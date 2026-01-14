Белоруссия стала самым популярным направлением для побега мужчин с Украины
По информации украинской Госпогранслужбы, в настоящее время Белоруссия стала наиболее популярным направлением для побега с Украины военнообязанных мужчин. В течение прошлого года на украинско-белорусской границе при попытке побега было задержано в сотни раз больше мужчин, чем за все предшествующие годы.
По официальным данным, в 2025 году на этом участке украинскими пограничниками было задержано 1424 мужчин мобилизационного возраста. Годом ранее таковых было 326 человек, а в 2023-м — всего 4 человека. При этом на других участках украинской границы прироста количества убегающих мужчин не отмечается. Более того, на самых популярных ранее направлениях — Румыния и Молдавия — наблюдается некоторый спад количества пресеченных побегов. Кроме того, в прошлом году ГПСУ удалось поймать одного беглеца на границе с Россией.
Как сообщает украинская пресса, некоторые мужчины нанимают проводников, которые обеспечивают их доставку в обход блокпостов к «отправной точке» в приграничной зоне. Стоимость такой услуги составляет около восьми тысяч долларов. Однако значительная часть беглецов разными путями самостоятельно пробирается в 50-километровую приграничную «запретную зону», после чего 3-8 дней мужчины идут к свободе по лесам и болотам.
При этом стоит отметить, что всех беглецов тщательно проверяет белорусский КГБ. В частности, белорусских чекистов интересуют сведения, касающиеся расположения украинских военных объектов, эффективности прилетов российских БПЛА и ракет и т.д. После проверки вырвавшихся на свободу мужчин депортируют в сопредельные Белоруссии страны Евросоюза, откуда те могут продолжить свой путь дальше.
