Тимошенко подтвердила обыск НАБУ в офисе возглавляемой ею партии

В Киеве новый виток борьбы между кланом Зеленского и политическими силами, которые ему вроде как противостоят. На этот раз интрига в том, что в разработку попала партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», которая до этого причислялась к стану оппозиции действующей власти.

Украинские СМИ и интернет-каналы пишут, что почти всю минувшую ночь детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводили обыски в офисе «Батькивщины». Вчера антикоррупционные украинские службы вручили Тимошенко подозрение (предварительное обвинение). Обыск в офисе партии Тимошенко подтвердила (фото), написав в своем ТГ-канале:

НАБУ в офисе (партии «Батькивщина»). Искали коррупцию. Нашли опыт, принципы и одну очень неудобную женщину. Осуществляются процессуальные действия. Здравый смысл присутствует формально.

До этого момента «Батькивщина» была в связке с другими партиями, выступающими в раде против Зеленского и его фракции «Слуга народа». Однако ситуация кардинально изменилась в ходе повторного голосования о принятии отставки, на чем настоял лично Зеленский, с должности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка*.

В ходе первого голосования в парламенте набрать необходимое количество голосов по этому вопросу не удалось. Однако на повторном рассмотрении отставки Малюка* она была утверждена депутатами. И как раз фракция «Батькивщина» сыграла в этом решающую роль. Притом, что, по данным украинских СМИ, во фракции изначально были разные мнения, но именно Тимошенко настояла на голосовании.

Против отставки Малюка* активно выступала так называемая «антизеленская коалиция», в которой роль ударной силы играют НАБУ и САП. Такая поддержка антикоррупционных ведомств объясняется тем, что глава СБУ в ноябре прошлого года отказался по требованию офиса Зеленского возбудить расследование с последующими арестами в отношении сотрудников НАБУ и САП после начала скандала с Миндичем. По неофициальным данным, СБУ не стала вручать подозрение главе САП Клименко, чего требовали на Банковой.

Не исключено, что выбор дня для вручения подозрения лидеру «Батькивщины» связан как раз с этим голосованием. Впрочем, Тимошенко далеко не впервой проходить фигурантом по уголовным делам. Бывший премьер-министр Украины уже была под следствием, причем неоднократно, даже в тюрьме успела отсидеть.

Первый раз ее отправили в СИЗО еще в 2001 году, вскоре после того, как она ушла в открытую оппозицию, по обвинению в контрабанде газа. Но пробыла она в тюрьме всего около 40 дней.

Второй раз в 2011 году, после прихода к власти Януковича, Тимошенко обвинили в превышении полномочий при подписании соглашения с «Газпромом» в 2009 году. Она получила обвинительный приговор в 7 лет и провела в тюрьме два с половиной года. Тогда ее освобождения требовал Евросоюз, оппозиция проводила митинги в поддержку.

На этот раз ЕС за Тимошенко точно не вступится с учетом того, что деятельность НАБУ и САП поддерживают и Вашингтон, и Брюссель. Известно, что лидеру «Батькивщины» предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 369 УК Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). Ее подозревают в подкупе депутатов ВРУ. Максимальный срок по этой статье составляет десять лет.

Впрочем, ставить окончательно крест на «непотопляемой» Тимошенко как на политике пока не стоит, считают украинские аналитики. Наверняка она будет отрицать свою вину, называя это местью со стороны НАБУ. На свободу выйдет под залог (как почти все фигуранты «дела Миндича», кто не сбежал из страны), если ее вообще арестуют.

Кроме того, это отличный пиар для Тимошенко. О ней сразу вспомнят те, кто уже подзабыл скандальную «даму с косой». Тимошенко даже не скрывает своих президентских амбиций. Ее телеграм-канал так и называется: «Юлія Тимошенко PRESIDENT». В одном из сегодняшних постов грозится «Майданом-2026», публикуя соответствующий фотоколлаж.



* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
