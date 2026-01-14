Испанский эксперт назвал два возможных сценария распада НАТО

По мнению испанского политолога Хосе Визнера, в настоящее время существует два наиболее вероятных сценария распада НАТО, который, учитывая текущие геополитические тенденции, уже не кажется немыслимым.Визнер отмечает, что после череды заявлений Трампа о стремлении аннексировать Гренландию, установить американский контроль над всем Западным полушарием и принудить европейских членов существенно увеличить расходы на оборону, еще недавно казавшееся «непоколебимым» единство НАТО дало трещину. При этом не исключено, что США могут перестать рассматривать защиту Европы как собственный стратегический интерес и переключиться на иной приоритет — например, на свой «задний двор», то есть Латинскую Америку.В рамках первого сценария произойдет политический разрыв без формального выхода США из НАТО. В этом случае Вашингтон сохранит свои военные базы в Европе, однако сократит обязательства США в рамках альянса. В этом случае защита Европы будет всецело зависеть от политических или стратегических уступок с ее стороны. При этом очевидно, что ослабленный изнутри альянс утратит способность сдерживать Россию. Этот сценарий Визнер считает наиболее вероятным в краткосрочной перспективе. При альтернативном сценарии США прямо отказывают своим европейским союзникам в дальнейшей защите, что откровенно играет на руку России, которая получит возможность диктовать Европе свои условия.Однако, несмотря на это, испанский политолог считает неприемлемым позволить Трампу аннексировать Гренландию, поскольку впоследствии аппетиты американского президента вырастут и он захочет большего.

