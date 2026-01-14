Армия России вошла в Шосткинский район Сумской области

Российские войска впервые вошли в Сумскую область на Глуховском направлении. Поступает информация, что в результате успешных действий, ВС РФ прорвали границу со стороны Рыльского района и взяли под контроль сумское село Комаровка.

Комаровка находится в непосредственной близости от границы Российской Федерации. Административно-территориально село входит в состав Шосткинского района (ранее входило в состав района Глуховского), находясь на так называемом Сумском географическом балконе.





Это выступ Сумской области, через который в Черниговскую область ведёт автомобильная дорога Глухов – Шостка – Новгород-Северский – Семёновка. Эта же дорога далее ведёт в Брянскую область РФ.



С упомянутого Сумского географического балкона противник неоднократно вёл обстрел как примыкающих территорий Курской и Брянской областей, включая населённые пункты упомянутого Рыльского района, так и (с помощью дальнобойных дронов) наносил удары вглубь РФ.

Срезание этого «балкона» значительно снизило бы уровень угрозы для приграничных районов России и осложнило бы противнику задачу по поиску подходящих под пуски БПЛА позиционных районов. Однако пока о полном срезании и вероятном переходе под контроль указанной автодороги явно рано, но сам факт вхождения в Шосткинский район - неплохая предпосылка.
    Ну, дай бог конечно. Как говорится лиха беда начало!