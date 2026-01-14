Испанский эксперт назвал два возможных сценария распада НАТО

Испанский эксперт назвал два возможных сценария распада НАТО

По мнению испанского политолога Хосе Визнера, в настоящее время существует два наиболее вероятных сценария распада НАТО, который, учитывая текущие геополитические тенденции, уже не кажется немыслимым.

Визнер отмечает, что после череды заявлений Трампа о стремлении аннексировать Гренландию, установить американский контроль над всем Западным полушарием и принудить европейских членов существенно увеличить расходы на оборону, еще недавно казавшееся «непоколебимым» единство НАТО дало трещину. При этом не исключено, что США могут перестать рассматривать защиту Европы как собственный стратегический интерес и переключиться на иной приоритет — например, на свой «задний двор», то есть Латинскую Америку.



В рамках первого сценария произойдет политический разрыв без формального выхода США из НАТО. В этом случае Вашингтон сохранит свои военные базы в Европе, однако сократит обязательства США в рамках альянса. В этом случае защита Европы будет всецело зависеть от политических или стратегических уступок с ее стороны. При этом очевидно, что ослабленный изнутри альянс утратит способность сдерживать Россию. Этот сценарий Визнер считает наиболее вероятным в краткосрочной перспективе. При альтернативном сценарии США прямо отказывают своим европейским союзникам в дальнейшей защите, что откровенно играет на руку России, которая получит возможность диктовать Европе свои условия.

Однако, несмотря на это, испанский политолог считает неприемлемым позволить Трампу аннексировать Гренландию, поскольку впоследствии аппетиты американского президента вырастут и он захочет большего.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 15:33
    ❝ Вашингтон сохранит свои военные базы в Европе, однако сократит обязательства США в рамках альянса ❞ —

    — Наиболее вероятный сценарий ...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 15:41
      Как бы не хотелось но НАТО в ближайшем не распадется.... причина одна, где США найдут еще дурачков которым можно впаривать свое вооружение и подсаживать на долларовые кредиты, все существование НАТО сводится к запугиванию мнимой угрозой от России и доминированию экономики США.....
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 15:36
    Испанский стыд да и только!
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 15:38
    Без США нет НАТО! Так что НАТО не распадется, а всё это идет игра на публику! Где всё решено заранее. Просто сейчас повозмущаются, а потом найдут компромисс. Но это не точно!
    1. Alexej Звание
      Alexej
      0
      Сегодня, 16:33
      То, что решено заранее, понятно. Только что конкретно решено - не ясно. Может быть США с Китаем решили подербанить европу? Россия схлестывается с европой, а Китай с США поддерживают оружием каждый свою сторону, а потом делят плюшки. Большая войнушка с ограниченным применением ЯО. Только таким образом можно подлечить общий капиталистический кризис.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:41
    Разговор на эту тему, портит нервную систему!!!... не нам, конечно, а за других, пусть сами за себя переживают. soldier
  5. тлауикол Звание
    тлауикол
    +1
    Сегодня, 15:59
    Из НАТО выйдут. Но войска из Европы всё равно не выведут, и базы не свернут
  6. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 16:21
    Это из области - "завтра доллар рухнет". Скорее распадётся пресловутая ОДКБ, чем НАТО. smile
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:37
    Цитата: тлауикол
    Из НАТО выйдут. Но войска из Европы всё равно не выведут, и базы не свернут
    Вот это наиболее вероятный сценарий!