубы находится 4-6 вертикальных железных труб в изоляции вот по ним выхлоп и идет. сверху их повреждаешь и всё feel
            1. ВадимЖивов Звание
              ВадимЖивов
              +1
              Сегодня, 12:24
              Валили мы такие. Нет там внутри труб. Бетон и к основании он толще. hi
  2. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    -4
    Сегодня, 11:01
    Не радует, хотя многие здесь стонут в экстазах... Паны дерутся, а плебс хлопает в ладоши и отдувается своими чубами... А больше всего вызывает негодование, что на Белгородщине гуманитарная катастрофа на грани хаоса... А здесь - зато мы во как хахлам дали sad
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 11:09
      Ростислав_
      (Ростислав)
      -1
      Сегодня, 11:01.... А больше всего вызывает негодование, что на Белгородщине гуманитарная катастрофа на грани хаоса.
      ципсота просочилась
      1. Netl Звание
        Netl
        -1
        Сегодня, 11:23
        Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
        максимум аварийные отключения

        Аварийные отключения - это и есть "без тепла и света". Помимо аварийных, у них еще не прекращаются плановые отключения по графику.

        Но в целом, к сожалению, еще во времена СССР энергосистема Украины создавалась с огромным запасом прочности за счет союзного бюджета. Это было связано тем, что подобные решения принимались партийным руководством, а компартия Украины была и активно лоббировала выделение денег, а компартии России в составе СССР не было sad
  3. MrFox Звание
    MrFox
    -14
    Сегодня, 11:07
    Женщины и дети будут мерзнуть. Так себе достижение... как результат - белгородский губер призвал всех покидать дома и переселяться кто куда может. Без света пол миллиона человек.

    Идет разорение и опустынивание страны
    1. Evgenijus Звание
      Evgenijus
      0
      Сегодня, 11:47
      Эти пол миллиона регулярно поставляют живую силу в мясорубку войны. Даже не протестуют, когда их детей забирает мясник Зеленский с помощью ТЦК. Протест возникает тогда, когда в квартирах Киева становится холодно. А детей своих им не жалко, ведь нарожают, баб пока в армию не берут.
      1. astepanov Звание
        astepanov
        0
        Сегодня, 12:21
        Цитата: Evgenijus
        Даже не протестуют, когда их детей забирает мясник Зеленский с помощью ТЦК.

        Милый, ты будешь удивлен, но Белгород - не украинский, а Российски город, и Зеленский никак не может, даже с помощью ТЦК, забирать белгородцев на войну. И, кстати, про какой пол у миллиона ты пишешь? Похоже, проблемы у тебя не только с географией, но и с русским языком.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 12:23
        Цитата: Evgenijus
        Эти пол миллиона регулярно поставляют живую силу в мясорубку войны. Даже не протестуют, когда их детей забирает мясник Зеленский с помощью ТЦК.

        Почитайте комментарий внимательно, там речь про Белгородскую область, причём здесь ТЦК?
  4. кукс Звание
    кукс
    -1
    Сегодня, 11:50
    Когда появится электроэнергия, расходуйте её бережно.

    Когда или если?
  5. tur-tur Звание
    tur-tur
    0
    Сегодня, 12:28
    при аварийных отключениях свет отключают только в «бедных» районах, а «богатые» районы продолжают обеспечиваться и электричеством, и газом, и теплом.
    ---------------------
    Вот такой казус. Возможно только у них. И разгонят возмущённых бедолаг только у них.
    Ну, вы меня поняли.