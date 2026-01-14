В Киеве отмечают значительное падение результативности украинской ПВО
Результативность украинской ПВО после наступления 2026 года резко упала, к такому выводу пришли эксперты, изучившие отчеты Воздушных сил ВСУ. При этом не исключено, что январские показатели перехватов еще и завышены.
По данным издания Kyiv Independent, если в прошлом году средний показатель украинской ПВО по перехватам российских ракет достигал 60%, по крайней мере, такие данные давали Воздушные силы, то за две первые недели января он едва сумел добраться до 37%. Да и есть сомнения в их достоверности, учитывая отчеты ВСУ о якобы сбитых «Кинжалах».
Согласно сводкам и отчетам, с 1 по 14 января украинская ПВО сумела перехватить всего лишь 28 ракет из 73, и это учитывая, что ВС РФ в основном били по Киеву, где сосредоточены основные зенитные комплексы. По перехвату дронов-камикадзе данные гораздо выше и равны 83%, опять же согласно отчетам.
Как заявляет Зеленский, украинской ПВО катастрофически не хватает современных зенитных ракетных комплексов типа Patriot, боеприпасов к ним и современных радаров, способных засекать пуски ракет. Однако западные «партнеры» как-то не спешат делиться с Киевом своими запасами ЗРК, заявляя, что им самим не помешало нарастить возможности ПВО. Как показала российская спецоперация, те же дальнобойные дроны прочно заняли свою нишу и игнорировать их не получится.
А пока Россия выносит энергетику Украины, нанеся несколько ударов по критически важным объектам в Киеве и Западной Украине. На сегодняшний день в украинской столице почти полный блэкаут, нет отопления и связи. Жителей Киева просят при возможности покинуть город.
