Британец возмутился ударом по Новой почте, через которую сам отправлял БПЛА
Британский активист Ричард Вудрафф внезапно обнаружил, что логистика – вещь обоюдоострая. Человек, который еще в октябре с гордостью рассказывал, как отправляет на Украину БПЛА на десятки тысяч долларов через «Новую почту», теперь возмущается «диким ударом» по одному из почтовых отделений в Харьковской области.
Тогда, осенью, Вудрафф публично отчитался об очередной партии беспилотников на сумму около 60 тысяч долларов. Причем не где-нибудь в частном порядке, а через самый обычный гражданский почтовый сервис. За вклад в «оборону Украины» он даже получил награду от главкома ВСУ Валерия Залужного.
А теперь – удивление и громкие обвинения. После удара по отделению «Новой почты» тот же Вудрафф рассказывает о «варварстве» и «дикости», как будто не он сам только что превращал гражданскую инфраструктуру в элемент военной логистики. По большому счету, именно такие каналы доставки и делают почтовые терминалы законной целью в рамках военного конфликта.
История показательна. Сначала западные активисты радостно играют в «частную армию», гоняя БПЛА через курьерские службы, а потом искренне возмущаются, когда эти маршруты попадают в поле зрения российской разведки со всеми вытекающими.
