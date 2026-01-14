Британец возмутился ударом по Новой почте, через которую сам отправлял БПЛА

Британский активист Ричард Вудрафф внезапно обнаружил, что логистика – вещь обоюдоострая. Человек, который еще в октябре с гордостью рассказывал, как отправляет на Украину БПЛА на десятки тысяч долларов через «Новую почту», теперь возмущается «диким ударом» по одному из почтовых отделений в Харьковской области.

Тогда, осенью, Вудрафф публично отчитался об очередной партии беспилотников на сумму около 60 тысяч долларов. Причем не где-нибудь в частном порядке, а через самый обычный гражданский почтовый сервис. За вклад в «оборону Украины» он даже получил награду от главкома ВСУ Валерия Залужного.



А теперь – удивление и громкие обвинения. После удара по отделению «Новой почты» тот же Вудрафф рассказывает о «варварстве» и «дикости», как будто не он сам только что превращал гражданскую инфраструктуру в элемент военной логистики. По большому счету, именно такие каналы доставки и делают почтовые терминалы законной целью в рамках военного конфликта.

История показательна. Сначала западные активисты радостно играют в «частную армию», гоняя БПЛА через курьерские службы, а потом искренне возмущаются, когда эти маршруты попадают в поле зрения российской разведки со всеми вытекающими.
  1. Andobor Звание
    Andobor
    +8
    Сегодня, 14:56
    Как это будет по английскому, - а нас то за шо?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 15:23
      Их бин -капут... laughing Фак,три разА
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +1
      Сегодня, 16:13
      От 9-летнего пацана? читал вариант Why us on earth? Сам же смог придумать только Why us?
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 14:56
    А не надо оправдываться,мол из-за таких как этот брит почта становится целью,надо сломать почту ,ломайте почту,надо решить Киев дохода выносите торговые суда и фиолетово с чем они с кукурузой или маслом растительным, электрику к нулю подвести,пора за заправки браться,создавать точки напряжения в обществе ,а в джентльменов в белых перчатках ПОТОМ поиграем
  3. БойКот Звание
    БойКот
    +5
    Сегодня, 14:57
    Этодругин форте - самые востребованные пилюли. В любой области, где про Россию речь. Намнди в неметчине красная строка "массированные российские удары по Украине: четверо погибших." А ничего, что от сотен ракет и дронов ВСЕГО 4 покойника? Это не говорит о поистине хирургической точности? Не, не слышали.
  4. михаил3 Звание
    михаил3
    +2
    Сегодня, 14:58
    Надо ему дать звание "почетный укр", приклеить на лоб оселедец и залить в желудок пару литров горилки. Достойно представил их родимый вопль - А нас то за що?!!
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:01
    ❝ Логистика – вещь обоюдоострая ❞ —

    Бандероль от нашей почты вашей ...
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 15:01
    Тема для осуждения?
    Послать... лесом и всех делов soldier
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 15:55
      Виктор, приветствую hi
      Цитата: rocket757
      Тема для осуждения? Послать... лесом и всех делов soldier

      Это тема для хохота. laughing Эти удивляющиеся, обиженные ----- наивны не по годам tongue Как бы --- я буду гадить, а мне ---- НИЗЗЯ! Всё укры ---- заразны своим тупизмом. Наблюдается это
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 15:57
        Привет Дмитрий soldier
        Тема... не интересно, никак.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 15:59
          Что Вы, Виктор! Распространение тупизма---- это технологии. И они могут быть применены к РФ. ИЛИ уже есть распространители. Вот что
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 16:04
            Дмитрий, тема на счёт НАШЕГО образования, воспитания и вообще, нашего будущего была вчера...
            Много было написано, всякого... много людей участвовало, начинать заново, стоит ли?
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +1
              Сегодня, 16:06
              Спасибо, Виктор. Я вчера мало на сайте. Посмотрю по Вашим комментам как что. Интересно, у многих здесь асть опыт , знания, и наблюдения. Интересно
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 16:09
                Вчера было похоже на обмен мнениями, был, некоторый спор... может/вероятно до истины не добрались, но в общем, шли в том направлении и это отрадно.
  7. Светлан Звание
    Светлан
    +2
    Сегодня, 15:02
    Все бы возмутились ))) Бизнесу кирдык. А то что поставка вооружений на войну это очень доходный бизнес, можно не сомневаться.
    ..
    Хотя скорее всего это не кирдык, а так, мелкая для него заморочка. Но громко повозмущаться необходимо, ведь бизнесу без рекламы, без напоминания о себе, никак.
    Покричал, напомнил о себе родимом, и денег насобирал
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 15:05
    А теперь – удивление и громкие обвинения. После удара по отделению «Новой почты» тот же Вудрафф рассказывает о «варварстве» и «дикости»,

    Да все они "оттуда" пациенты им.Кащенко.
    Сам почти год в дурке старшим санитаром работал. Мои клиеты, узнаю.
  9. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 15:21
    Помимо Новой почты на Украине ещё и старая осталась "Укрпочта". Через неё тоже, наверное, много чего вредного доставляют. Хорошо бы по ней тоже долбануть!
  10. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 15:25
    "Новая почта" давненько работала во всю и в другом направлении, когда "захистники" отправляли награбленное на Донбассе. Дома рассказывали, что это подарки от благодарных жителей.
    Так что долбасить ее желательно по полной.
  11. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 15:49
    а нас-то за шооо? crying crying
    Великобритания ---- цэ украина!
    Теперь вся гейропа украинизируется. Здохнет
  12. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +1
    Сегодня, 15:49
    Ещё в обратном направлении пакет с сюрпризом бы направить.
  13. Deadушка Звание
    Deadушка
    0
    Сегодня, 16:00
    Британский активист Ричард Вудрафф возмущается «диким ударом» по одному из почтовых отделений в Харьковской области
    - пусть спасибо скажет, что ему по почте ничего не прилетело.
  14. Самоед Звание
    Самоед
    0
    Сегодня, 16:39
    Цели СВО: денацификация, демилитаризация... Подсказать, где на Украине главные нацисты сидят? Вроде, по логике вещей , надо в первую очередь выбивать главное зло. А то напоминает череду гендеров. Ни мужчина, ни женщина.Ни черное, ни белое... Ни богу свечка, ни чёрту кочерга. А российская власть виляет как маркитантская лодка. Со своими вечными врагами играет в договоры. ДБ.
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:45
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Бандероль от нашей почты вашей ...
    Воздушный поцелуй от наших дроноводов! wink