На орбите, в условиях внештатной ситуации, НАСА досрочно передало командование Международной космической станцией российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. Об этом пишет Scientific American, называя решение беспрецедентным.Формальный повод – медицинская проблема у одного из астронавтов миссии Crew-11. Из-за этого корабль Crew Dragon с американским экипажем возвращается на Землю уже 15 января. После расстыковки на МКС остаются два россиянина и один американец – экипаж «Союза МС-28». В такой конфигурации станция фактически переходит под оперативное управление российской стороны.Передача командования прошла с символикой: ключ от станции, корабельный колокол, улыбки экипажа. Астронавт Майк Финк поблагодарил команду за работу и отметил «командный дух и веселье».С 2025 года российские космонавты уже дважды возглавляли МКС – в марте и августе. Теперь – третий раз за год с небольшим. И это на фоне риторики о «разрыве сотрудничества» и «технологической изоляции».МКС – сложнейший инфраструктурный объект на орбите, где все взаимосвязано: энергоконтуры, стыковочные узлы, коррекция орбиты, безопасность экипажа. И когда у американской стороны возникает форс-мажор, управление без колебаний передают российскому командиру.Это редкий случай, когда политика остается на Земле, а в космосе работает прагматизм. И он наглядно показывает, кто сегодня действительно держит станцию в рабочем состоянии.

