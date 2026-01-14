Трамп снова отправляет Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву

4 827 54
Трамп снова отправляет Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву

США намерены предоставить России последние проекты мирных планов, согласованных с Киевом и Европой, Москву в ближайшее время снова посетят спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Информацию об этом предоставил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Представители Трампа планируют в этом месяце посетить Москву для новой встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Однако точная дата не называется, поскольку она не согласована. Да и вообще сейчас неясно, заинтересован ли российский лидер в новых переговорах. Как заявил недавно российский постпред в ООН Василий Небензя, так как Киев и Европа специально затягивают переговоры, Россия может добиться целей спецоперации военным путем.



В общем, Уиткофф и Кушнер должны привезти в Москву последние проекты мирных планов, а также гарантий для послевоенной Украины. Трамп отправляет своих представителей на встречу с Путиным.

Предполагается, что на встрече Уиткофф и Кушнер попробуют обсудить ход дипломатического процесса по Украине, который продолжает буксовать.


Кремль пока официально не подтвердил визит представителей США. Последний визит Уикоффа и Кушнера в Москву состоялся в начале декабря прошлого года.
54 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +6
    Сегодня, 13:01
    Повезут Владимиру Путину надежный план завершения боевых действий без вывода ВСУ с территории Донбасса и с размещением европейских войск на Украине после их завершения.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 13:06
      Если везут эту чепушню совместно написанную просроченным с Европой, то могут не беспокоиться и электронной почтой направить, ну а если хотят потусить с водочкой и малосольными огурчиками как в прошлый раз то пусть приезжают, девчонки тоже будут, и сауна все как у нормальных людей smile .
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 13:48
        Электронной почтой в сортире не подотрешься...Нужен бумажный носитель.Как то так..
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        -1
        Сегодня, 14:00
        Silver99
        +4
        Сегодня, 13:06
        Если везут эту чепушню совместно написанную просроченным с Европой, то могут не беспокоиться и электронной почтой направить, ну а если хотят потусить с водочкой и малосольными огурчиками как в прошлый раз то пусть приезжают, девчонки тоже будут, и сауна все как у нормальных людей smile .

        hi У меня все ходы записаны.
        Сначала деньги, потом стулья ( И.Ильф "12 стульев ")
        А по-русскому хорошему обычаю, пусть прекращают поставки вооружений, разведданных бандерштату, как уже было заявлено а меринам многократно. am
        А после событий уходящего 2025 и начала 2026 с атакой на резиденцию ВГК на Валдае 91 БПЛА с участием наведения и программ обеспечения матрасниками, мелко бритами стран НАТО не надо, продолжающимся бандитизмом на море с участием разведок мелко бритов, матрасников, захватом танкеров, разбоем в Венесуэле какие могут быть переговоры с бандюками, если даже отделить котлеты от мух? angry
        Пусть сначала извиняются, а потом приносят туалетную бумагу с проектами мирных Договоров, которые ждёт участь в мусорных корзинах.
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      +3
      Сегодня, 13:13
      Повезут Владимиру Путину надежный план

      Да, нет, что вы такое говорите. Трамп про Украину давно забыл, у него теперь на уме Гренландия и Иран. Поэтому эти 2 "брата" поедут выяснять у ВВП все насчет Гренландии и почему Россия вдруг захотела захватить Гренландию и надуть Данию!?
    3. ИгУ Звание
      ИгУ
      +3
      Сегодня, 13:45
      12.58 Военный Осведомитель :"Видимо, повезут Владимиру Путину надежный план завершения боевых действий без вывода ВСУ с территории Донбасса и с размещением европейских войск на Украине после их завершения."
      13.01 ЖЭК-Водогрей
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Повезут Владимиру Путину надежный план завершения боевых действий без вывода ВСУ с территории Донбасса и с размещением европейских войск на Украине после их завершения

      Если приводите чужой текст берите его в кавычки, не будет ощущения неприкрытого плагиата.
    4. Развед Звание
      Развед
      0
      Сегодня, 14:15
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Повезут Владимиру Путину надежный план завершения боевых действий без вывода ВСУ с территории Донбасса и с размещением европейских войск на Украине после их завершения.


      Вполне вероятно.
      Вполне понятно, как отнесётся к этому Москва.
      Но непонятно, что будет после всего этого? Донни-то, похоже, пошел в разнос.
    5. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 14:17
      Владимир Путин готов к переговорам по Украине, в т.ч к контактам с Уиткоффом и Кушнером (УиК), если они будут серьезными, заявил Сергей Лавров на только что закончившейся пресс-конференции.

      Отвечая на вопрос о возможной поездке (https://t.me/mig41/47164) УиК в Москву, министр подчеркнул, что все предыдущие встречи российского лидера с представителями США были серьезными.

      "Москва открыта" подтвердил Лавров.

      Также он отметил важность договоренностей, достигнутых на Аляске.

      Получается, дух Анкориджа скорее жив, чем мертв 😂😂😂 Таки вот в телеге вещи уже есть. Словом мложно ждать хоть чего.
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 14:23
        Цитата: сайгон
        Получается, дух Анкориджа скорее жив, чем мертв 😂😂😂 Таки вот в телеге вещи уже есть. Словом мложно ждать хоть чего.

        Ну с привидениями , химерами , духами Анкориджа " можно общаться до бесконечности .. Бесплотные , духи .
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 13:03
    Этот план изначально не приемлем для России,так что эти ездуны туда-сюда вообще не понятно зачем мотаются,хоть эти приедут хоть другие. Тем более Трамп уже показал что все договоренности с ним НИЧЕГО не стоят.
    1. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      +1
      Сегодня, 13:21
      Цитата: Ропот 55
      так что эти ездуны туда-сюда вообще не понятно зачем мотаются


      Тут как раз понятно, если вспомнить про соглашение между США - Украиной о добыче ресурсов, Американскими компаниями... дедушка Трамп уже считает Украину своей территорией, на которой он будет выкачивать ресурсы и возмещать те затраты, что понесла Америка на поддержку Украины.

      Собственно это та же история что с Венесуэлой.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 13:25
        Aleksandr21 hi ,там толком не поймёшь что там с этими месторождениями,и каков там запас, то есть стоит ли овчинка выделки, там и Венесуэлой движухи особой не наблюдается так пустопорожние переливание.
        1. Aleksandr21 Звание
          Aleksandr21
          0
          Сегодня, 13:37
          Цитата: Ропот 55
          там толком не поймёшь что там с этими месторождениями,и каков там запас, то есть стоит ли овчинка выделки


          Видя действия Трампа и его характер... можно точно утверждать что Украину выжмут по полной, даже тот же: лес, металлы, чернозем, руды и т.д. всё это можно добыть и использовать на благо США. Уверен что ещё правнуки Украинцев будут оплачивать "щедрость" американцев...

          Единственный сценарии при котором Американцам ничего не достанется, это если Россия продолжит СВО и фактически будет контролировать большую часть Украины, но в нынешних реалиях не знаю насколько это реально. А так какое бы не было правительство на Украине, но кинуть Американцев они не смогут... времена нынче опасные, а уж ссорится с США мало желающих. hi
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 13:43
            Aleksandr21, выжимать кроме аграрной части там особенно нечего,я про масштабы государства,да местечковые князья делают бизнес и на древесине и прочих металлоломах, а вот в размерах госдолгов и прибыли на уровне вернуть бабла что вложили в Киев тут проблемы возникнут,так что единственный сектор где Украина может реально приносить доход который будет интересен Западу это агросектор,и для этого лидеры вроде Каргилл должны получить земли,налоговые выгоды и безопасную территорию,можно даже без коренного населения.
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 13:54
          Эти месторождения оценены еще советскими геологами.Так что хоть с некоторой разбежкой,то известно.Другое дело их дебет может быть раздут политически
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            Сегодня, 13:59
            dmi,pris1 hi , у меня по этому поводу один вопрос всё время возникает. Вот если известно про месторождения и его объемы почему за 30 лет "независимости" на Украине никто из их олигархов не прибрал себе данные "Клондайк" ? А с учётом что все редкоземельные давно пользуются бешенным спросом ПОЧЕМУ импортные корпорации не прихватили такие куски жирные,тем более под боком Е.С.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 13:48
      Понятно зачем ездуны катаются - посекунчиков и икорки пожрать у нас laughing а если ещё и русской водочки нальют... yes
      Ропот 55 hi
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        -1
        Сегодня, 13:51
        Nexcom hi , ага вы ещё напиши в баньке русской попариться,да с красавицами пошалить wink ,их за такие "культурные" программы демократы размотают лет на 20 за гос измену wink
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 13:55
          Им наши красавицы ни к чему - они с силоконовыми привыкли laughing

          Но посекунчики то с блинами то с икрой же были в прошлый приезд. Меню то было озвучено. Так что.....

          зы пусть своих "резиновых" привозят и с ними парятся. баню - одолжим временно в пользование. главное чтобы силикон от температуры не стёк куда не надо... wassat а наших женщин нефик трогать.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 14:01
            Nexcom, не скажите у Трампа вроде все по старинке предпочитают с живыми женщинами,хотя ходит слушок что ВОЗРАСТ у этой комманды не важен.
    3. Mitka Звание
      Mitka
      -1
      Сегодня, 14:21
      Пускай летают. Может с "летаком" что случится.... Атлантика большая....
  3. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +7
    Сегодня, 13:06
    Путин тоже должен назначить уполномоченных по переговорам... дочку свою например или племянницу)) После Венесуэлы встречаться с посланниками Трампа нет никакой необходимости! Крайне необходимо блокировать и воевать Одессу!!!
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Сегодня, 13:27
      Лучше назначить верблюда, пусть на них плюнет и удалится лёгкой походкой
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 13:06
    "Согласованных Киевом и Европой".ЕСЛИ,наше руководство собирается твердо стоять на своем,в чем смысл такой встречи?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:14
      taiga2018 hi , ну пока встречу не подтвердили,а так да встреча ради встречи.
    2. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +2
      Сегодня, 13:28
      Я подозреваяю, что на этих встречах не только украина обсуждается!
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        +1
        Сегодня, 13:34
        Даже скорее всего меньше Украина а больше тот же Иран,мол что же вы не хорошие такие старлинки отключаете,мешаете нам революцию разжигать,и вообще хватит поддерживать Иран,а то Израиль обидится и перестанет День Победы отмечать 9 мая.Ну и немного Венесуэлу,а может и Кубу.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          -1
          Сегодня, 13:49
          taiga2018, это вряд-ли, С.В.О. это первостепенная задача для Москвы,а про Иран ,там сами разберутся,не сильно Россия вмешивалась до этого,а про СтарЛинк вообще не стоит,а то получается иранцам помогли отключить чтоб они свою власть и силовиков сберегли,а над Украиной?!
    3. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -1
      Сегодня, 14:01
      Так на ёлку сходят, с горки покатаются
  5. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 13:08
    США намерены предоставить России последние проекты мирных планов, согласованных с Киевом и Европой

    Короче хотят предложить нам капитулировать. sad
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:15
      guest hi ,ну так они и не скрывают этого намерения, всё достаточно прозрачно и открыто,что со стороны Вашингтона,что со стороны Брюсселя.
  6. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    Сегодня, 13:10
    Не вижу смысла после последних неоднозначных событий в мире вести переговоры. Мне кажется настал тот момент когда отказом надо дать понять по позиции нашей страны. Правда с оговоркой на то, если у нашей страны такая позиция, подразумеваю высшее руководство. Американская сторона во всей красе проявила себя насколько это можно было вообще сделать. Попытка покушения на президента страны, похищение президента суверенного государства, этого уже с лихвой хватит чтобы свернуть любые переговоры.
  7. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 13:12
    Потом к ним через время поедет Дмитриев с перепланированым планом. Зачем этот пинг-понг нужен? Скинул на мыло, почитал, ответ отправил. Всё. Ну, разве что спецпосланникам развлечение, больше никакого смысла в этом нет.
    1. MrFox Звание
      MrFox
      +1
      Сегодня, 13:19
      Пинг - понг нужен для личных сообщений, которые не доверишь почте. Когда улыбаясь в лицо и закручивая пуговицу на пиджаке ласково и проникновенно рассказывают про будущее и перспективы
    2. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      +3
      Сегодня, 13:33
      О каком смысле переговоров может идти речь, когда ты имеешь дело со столь наглыми шулерами? При этом у них еще и крыша из безпредельщиков. Таких и на порог пускать нельзя.
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 13:35
        Да тут выше уже писали, что весь смысл этих поездок - воспользоваться русским гостеприимством и тусануть за наш счёт в лучших традициях и по высшему разряду. Чего бы в такие командировки не мотаться. Я б тоже был не против laughing
    3. Егоза Звание
      Егоза
      -1
      Сегодня, 13:48
      Цитата: al3x
      Скинул на мыло, почитал, ответ отправил. Всё.

      Так неинтересно! А икорка? А погулять на Крещение? (пока иллюминацию не сняли) А "отдохнуть от трудов праведных и не очень"? Показать всему мировому сообществу - "Мы за мир, вон сколько раз в Москву мотаемся"...Дел масса! laughing
  8. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 13:16
    https://svpressa.ru/politic/article/498597/
    Интервью Скотта Риттера всё расставляет по своим местам,он охарактеризовал Трампа как вруна и человека,с которым не нужно иметь никаких дел.....очковтиратели опять едут в Москву.
  9. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 13:16
    Задолбали эти посланцы. Понятно, что привезут чушь. Только зачем мотаться- имитация мирных намерений?
  10. Валюша Звание
    Валюша
    +1
    Сегодня, 13:18
    Страшно не то, что едут эти проходимцы, страшно, что после их вояжей становится всё хуже и хуже, но наши власти вновь будут голосить про свою беззубую решимость, красные линиии и т.д. Все эти вояжи вгоняют Россию в трясину гибели всё глубже. Страшно, от того, что страной рулят болтливые трусы.
  11. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    +1
    Сегодня, 13:22
    "Трамп снова отправляет Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву"
    США намерены предоставить России последние проекты мирных планов, согласованных с Киевом и Европой. России такие планы противопоказаны.
    Решение по Украине в пользу народа России только одно. Государство Украина должно перестать существовать. Вся территория Украины, в границах 1975 г., должна вернуться в состав России, в виде областей. Не надо ни у кого спрашивать разрешения, надо всё сделать в одностороннем порядке. Нет государства, Украина, нет долгов, нет правительства Украины в изгнании, нет легальных бандеровцев, нет участников Украины в различных международных организациях, нет враждебного государства на границе РФ. Россия усилит в мире своё экономическое и военно-политическое влияние, будет прямой выход в Тирасполь и Кишинев. Северо-западная часть акватории Черного моря будет принадлежать России. У НАТО исчезнет возможность использовать Украину против России.
    Если даже часть государства Украина оставить, то сегодня и в будущем, всегда у России будет враг в лице Украины. Украина обязательно вступит в НАТО и обязательно нападёт на Россию. Всё, что обещают и будет прописано в Конституции Украины, в её документах, Украина изменит, так, как выгодно США и его сателлитам.
    Любое половинчатое решение, это поражение и капитуляция РФ перед НАТО.
  12. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Сегодня, 13:30
    И вообще,какие договоры можно подписывать с Западом,особенно с США,если эти договоренности более или менее действуют только до момента пока отвечают национальным интересам этой страны.Завтра там решат что договоры не отвечает интересам США и перестанут их соблюдать,а наши не умные власти до последнего будут их соблюдать,даже если соблюдение этих договоров будет снимать с нас последнюю рубашку,и будут страшно гордится этим,мол вон мы какие-держим свое слово.А на Западе будут удивляться такому идиотизму и посмеиваться,какие же они полезные идиоты.
  13. megadeth Звание
    megadeth
    -1
    Сегодня, 13:31
    Предполагается, что на встрече Уиткофф и Кушнер попробуют обсудить ход дипломатического процесса по Украине, который продолжает буксовать.
    Едут расставить очередную ловушку для России, ну короче в "духе Анкориджа"...имхо
  14. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 13:35
    Сходят всем кагалом в синагогу, похавают икры на халяву. Братья будут кататься в гости, пока не поделят все, что задумали поделить. Их ни первые, ни двадцать первые лица государств не волнуют, пусть своим гоям рассказывают сказки, а за гешефт и прибыль поговорят серьезные дяди.
  15. никникник Звание
    никникник
    -1
    Сегодня, 13:44
    Они приедут вкусно покушать.) Трампу наша икра наверное понравилась, надо организовать не контейнер, а вагоны контейненров для переброски российской икры в США
  16. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +3
    Сегодня, 13:51
    Трампу нужен мир чтобы сделать огромные бабки на Украине — он уже забрал кучу их месторождений и приготовил для них кучу оружия за счёт Европы. Поэтому будет пилить дальше ВВП… Остаётся только надеяться, что Бог не даст ВВП подписать очередной похабный мир. Это будет позором на долгие десятилетия от которого не отмоешься и каждая собака будет пальцем тыкать и смеяться.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:59
      Цитата: Анюта Славная
      Остаётся только надеяться, что Бог не даст ВВП подписать очередной похабный мир.

      Ох Анюта, как Вы правы. Всё что делает запад, это под себя, но не для России.
      Мы тоже с Гитлером подписывали акт, но все знаем, что потом ..........
      1. Анюта Славная Звание
        Анюта Славная
        -1
        Сегодня, 14:02
        Вот,вот...Поэтому никаких договоров,договорничков и ТД. Только капитуляция и разгром врага.
    2. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 14:04
      Цитата: Анюта Славная
      Трампу нужен мир чтобы сделать огромные бабки на Украине

      Я за ! Вам Дима уже ответил.
  17. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 13:56
    США намерены предоставить России последние проекты мирных планов, согласованных с Киевом и Европой,

    Где Европа и Киев, там Москве делать нечего.
    Опять обмануха, как мински и стамбулы.
  18. Quzmi4 Звание
    Quzmi4
    0
    Сегодня, 14:18
    Сказал же классик — и никто до сих пор не опроверг:
    "С волками иначе не делать мировой,
    Как снявши шкуру с них долой"
  19. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    +1
    Сегодня, 14:18
    Представители Трампа планируют в этом месяце посетить Москву для новой встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Однако точная дата не называется, поскольку она не согласована. Да и вообще сейчас неясно, заинтересован ли российский лидер в новых переговорах

    Если планируют, значит есть договоренность с администрацией президента РФ. Если есть договоренность, значит президент РФ заинтересован. Логика довольно простая
  20. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 14:19
    Трамп снова отправляет Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву

    Зачем? belay
    Зубы Москве заговаривать?
    Так они не цыгане, не получится. request laughing
  21. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 14:26
    Эти аферисты явно едут с добрым видом, но злыми умыслом, пугать и торговаться, надеюсь их опять накормят непопулярной в Америке красной икрой и отпустят восвояси домой, лечится от паразитов.