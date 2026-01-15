Слухи о звуковом оружии в операции Absolute Resolve
Результат одного из американских ударов по Каракасу. Предположительно, поражён ЗРК
В ночь на 3 января 2026 г. несколько структур из состава вооружённых сил США провели операцию Absolute Resolve («Абсолютная решимость»). Совместными усилиями они подавили оборону Венесуэлы, вторглись в Каракас, а затем захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро. Постепенно становятся известными новые подробности этой операции. Так, недавно появились сообщения о применении неких неизвестных средств подавления живой силы противника.
Неназванный источник
Первые подробности «Абсолютной решимости» стали известны уже 3-4 января. Эту информацию официально раскрыло военное и политическое руководство США. Затем к публикации сведений подключились средства массовой информации с их неназванными источниками. Кроме того, новые данные разной степени достоверности начали появляться в социальных сетях.
Так, через несколько дней после операции, в конце первой декады января, в соцсетях появилось видео неясного происхождения, посвящённое неизвестным подробностям американской операции. Некто, называющий себя сотрудником венесуэльских сил безопасности, рассказал, с чем он и его товарищи якобы столкнулись в ночь на 3 января.
Анонимный рассказчик заявил, что американский десант в ходе боя с охраной венесуэльского президента применил некое новое оружие или систему подавления. Он описывает воздействие этой системы как интенсивную звуковую волну, которая вызывает болезненные ощущения и иные симптомы.
Система звукового подавления LRAD на одном из кораблей ВМС США
Воздействие такой волны приводит к возникновению головной боли. По словам неизвестного рассказчика, ему казалось, что голова взрывается изнутри. Другие бойцы тоже пострадали. У одних началось носовое кровотечение, тогда как другие столкнулись с тошнотой и рвотой, в т.ч. с кровью.
Рассказчик утверждает, что его отряд фактически оказался небоеспособным. Из-за звукового воздействия бойцы не могли даже встать, не говоря уже об активном сопротивлении. В результате этого американская сторона получила преимущество. Как говорит аноним, два десятка бойцов США перебили сотни венесуэльских солдат.
В конце такого интервью неизвестный рассказчик обращается с предупреждением ко всем, кто хочет противостоять США. Он предостерегает эти страны от такого шага, который может привести к самым разным последствиям. При этом собеседник-интервьюер любезно подсказывает, что это касается, в первую очередь, других стран Латинской Америки.
Видео с интервью якобы венесуэльского бойца в оригинальном виде и в переводе разошлось по социальным сетям и привлекло внимание. 10 января на своей странице его разместила даже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Особый акцент при этом делается на предупреждении и призывах не перечить США.
Большие вопросы
Официальные данные об операции Absolute Resolve внезапно дополнились новыми подробностями на грани сенсации. Оказалось, что спецподразделения США обладают принципиально новыми средствами и системами для борьбы с живой силой противника — и готовы применять их. Однако подобные «новости» вызывают вопросы и сомнения.
LRAD на базе автомобиля
В первую очередь, под вопросом достоверность опубликованного интервью. Авторы этого видеоролика не приводят никаких доказательств. Они предлагают просто поверить, что неизвестный рассказчик является сотрудником одной из венесуэльских структур. Кроме того, зритель должен без вопросов принимать его рассказ.
Якобы участник обороны во всех подробностях рассказывает, как именно воздействует неизвестная американская система и какие симптомы вызывает. По всей видимости, этим он пытается напугать зрителя. С этой же целью говорится о двух десятках американских бойцов и многочисленных потерях обороняющейся стороны.
Ужаснув зрителя, рассказчик и интервьюер делают вывод о бесполезности и опасности противостояния США. Очевидно, что именно это заявление является главным в видео. По сути, весь рассказ подводит к мысли о полном и безоговорочном техническом превосходстве США. И в связи с этим, предсказуемо, рассказчик предупреждает другие страны.
По всей видимости, видеоролик о звуковом оружии является очередным примером «психологической операции». В плохо замаскированном виде он подаёт главную идею и, вероятно, должен убедить руководство зарубежных стран в необходимости дружбы с США.
При всём этом, нетрудно заметить, что подобная агитация сделана довольно плохо. Вопросы и сомнения вызывает происхождение ролика, раскрываемые в нём «подробности» недавней операции и т.д. Возможно, видео готовилось в спешке, и его авторы не успели проработать все нюансы. Однако нельзя исключать версию об излишней самоуверенности авторов — они могли решить, что поставленные задачи решит и такое сомнительное видео.
«Микроволновая пушка» типа ADS
Реальная основа
Таким образом, информация о применении звукового оружия в рамках операции «Абсолютная решимость», скорее всего, не соответствует действительности. Однако следует напомнить, что в США действительно прорабатывались подобные концепции и даже создавались реальные образцы средств подавления на основе акустических систем. В теории, их развитие к настоящему времени могло бы дать интересные результаты.
В США разрабатывались разные «звуковые пушки», но до серийного производства и развёртывания, насколько известно, дошло только изделие Long-Range Acoustic Device (LRAD). «Звуковое устройство большой дальности» представляет собой специальный громкоговоритель высокой мощности с блоком управления, выдающим особый сигнал. Такое изделие может монтироваться на разных платформах, как наземных, так и надводных.
LRAD формирует направленную звуковую волну с громкостью порядка 120-130 дБ и высоким уровнем давления. Звуковой сигнал от LRAD сам по себе неприятен для человека, а высокая громкость усиливает негативные ощущения. Подразумевается, что человек, попав в зону действия такой системы, постарается поскорее покинуть её. При этом ему будет не до активных действий, в т.ч. противозаконных.
Следует напомнить, что в США создавались и иные средства нелетального воздействия на живую силу. Например, до испытаний и ограниченного применения в своё время довели «систему отказа» Active Denial System (ADS). Это устройство должно направлять на цель микроволновый луч, вызывающий жжение кожных покровов и другие неприятные ощущения.
ADS подтвердила свои характеристики в ходе испытаний и ограниченной эксплуатации. Однако в дальнейшем от неё отказались из-за отсутствия чётких данных о гуманности и отсутствии долговременных негативных последствий.
Другой вариант исполнения ADS
Системы LRAD или ADS в ранее представленном виде отличаются немалыми размерами и нуждаются в платформе-носителе. Автомобиль, корабль и т.д. должен перевозить систему, а также обеспечивать её электроэнергией. Кроме того, на такой платформе можно с удобством разместить оператора.
Развитие под вопросом
Системы ADS и LRAD появились достаточно давно, ещё в двухтысячных годах. В связи со специфическим соотношением характеристик и возможностей, они не получили широкого распространения. Кроме того, насколько известно, Пентагон или другие структуры после этого потеряли интерес к подобной технике.
Тем не менее, нельзя утверждать, что работы полностью остановились. Новые проекты могли разрабатываться в закрытом порядке, а их результаты предназначались для засекреченных структур и подразделений. Если это так, то недавняя история от якобы бойца из Венесуэлы становится чуть более правдоподобной.
В целом, недавняя операция Пентагона пока вызывает массу вопросов, и не все они получат ответы сейчас или в ближайшем будущем. Отсутствие информации способствует появлению различных оценок или даже спекуляций. Кроме того, сложившаяся ситуация располагает к организации «информационных операций».
Возможно, ситуация прояснится в будущем, и все основные темы и вопросы будут раскрыты должным образом. Впрочем, не стоит надеяться, что американские спецподразделения станут в ближайшее время раскрывать все особенности и возможности актуального вооружения и снаряжения, имеющегося у них. Это означает, что тема гипотетического звукового оружия вновь останется без комментариев.
