5 799 29
NASA досрочно передало командование МКС российскому космонавту

На орбите, в условиях внештатной ситуации, НАСА досрочно передало командование Международной космической станцией российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. Об этом пишет Scientific American, называя решение беспрецедентным.

Формальный повод – медицинская проблема у одного из астронавтов миссии Crew-11. Из-за этого корабль Crew Dragon с американским экипажем возвращается на Землю уже 15 января. После расстыковки на МКС остаются два россиянина и один американец – экипаж «Союза МС-28». В такой конфигурации станция фактически переходит под оперативное управление российской стороны.



Передача командования прошла с символикой: ключ от станции, корабельный колокол, улыбки экипажа. Астронавт Майк Финк поблагодарил команду за работу и отметил «командный дух и веселье».

С 2025 года российские космонавты уже дважды возглавляли МКС – в марте и августе. Теперь – третий раз за год с небольшим. И это на фоне риторики о «разрыве сотрудничества» и «технологической изоляции».

МКС – сложнейший инфраструктурный объект на орбите, где все взаимосвязано: энергоконтуры, стыковочные узлы, коррекция орбиты, безопасность экипажа. И когда у американской стороны возникает форс-мажор, управление без колебаний передают российскому командиру.

Это редкий случай, когда политика остается на Земле, а в космосе работает прагматизм. И он наглядно показывает, кто сегодня действительно держит станцию в рабочем состоянии.
29 комментариев
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +11
    Сегодня, 12:45
    Это редкий случай, когда политика остается на Земле, а в космосе работает прагматизм.

    Совсем не так. Когда нужно американцам и когда они не могут сами что то решить, вот тогда работает прагматизм. Тогда на санкции плюют и исключения делают , но когда США чувствуют свое превосходство в чем то ,то им плевать даже на союзников
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      0
      Сегодня, 12:52
      Это редкий случай, когда политика остается на Земле, а в космосе работает прагматизм.

      Это тот редкий случай, вызывающий гордость за россиян, за их мужественность, стойкость и непреклонность в сложных ситуациях.
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        +3
        Сегодня, 13:07
        Цитата: yuriy55
        Это тот редкий случай, вызывающий гордость за россиян, за их мужественность, стойкость и непреклонность в сложных ситуациях.
        Мужество, стойкость и непокобелимость это очень круто) Но гораздо круче знать, что делать. Наши знают, а американцы нет, вот и НАСТОЯЩИЙ повод для гордости. В космической отрасли у нас последний раз проявил непокобелимость генерал, который поставил стол под ракетными дюзами, и стал там бумаги подписывать. Ему, видишь ли, всякие там жалкие умники говорили, что двигатель не в кондиции и нельзя его заправлять. А генерал знал, что По Настоящему Важно - обеспечить запуск к Важной Дате!!
        То что он сам сгорел на стартовом столе в обнимку с непокобелимостью, от этого наша армия только выиграла. А вот более двухсот с ним погибших людей... Всякой вещи есть место под луной. Важно их по месту и времени не путать...
        1. Кармела Звание
          Кармела
          +2
          Сегодня, 13:39
          Цитата: михаил3
          Мужество, стойкость и непокобелимость это очень круто

          Это вы нарочно так пишете?
          1. михаил3 Звание
            михаил3
            -1
            Сегодня, 13:40
            Нет, это я наугад в клаву пальцем тычу. О чем вопрос то?
            1. Кармела Звание
              Кармела
              +1
              Сегодня, 14:15
              Цитата: михаил3
              Нет, это я наугад в клаву пальцем тычу. О чем вопрос то?

              Мне не понравилось слово непокобелимость. Потому и спросила.
              1. михаил3 Звание
                михаил3
                0
                Сегодня, 14:39
                Бот? Нейросеть? Кадры ЦРУ? Все остальные в России знают это слово)
      2. Симаргл Звание
        Симаргл
        0
        Сегодня, 14:04
        Это тот редкий случай, вызывающий гордость за россиян
        Гордость? Партнёры россиян "затычкой" сделали.
        К россиянину "ключ" перешёл потому, что КК - российский.

        И когда у американской стороны возникает форс-мажор, управление без колебаний передают российскому командиру.

        Это редкий случай, когда политика остается на Земле, а в космосе работает прагматизм.
        Если что-то развалится - можно обвинить русских?
    2. topol717 Звание
      topol717
      +6
      Сегодня, 12:53
      Санкции они вводят точно так же из прагматизма, что бы создать конкурентное преимущество своим фирмам.
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        -2
        Сегодня, 13:57
        Цитата: topol717
        Санкции они вводят точно так же из прагматизма

        Наше дело - пользоваться. Например, тот же мельдоний стоил бы в десятки раз дороже, не введи они санкции. А в пожилом возрасте он для сердца - эликсир жизни, почти буквально.
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 12:59
      Самое время поменять замки на входных люках, помыть полы с хлоркой, сменить занавески на окнах и больше не пускать никого smile
      1. Inженегр Звание
        Inженегр
        +3
        Сегодня, 13:08
        Самое время поменять замки на входных люках, помыть полы с хлоркой, сменить занавески на окнах и больше не пускать никого

        Да как нефиг делать... вот только у нас пилотируемые полеты отменены, пока Байконур не починят. )
        1. Магог_ Звание
          Магог_
          -3
          Сегодня, 13:48
          Вы так выразились, что можно подумать будто американцы продолжат летать на МКС самостоятельно. Поэтому и разыгрывается этот спектакль на орбите, чтобы придумать повод отложить якобы очередные "перекрёстные" полёты Дрэганов на станцию, пока не наладят старты "Союзов" с Байконура. Даже отстыковку, якобы Дрэгана, от МКС показывать не будут - не ждите. Поверьте на слово американцам ! Не могут американцы безопасно возвращать свои СА с орбит... Вот это и скрывают до сих пор, создавая постановками иллюзию самостоятельности американской пилотируемой космонавтики.
          1. Вадим Топал-Паша Звание
            Вадим Топал-Паша
            -1
            Сегодня, 14:00
            А вы ссылочкой не поделитесь? ХАчЮ подробностей! :)
            1. Магог_ Звание
              Магог_
              -1
              Сегодня, 14:08
              Ссылочки на каждом шагу : начиная от материалов якобы первых космических пилотируемых полётов "Меркуриев", до "полёта" туристов на Дрэгане по приполярной орбите. СтОит лишь внимательнее присмотреться к исполнению таких постановок. И книжки читайте.
          2. Симаргл Звание
            Симаргл
            +1
            Сегодня, 14:30
            Вы так выразились, что можно подумать будто американцы продолжат летать на МКС самостоятельно.
            Вы настолько не внимателен, что не заметили, наличия двух пилотируемых космических кораблей у США (один, пусть, не сильно готов и Атлас на РД-180, но уж больше, чем Орёл)?!
            С 2020 года, когда начал эксплуатироваться Crew Dragon, он привёз на МКС 60 и забрал (заберёт) 62 человека, 16 полётов + несколько без стыковки с МКС, за это же время Союз летал 15 раз и завёз 45 человек.
            Вы знаете, что астронавтов в разы больше, чем космонавтов? А то, что только сейчас Союзов запустили больше, чем было запусков Спейс-Шаттлов?
            Американцам мы нужны только как временые, удобные и дешёвые извозчики!
            1. Магог_ Звание
              Магог_
              0
              Сегодня, 14:34
              Желаю вам больше внимания ! Куда уж мне ! Продолжайте верить американцам...
      2. Развед Звание
        Развед
        +1
        Сегодня, 13:52
        Цитата: Silver99
        Самое время поменять замки на входных люках, помыть полы с хлоркой, сменить занавески на окнах и больше не пускать никого

        Оно, конечно бы, неплохо было. Один вопрос: где электричество брать будем?
  2. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +3
    Сегодня, 12:53
    НАСА досрочно передало командование Международной космической станцией российскому космонавту
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:54
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      НАСА досрочно передало командование Международной космической станцией российскому космонавту

      Вы на чьей стороне играете ?
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        +4
        Сегодня, 13:00
        Есть ли у Вас чувство юмора? Смотрите мои комментарии, если хотите узнать на чьей я стороне.
        1. APASUS Звание
          APASUS
          +2
          Сегодня, 13:30
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Есть ли у Вас чувство юмора?

          Есть чувство юмора и есть сарказм ,но вы публикуете откровенную западную чушь .
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 13:02
    . И это на фоне риторики о «разрыве сотрудничества» и «технологической изоляции».

    Учёные и специалисты такого уровня прекрасно понимают, что политика, и наука во благо человечества, это немного разные вещи.
  4. гильза Звание
    гильза
    +4
    Сегодня, 13:08
    Это побег. Повнимательнее ...
  5. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:09
    Не знаю,может и нет никакой причины,но янки что то уж быстро засобирались на Землю...подозрительно это.Передали командование российскому космонавту....примерно как "теперь вы отвечаете за косяки,которые будут,а мы ни причём".Похоже на "развод" как на Земле с договорами на Аляске....Где и когда видано чтобы янки первенство хоть в чём то отдавали добровольно? разговоры про "космическую дружбу" примерно как про "любовь"Трампа к российскому народу..
  6. Абросимов Сергей Олегович Звание
    Абросимов Сергей Олегович
    +3
    Сегодня, 13:17
    Уважаемые форумчане, освежите мне память: некоторое время назад на МКС скандал вышел - якобы кто-то высверлил дыру в нашем модуле... В этой связи в том числе здесь, на ВО писали многое и самого разнообразного. но потом все стихло. Так кто же ту дырку в итоге просверлил? Что показало расследование?
    1. Тополь Звание
      Тополь
      +1
      Сегодня, 13:39
      Читал статью (разумеется, не могу сказать, насколько она правдива), в которой написано, что никто никакие дырки не сверлил. Были обнаружены микротрещины в корпусе, обусловленные усталостью металла, типа станция летает там уже не один десяток лет. Возможно также имели место какие-то столкновения с космическим мусором. Трещины заделали каким-то супер-пуперклеем. Как-то так в двух словах.
  7. megadeth Звание
    megadeth
    0
    Сегодня, 13:33
    ключ от станции, корабельный колокол, улыбки экипажа. Астронавт Майк Финк поблагодарил команду за работу и отметил «командный дух и веселье».
    И тут началась "дедовщина" («командный дух и веселье» ,сарказм).
  8. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 14:01
    С 2025 года российские космонавты уже дважды возглавляли МКС – в марте и августе.

    А кто возглавлял в остальные месяцы ?