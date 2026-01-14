Кандидат в министры обороны Украины заявил о подготовке реформы системы ТЦК

Кандидат в министры обороны Украины заявил о подготовке реформы системы ТЦК

В Киеве заговорили о «реформах» в одном из самых токсичных элементов военной машины – системе ТЦК (Территориальные центры комплектования). Михаил Федоров, за назначение которого сегодня голосует Верховная рада, с трибуны признал то, о чем в стране давно говорят побаиваясь.

Федоров пообещал «раз и навсегда» изменить систему подготовки военнослужащих и провести комплексный аудит территориальных центров комплектования. Мол, качественная подготовка снизит потери, а наведение порядка в ТЦК повысит эффективность армии и при этом сохранит обороноспособность.



География проблемы давно вышла за пределы отдельных регионов. Скандалы с ТЦК всплывают от Закарпатья до Полтавы, от Одессы до Львова. Где-то ловят военкомов с чемоданами наличных, где-то – с «тарифной сеткой» за освобождение от мобилизации. И все это на фоне хронической нехватки личного состава на линии фронта.

Накануне глава ГУР Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) тоже заговорил о «подготовке решений» по борьбе с коррупцией в системе ТЦК. Совпадение по времени выглядит показательно: проблема стала настолько токсичной, что ее уже невозможно игнорировать даже в киевских кабинетах.

Вопрос только в том, что именно Киев собирается «исправлять»: саму систему принудительной мобилизации или лишь наиболее одиозные проявления, которые портят картинку для западных спонсоров.

Также Фёдоров заявил, что он принимает Минобороны с 2 млн украинцев, скрывающихся от службы, и с 200 тыс. дезертировавших. И он «намерен это исправить».
  1. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 14:39
    Сотрудники ТЦК должны быть снабжены электрошокерами, газовыми баллончиками, наручниками и универсальными многоразовыми кляпами.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 14:45
      Зачем, лучше сразу пистолет и патроны, что бы не мучится и утилизировать на месте, а то приходится деньги и время тратить на обучение, обмундирование и экипировку, а потом еще и опознание. А так можно сразу на кладбище. Цель то у них простая, до последнего украинца.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:41
    ❝ Также Фёдоров заявил, что он принимает Минобороны с 2 млн украинцев, скрывающихся от службы, и с 200 тыс. дезертировавших. И он «намерен это исправить» ❞ —

    — Видимо, собирается «повысить показатели» ...
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 14:43
    Ну да ,ну да ,обещать и сваливать все грехи на предыдущих это они мастера. Интересно как он собирается и народное недовольство снизить и количество мяса сохранить-наростить это взаимо исключающие факторы
  4. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 14:44
    провести комплексный аудит территориальных центров комплектования
    Малыш нацелился на огромную сумму отступных в кратчайшие сроки. Каждому ТЦКшнику придется ударно раскошелиться. Да и не удивительно - неизвестно же, когда вся эта комедия с "Украиной" закончится. Может вообще лопнуть внезапно, раз - и паренек такой же голозадый западэнец, как раньше...