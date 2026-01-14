Израиль призвал США не торопиться с ударами по Ирану
Израиль призвал США не торопиться с ударами по Ирану, хотя полностью поддерживает смену режима в этой стране. Свое решение в Тель-Авиве объяснили тем, что любое военное вмешательство может помешать протестам.
Страны Ближнего Востока не хотят нового конфликта в регионе, призывая США отложить военную операцию против Ирана. Но если те же Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегают США от ударов, заявляя о том, что ни у кого нет «энтузиазма» по поводу войны, способной отразиться на ценах на нефть, то Израиль просто просит с ними повременить. Как считают в Тель-Авиве, любой удар только сплотит иранцев и помешает протестующим.
Израиль предлагает отложить удары до того момента, когда иранский режим окажется в более тяжелом положении из-за идущих в стране протестов. Тогда можно будет «подтолкнуть» режим аятолл, чтобы он окончательно рухнул.
Израильские чиновники предложили Белому дому отложить крупномасштабные удары до тех пор, пока иранский режим не окажется в еще более напряженном положении. Израиль полностью поддерживает смену режима в Тегеране и усилия США по содействию этому.
Ранее Трамп пообещал протестующим в Иране некую помощь, заявив, что она уже в пути. Однако не стал отвечать на соответствующий вопрос, заявив, что не обязан отчитываться перед журналистами.
