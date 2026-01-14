Власти Ирана назвали террористические группировки, участвовавшие в беспорядках
Иранские власти назвали террористические группировки, которые осуществляли вооружённые нападения, провокации, диверсии и подрывы в разных городах страны, включая Тегеран. В сообщениях содержится информация о том, что среди прочего особую активность в ходе массовых акций протеста проявляли члены движения «Джейш-аль-Зольм», которая обычно действовала в провинции Систан и Белуджистан.
Иранские правоохранители сообщают, что несколько полевых командиров этой группировки действовали в составе митингующих. Они были вычислены по используемым средствам связи и ликвидированы.
Сообщается об активности членов группировки «Комала». Эта группировка внесена в Иране в список террористических, большинство её членов – этнические курды. Выступает за отделение Иранского Курдистана.
В протестах, как говорят официальные лица Ирана, участие принимают члены и другой курдской группировки PJAK («Партия свободной жизни Курдистана»). По сути, это калька с РПК (Рабочей партии Курдистана), в основном действующей в Турции. PJAK так же, как и «Комала», выступает за отделение «курдских» провинций от Исламской Республики Иран.
Также значительной действующей силой радикальных выступлений с применением оружия, по заявлению иранских правоохранителей, стала организация МЕК («Моджахедин-э-Хальк»). Группировка считается радикально оппозиционной в Иране. Хотя изначально поддержала исламскую революцию 1979 года, но затем стала всё больше противопоставлять себя теократии и призывать к свержению аятоллы.
Как пишут в иранской прессе, на эти группировки особую ставку делают иностранные спецслужбы – американские и израильские.
Соответственно, после ликвидации наиболее радикальных членов группировок, признанных в Иране террористическими, Вашингтон начал изрядно нервничать. Особая нервозность у Трампа возникла после блокирования Starlink в Иране. Он даже позвонил Маску, чтобы тот объяснил ему, как такое возможно при учёте заявлений о «невозможности» заблокировать спутниковый интернет его компании. Теперь Трамп, понимая, что радикалов, поддерживаемых ЦРУ и Моссад, Иран мог устранить или бросить за решётку, называет их «мирными протестующими, жертвами режима» и угрожает Тегерану войной.
Для справки: к материалу приложено фото Джона Болтона от 2017 года. Тогда, перед вступлением в должность советника президента США по нацбезопасности, он принимал участие в мероприятии упомянутой организации MEK со звучным названием «Свободу Ирану». Соответственно, вопросы о том, откуда ноги растут у протестов в ИРИ, снимаются сами собой.
