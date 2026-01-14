Израиль призвал США не торопиться с ударами по Ирану

1 474
Израиль призвал США не торопиться с ударами по Ирану, хотя полностью поддерживает смену режима в этой стране. Свое решение в Тель-Авиве объяснили тем, что любое военное вмешательство может помешать протестам.

Страны Ближнего Востока не хотят нового конфликта в регионе, призывая США отложить военную операцию против Ирана. Но если те же Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегают США от ударов, заявляя о том, что ни у кого нет «энтузиазма» по поводу войны, способной отразиться на ценах на нефть, то Израиль просто просит с ними повременить. Как считают в Тель-Авиве, любой удар только сплотит иранцев и помешает протестующим.



Израиль предлагает отложить удары до того момента, когда иранский режим окажется в более тяжелом положении из-за идущих в стране протестов. Тогда можно будет «подтолкнуть» режим аятолл, чтобы он окончательно рухнул.

Израильские чиновники предложили Белому дому отложить крупномасштабные удары до тех пор, пока иранский режим не окажется в еще более напряженном положении. Израиль полностью поддерживает смену режима в Тегеране и усилия США по содействию этому.


Ранее Трамп пообещал протестующим в Иране некую помощь, заявив, что она уже в пути. Однако не стал отвечать на соответствующий вопрос, заявив, что не обязан отчитываться перед журналистами.
  1. bondov Звание
    bondov
    +2
    Сегодня, 11:51
    натан Yahoo через Путина просил передать Ирану, что израиль нападать на Иран не будет - это для того, чтобы избежать иранских бомбардировок, понятно, что иранские атаки были очень эффективны - у евреев до сих пор болит... но сама еврейская логика поразительна: натравить США на Иран, что и сделал натан Yahoo во время визита к Трампу в конце 2025, но желать при этом отсидеться в стороне... и да еще просить об этом... все же у афразиатов мозги иначе работают...

    Афроазиатские народы — это обширная группа народов, говорящих на языках афразийской языковой семьи, проживающих в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Африканском Роге; к ним относятся семитские (арабы, евреи, амхара) и кушитские (оромо, сомалийцы), а также чадские народы.
  2. Илия Звание
    Илия
    +4
    Сегодня, 11:52
    евреи боятся по другой причине. Прилетит им сразу, и за все! Сколько в прошлый раз их жестяной купол пропустил ракет? А теперь, если начнется заваруха, Иран засыпет их по самое не хочу!
    Израиль просто просит с ними повременить. Как считают в Тель-Авиве, любой удар только сплотит иранцев и помешает протестующим.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +2
      Сегодня, 11:59
      Вполне разумные действия. Территория маленькая ,народу,что в бочке сельди напихано,ничего мимо не пролетит,если персы всем арсеналом накопленным врежут. А так дождутся( если дождутся) безкровного для себя решения проблемы.
      1. Илия Звание
        Илия
        +1
        Сегодня, 12:06
        Вот, и сидеть бы им, евреям, в позе японского болванчика. Так нет же грызутся со всеми, и как в укрокаклии все им должны.
        Essex62
        (Александр)
        +1
        Сегодня, 11:59
        Вполне разумные действия. Территория маленькая ,народу,что в бочке сельди напихано
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          0
          Сегодня, 12:11
          Не могут они так сидеть им жизненное пространство надо расширять. Средств и умений достижения целей в избытке,народ боевитый. Сколько там побежали в свой В Ларс, единицы? Жестокость через край плещет. И хитрозадые донельзя,евреи- же
          1. bondov Звание
            bondov
            0
            Сегодня, 12:17
            Средств и умений достижения целей в избытке, народ боевитый.
            то-то аж 2000 лет без государства - таковы умения... с трудом государственность восстановили при помощи мировых держав - не самостоятельно... евреи-то народ боевитый, только генетический страх - это про них... и да еще про армян...
            1. Essex62 Звание
              Essex62
              0
              Сегодня, 12:24
              Страх стимулятор самый мощный. Как и с чей помощью это не важно,важно что последние десятилетия серьезных поражений у них нет. Вы израильских евреев с зашуганным советским не путайте. Очень похож нынешний Израиль на рейх 30-40. Те- же методы античеловечные ,да ещё подпитанные техническим прогрессом и поддержкой гегемона.
  3. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 11:52
    Чем больше США и Израиль заявляют о своей поддержке т.н."мирно протестующих ",тем больше будет сопротивления от иранцев.
    Здесь " золотой осёл " спотыкается...
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +1
      Сегодня, 12:03
      Категорическое утверждение. Только буза уже ни один день идёт. А аятоллы все сопли жуют,пора на гусеницы наматывать,а то будет как всегда.
  4. anjey Звание
    anjey
    +3
    Сегодня, 11:59
    Шо ты хитродупый фраер(израиль) сдал назад hi
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 12:05
    Да, нужно же дать доработать террористам и предателям, на них же бабки потрачены.