Подземные хранилища газа в Европе опустели почти наполовину

От имени Венгрии я благодарю господина президента (Турции) за гарантию этого маршрута. Подумайте о «Северном потоке». Эта гарантия — серьезное дело.

За первые десять дней 2026 года спрос на газ в Европе вырос на 20 % в годовом исчислении, поскольку из-за похолодания увеличилась потребность в отоплении помещений и выросла выработка электроэнергии на газовых электростанциях почти на 30% по сравнению с прошлым годом, отчасти из-за возросших потребностей в отоплении, а отчасти из-за снижения выработки ветровой энергии в самые холодные дни.

Нынешняя зима в Европе оказалась одной из самых холодных за последние десятилетия. В Финляндии, Швеции, а также на северо-востоке Норвегии температурные значения держатся на уровне -30 °С. Около -10 °С сохраняется на востоке Польши, Словакии, в Румынии, Сербии и Болгарии.Выяснилось, что большинство стран Старого Света к такому оказались совсем не готовы. В Германии, и не только, транспортный коллапс, в основном затронувший железнодорожное сообщение. В Берлине с трудом сумели восстановить электроподачу для десятков тысяч потребителей после диверсии (на деле, весьма незначительной) на магистральных сетях.Беда не приходит одна. Оказалось, что лишившись по собственной инициативе стабильных поставок российского трубопроводного газа с переходом на основные объемы закупок СПГ в США, Европа не сумела создать необходимые резервы топлива в подземных газохранилищах (ПХГ). В прошлый зимний период ЕС вошел с запасами газа в ПХГ в среднем на уровне более 90 процентов. Нынче их оказалось меньше, да и отбор по причине «экстремальных» холодов оказался высоким.Первыми тревогу забили восточноевропейцы. Не все. Венгрия и Словакия оказались в привилегированном положении с учетом того, что Орбан сумел даже с Трампом договориться об исключении из санкций венгерской компании, импортирующей природный газ из России. Будапешт делится им и с Братиславой, кое-что достается другим странам ЕС, но немного.В начале декабря прошлого года Турция предоставила Венгрии гарантии безопасности маршрута поставок газа по «Турецкому потоку». Об этом венгерский премьер Виктор Орбан лично договорился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Глава кабмина Венгрии по итогам переговоров в Анкаре заявил на пресс-конференции:А вот единственное в Прибалтике Инчукалнское хранилище газа, снабжающее в том числе Польшу и Финляндию, уже в декабре прошлого года опустело более чем наполовину. На конец года заполненность ПХГ Германии составила всего 59,8 процента, запасы газа в ПХГ Нидерландов снизились до 52,5 процента.Не лучше обстоят дела и в других газохранилищах. Еще в конце ноября прошлого года аналитическая онлайн-платформа Gas Infrastructure Europe (GIE) зафиксировала максимальные суточные отборы газа из подземных хранилищ Европы с начала наблюдений. Восстановления объемов не происходит, очевидно, американского СПГ не хватает даже для покрытия текущих потребностей. Сообщение на сайте GIE:Согласно последним данным GIE, подземные хранилища газа в Европе опустели почти наполовину — до 53 процентов. В прошлый отопительный сезон такой показатель наблюдался лишь в начале февраля. Общий объем топлива в ПХГ на текущий момент составляет 58,8 млрд куб. м. В Германии запасы газа в подземных хранилищах сократились до 45,3%. Притом, что ФРГ является лидером в Европе по объему мощностей хранения голубого топлива.Подземные хранилища газа Франции наполнены на 46,2%, Австрии — на 56,5%, Италии — на 67,6%. Хуже всего дела обстоят в Нидерландах, где ПХГ заполнены менее чем на сорок процентов. На этом фоне на нидерландском TTF растет цена газовых фьючерсов. Вчера газовые котировки в Европе подскочили до 391 долл. за 1000 куб. м.