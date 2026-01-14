ФСБ пресекла попытку покушения на сотрудника оборонного предприятия в Петербурге

ФСБ пресекла попытку покушения на сотрудника оборонного предприятия в Петербурге

В Санкт-Петербурге пресечена попытка ликвидации сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса. ФСБ сработала на упреждение: задержана россиянка 1966 года рождения, которую, по данным спецслужбы, еще в период проживания на Украине завербовала СБУ.

По последним сведениям, фигурантка зашла в Россию через третьи страны и направлялась в Смоленскую область – к тайнику с оружием и самодельным взрывным устройством.



Маршрут понятный: транзит, «чистые» документы, закладка на периферии, затем выход на цель в Ленинградской области. Оперативники перехватили ее на этапе подготовки. Изъяты пистолет Макарова, СВУ (самодельное взрывчатое устройство) на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и средства связи с перепиской с кураторами на Украине.

По версии следствия, в 2023 году в Киевской области с женщиной связался сотрудник СБУ и предложил «содействие» в разведывательной работе. После обучения методам наблюдения, закладок и стрельбы она несколько месяцев вела слежку за автомобилями и местами проживания военных в Московском и Ленинградском регионах, а затем получила задание на ликвидацию работника оборонного предприятия.

Суд отправил задержанную под стражу. Возбуждено дело о покушении на приобретение взрывчатых веществ, не исключена переквалификация на подготовку теракта и государственную измену. И здесь важно понимать: ставка делалась не на «символ», а на конкретный элемент оборонной цепочки. Перекусить такое звено – значит попытаться замедлить производство и сорвать графики.
  1. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    +5
    Сегодня, 11:38
    59 лет а у нее (исполнительница) мозгов нет!
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 11:42
      Эта фигурантка уже бабка. Отправить ее по этапу в места не столь отдаленные, пусть там доживает свою никчемную жизнь .
    2. alex_spb Звание
      alex_spb
      0
      Сегодня, 12:19
      мозгов нет!

      так и будут безмозглых вербовать и посылать... когда уже введут смертную казнь за терроризм?
  2. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 11:41
    Вот ведь самка собаки! Прошу прощения у собак.
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 11:44
    ФСБ работает отлично. О скольких подобных случаях не сообщается. Хотя бывают и неудачи, 100% результативности не получится не при каких обстоятельствах, особенно во время войны.
    1. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      +4
      Сегодня, 11:47
      Парни работают и это хорошо!
  4. spectr Звание
    spectr
    0
    Сегодня, 12:00
    И здесь важно понимать: ставка делалась не на «символ», а на конкретный элемент оборонной цепочки. Перекусить такое звено – значит попытаться замедлить производство и сорвать графики.

    Обычно таких людей не афиширую. И если человек по дурости сам где-то не засветился, то это значит, что где-то есть "наблюдатель" СБУ, который только отслеживает такие вот критичные "звенья" и передает информацию о них своему куратору. Естественно себя внешне никак не проявляя.
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 12:00
    Цитата: Bookinist69
    Парни работают и это хорошо!

    И помоги им Бог!
    Однако, сколько минусаторов!
  6. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 12:12
    В Ад её! am
    Такие больше не достойны видеть чистое небо, даже через решётку.
    Потому полная аннигиляция!
  7. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 12:22
    Бабка отправится доживать свои дни за решетку и поделом, но сколько еще таких? Пока не уничтожены СБУшные свиньи, всё это не прекратится.
  8. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 12:30
    Парни молодцы! Работают и матереют, одно плохо, не всегда поспевают за временем.