Израиль призвал США не торопиться с ударами по Ирану, хотя полностью поддерживает смену режима в этой стране. Свое решение в Тель-Авиве объяснили тем, что любое военное вмешательство может помешать протестам.Страны Ближнего Востока не хотят нового конфликта в регионе, призывая США отложить военную операцию против Ирана. Но если те же Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегают США от ударов, заявляя о том, что ни у кого нет «энтузиазма» по поводу войны, способной отразиться на ценах на нефть, то Израиль просто просит с ними повременить. Как считают в Тель-Авиве, любой удар только сплотит иранцев и помешает протестующим.Израиль предлагает отложить удары до того момента, когда иранский режим окажется в более тяжелом положении из-за идущих в стране протестов. Тогда можно будет «подтолкнуть» режим аятолл, чтобы он окончательно рухнул.Ранее Трамп пообещал протестующим в Иране некую помощь, заявив, что она уже в пути. Однако не стал отвечать на соответствующий вопрос, заявив, что не обязан отчитываться перед журналистами.