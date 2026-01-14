Трамп: НАТО должно помочь нам сделать Гренландию частью США

Трамп: НАТО должно помочь нам сделать Гренландию частью США

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что НАТО должно помочь ему сделать Гренландию частью США. По словам Трампа, «Гренландия нужна Соединённым Штатам для повышения уровня национальной безопасности»:

А как вы знаете, чем выше уровень безопасности для США, тем выше он и для НАТО. После вхождения Гренландии в состав США Североатлантический альянс станет сильнее, потому что мы строим «Золотой купол».

Далее Трамп в социальной сети «капс-локом» (большими буквами) написал фразу, которую в последнее время использует часто:



Если этого не сделаем мы, то это сделают Китай или Россия.

Зачем России Гренландия, если учесть, что у нашей страны и без того самый большой сектор выхода в Арктику, Трамп не пояснил.

Зато добавил, что как только Гренландия станет американской, НАТО «станет эффективнее».

В мире прекрасно понимают, что даже критикующие подход Трампа демократы в случае их возвращения во власть уже не вернут Гренландию Дании. Поэтому высказываются достаточно осторожно. Риторика и далее будет примерно такой: «Это сделал Трамп, мы тут не при чём, но по законам США отторгнуть часть территории США уже не можем, извините».

Напомним, что ранее премьер Гренландии Нильсен заявил, что гренландцы против перехода острова в состав США. Журналисты поинтересовались у Трампа, что он думает по поводу слов Нильсена.

Дональд Трамп:

Кто это? Кто это сказал? Я его не знаю. У него могут быть большие проблемы.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +8
    Сегодня, 15:16
    Да "самоходный дед" был спокойнее "безухого деда".
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 15:21
      Забавно про премьера Гренландии, Трамп похоже не знает не только его но и то, что Гренландия уже по факту входит в НАТО как часть Дании, и он собирается повоевать даже чисто теоретически с блоком НАТО, ведь эта пресловутая 5 статья Устава подразумевает ответку, просто когнитивный диссонанс от всего этого словоблудия Дони.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 15:23
        Цитата: Silver99
        не знает не только его но и то, что Гренландия уже по факту входит в НАТО

        Ну так он и хочет выйти из НАТО для этого.
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +2
          Сегодня, 15:25
          Да он похоже и про то что США в НАТО состоит не знает, для него все страны это территория США (большинство он и на карте не сможет показать), конечно иногда смешно что такие правят, но грустно что у этой страны есть ЯО при неадекватном. президенте.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 15:41
            Цитата: Silver99
            Да он похоже и про то что США в НАТО состоит не знает,

            Ну хоть один человек правду написал, а остальные молчат.
      2. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +4
        Сегодня, 15:29
        У Трампа ни какого диссонанса нет. Есть желание - Гренландия это США! Остальное его не волнует, пусть разбираются кому надо.
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          0
          Сегодня, 15:37
          Вы лично с Трампом общались по поводу его волнений ? Во первых когнитивный диссонанс лично у меня от его высказываний, все остальное вытекает их того что Дания с Гренландией уже входят в НАТО, а Трамп призывает НАТО помочь отжать Гренландию для НАТО......
          1. carpenter Звание
            carpenter
            -1
            Сегодня, 15:43
            Цитата: Silver99
            Вы лично с Трампом общались по поводу его волнений ?

            Да, интересные люди на сайте, даже с Трампом общаются.
            1. ваш вср 66-67 Звание
              ваш вср 66-67
              0
              Сегодня, 16:30
              Цитата: carpenter
              интересные люди на сайте,

              Без сомнения! laughing
              И в первую очередь это относится к вам, уважаемый! hi
              1. carpenter Звание
                carpenter
                +1
                Сегодня, 16:33
                Цитата: ваш вср 66-67
                Без сомнения!
                И в первую очередь это относится к вам, уважаемый!

                Ну и где то я хоть раз написал про этого Трампа и моё с ним общение.
                Где Трамп миллиардер и где я , пенсионер с пенсией 750 еврикуов.
          2. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 16:46
            Начальник говорить - чукча делать! Ещё и скрутят датчане своего министра и под суд отдадут Трампу
        2. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 16:39
          Места малова- то разгуляться негде....
          Ничего он поссорится с соседями.. winked ..
      3. Melior Звание
        Melior
        0
        Сегодня, 16:31
        Ну так прецедент уже давно был: Турция у Греции половину Кипра отжала, и ничего. Обе страны как были, так и остались в НАТО, которое от этого почему-то не распалось! request
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 15:22
      carpenter hi , так Путин это и сказал когда Трамп к власти пришёл что лучше Байден (хоть и русофоб) который предсказуем и понятен,чем этот "самый-присамый" и его импульсивностью и сменами настроения.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 15:28
        Цитата: Ропот 55
        чем этот "самый-присамый" и его импульсивностью и сменами настроения.

        Когда я работал старшим санитаром в "психушке", то и не такого навидался. хорошо хоть в кармане всегда был шприц с транквилизатором.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 15:30
          carpenter,вооот у вас был шприц и понимание ситуации,а тут человек рулит очень не слабым государством и по ходу купировать его обострение никто не собирается.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +2
            Сегодня, 15:32
            Цитата: Ропот 55
            вооот у вас был шприц и понимание ситуации,а тут человек рулит очень не слабым государством

            У меня шприц был на 5 кубиков, а для Трампу нужен шприц Жане, на 100 кубиков.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 15:33
              carpenter,да я думаю что он на него как Бывалый в "Кавказкой пленнеце" среагирует laughing
              1. carpenter Звание
                carpenter
                +2
                Сегодня, 15:38
                Цитата: Ропот 55
                да я думаю что он на него как Бывалый в "Кавказкой пленнеце" среагирует

                НЕ, 100 кубиков димедрола и Трампа успокоят. Я бешеному быку 50 кубиков вколол, так через пару минут упал и сутки спал.
                А лучше диазепам.
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  0
                  Сегодня, 15:43
                  carpenter , галоперидол причём в не детских дозах laughing ,может и поотпустит.
                  1. carpenter Звание
                    carpenter
                    +1
                    Сегодня, 15:45
                    Цитата: Ропот 55
                    галоперидол причём в не детских дозах ,может и поотпустит.

                    Я же не садист и не украинец, чтобы трампу 50 кубиков галоперидолу воткнуть.
                    1. Ропот 55 Звание
                      Ропот 55
                      +1
                      Сегодня, 15:50
                      carpenter, узнаю русского человека,даже к противнику который гадости наворочает у нас человеческий подход без садизма и маниакальной жестокости.
                      1. carpenter Звание
                        carpenter
                        +1
                        Сегодня, 15:57
                        Цитата: Ропот 55
                        узнаю русского человека,даже к противнику который гадости наворочает у нас человеческий подход без садизма и маниакальной жестокости.

                        Наверно это у нас всё это генетически, хотя я из гуранов, но русский.
                      2. Ропот 55 Звание
                        Ропот 55
                        +1
                        Сегодня, 16:05
                        carpenter, я поддерживаю тезис что Русский это не генетическое происхождение а состояние души и Запад и их шестерки никак не поймут этого состояния .
                      3. carpenter Звание
                        carpenter
                        +1
                        Сегодня, 16:09
                        Цитата: Ропот 55
                        Русский это не генетическое происхождение а состояние души

                        Ну так и есть. Хоть я и родился не в России, но мои родители, деды и пррапрадеды все там родились. Душа она нас, наших детей и внуков не покидает. На том и стоит русская земля.
                      4. Ропот 55 Звание
                        Ропот 55
                        +1
                        Сегодня, 16:11
                        carpenter, и дай Бог стоять будет во веки веков hi
                      5. carpenter Звание
                        carpenter
                        0
                        Сегодня, 16:13
                        Цитата: Ропот 55
                        и дай Бог стоять будет во веки веков

                        Я всегда в своей Казанской Божьей Матери церкви, молюсь за это.
        2. mann Звание
          mann
          0
          Сегодня, 16:06
          Цитата: carpenter
          Цитата: Ропот 55
          чем этот "самый-присамый" и его импульсивностью и сменами настроения.

          Когда я работал старшим санитаром в "психушке", то и не такого навидался. хорошо хоть в кармане всегда был шприц с транквилизатором.

          Вас ждет завидная карьера на этом поприще, наблюдается ударный рост количества потенциальных пациентов
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 16:11
            Цитата: mann
            Вас ждет завидная карьера на этом поприще, наблюдается ударный рост количества потенциальных пациентов

            Не я просто при развале страны там год работал, а я был начрадио на пароходах.
            1. mann Звание
              mann
              0
              Сегодня, 16:15
              Цитата: carpenter
              Цитата: mann
              Вас ждет завидная карьера на этом поприще, наблюдается ударный рост количества потенциальных пациентов

              Не я просто при развале страны там год работал, а я был начрадио на пароходах.

              Я бы на вашем месте вернулся...нынче самое востребованное место работы... Возьмете учеником?
              1. carpenter Звание
                carpenter
                0
                Сегодня, 16:29
                Цитата: mann
                Я бы на вашем месте вернулся...нынче самое востребованное место работы... Возьмете учеником?

                Здрассте ! Я бы и работал, но уже с 2000 года ввели GMDSS и радисты такие как, "стукачи", которые на ключе стучали и на слух принимали, ушли в небытие.
                Вот и мой НИК carppenter, потому что я потом был плотником в Марокко по креплению полетов, а затем окна и двери мастери, чем и до сих занимаюсь.
                Так что Вам не светит быть радистом, а какя была прекрсная работа и должность - начальник радиостанции ледокола.
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 15:23
      Во, во, старое известное зло... очень не хотелось, что б его заменило зло другое, более наглое, агрессивное, самоуверенно до крайности!
      Увы, увы, произошло и с этим придётся... что то придётся делать, вот только что?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 15:32
        rocket757 hi , есть предположение что свои же и окоротят его когда тот совсем в разнос пойдет, либо когда угроза его поступков привысит доходы в кошельке.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 15:35
          На счёт доходов, очень щекотливая тема!
          Не всегда можно увидеть то, что стараются тщательно прикрыть от внимания не допущенных, не нужных свидетелей, зрителей!
          А то, что скрыто в глубине процесс, может быть очень разное!
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 15:39
            rocket757,понятно что простые смертные такие подробности не увидят и вряд-ли когда нибудь узнают,а вот те кого это касается не допустят любыми способами чтоб "лихость" Трампа угрожала их кошелькам или безопасности.
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              0
              Сегодня, 15:51
              Считает решения, действия Трампа совсем уж импвльсивными, зряшными... не не не, та может быть второй, третий и прочие слои в которых заключаются интЭрЭсы всех/многих заинтересованных лиц.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 16:01
                rocket757,да нет конечно,просто как вы правильно заметили Трамп не представляет интересы ВСЕХ богатых и сверх богатых людей США и если его действия начнут угрожать финансовой или же личной безопасности достаточно мощной группе то финал может быть не Хэппи Энд.
                1. rocket757 Звание
                  rocket757
                  0
                  Сегодня, 16:07
                  За Трампом тоже мощная финансовая группа стоит... кто, кого сильнее, возможно будет видно по ситуации, по итогам развития событий.
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    0
                    Сегодня, 16:10
                    rocket757,за Кеннеди писали тоже мощный клан стоял,однако свели под корень причём без особого скандала и гражданской войны.
                    1. rocket757 Звание
                      rocket757
                      0
                      Сегодня, 16:16
                      Что то по настоящему мощное, без внутреннего раздрая, разрушить сложно, если возможно вообще...
                      1. Ропот 55 Звание
                        Ропот 55
                        0
                        Сегодня, 16:19
                        rocket757, а про разрушение и речи нет,просто устранят организатора проблем и всё,придет другой только знающий о том к чему приводят опрометчивые действия и раздутое самомнение.
                      2. rocket757 Звание
                        rocket757
                        +1
                        Сегодня, 16:35
                        Может и так... последователи дела которое поручень Трампу, наверно и такие назначены, их натаскивают на будущее...
                      3. Ропот 55 Звание
                        Ропот 55
                        0
                        Сегодня, 16:39
                        rocket757,это да ,приемственность ,вернее воспитание себе замены у них налажен на 5 с +.
  2. NICK111 Звание
    NICK111
    +6
    Сегодня, 15:17
    "Кто это? Кто это сказал? Я его не знаю. У него могут быть большие проблемы." На граните перед штаб-квартирой НАТО надо выбить эти слова. Чтоб знали холуи, кто в Доме Хозяин. Дания скоро на блюдечке с голубой каемочкой сама с большими реверансами передаст этот остров, а то, как бы чего не вышло. Пока что ихние политики ещё не придумали, как при этом лицо сохранить.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 15:30
      Цитата: NICK111
      Дания скоро на блюдечке с голубой каемочкой сама с большими реверансами передаст этот остров

      Ещё нужно долго по карте ёрзать, чтобы узнать -"а где эта Дания".
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 15:40
      У него могут быть большие проблемы

      Тут рыжий мог и правду сказать:
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 16:15
        Tagan hi , интересно а это крендель в интернете видео со своими танцами не выкладывал? А то пишут Трамп на них очень не адекватно реагирует wink
        1. Tagan Звание
          Tagan
          +1
          Сегодня, 16:18
          Чего не знаю, того не знаю))
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 16:22
            Tagan, а вот в плане помечтать,представим Трамп включает режим "Берсерка" и отдаёт приказ похитить невесту,тьфу ,этого датского патриота, что будет с Трампом? Что будет с Е.С. ? Что будет с НАТО?
            1. Tagan Звание
              Tagan
              +1
              Сегодня, 16:30
              что будет с Трампом? Что будет с Е.С. ? Что будет с НАТО?

              Ну с Трампом-то наверно точно ничего не станет (на ближайшую перспективу). ЕС всё так же будет проституировать. Побрыкается для вида немного. Европа ничего более жизнеспособного предложить не сумеет в альтернативу НАТО.
              Примерно такое моё личное видение.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 16:34
                Tagan, а я допускаю что может начаться паника и лозунг джунглей- Каждый сам за себя начнут воспринимать как план действий. И вот тут будет интересно. Да и в НАТО на волне измены может начаться обратный процесс,паника вещь заразная и пагубная.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 15:19
    Что то я не понял,этот Нарцисс и его команда заявили что им по фаллосу на все законы международного права и интересы прочих шестёрок ,что Вашингтон будет "резвиться" где захочет, когда захочет и как захочет. А тут НАТО должно помочь, так НАТО уже заявило что Гренландия не США и помогать Трампу не будут.
    1. ANB Звание
      ANB
      +4
      Сегодня, 15:24
      . А тут НАТО должно помочь

      Да ладно.
      Зеленский заявляет, что Европа (и Дания) обязаны перечислять минимум 1 миллиард в месяц на оружие Украине.
      Почему бы Трампу не потребовать, чтобы НАТО (и Дания) помогло ему забрать Гренландию?
      :)
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 15:28
        ANB hi ,разница в ЧСВ данных персонажей, Зеленский всем известная побирушка и слово дайте не сходит с его языка ,второй полная противоположность мистер "Самый -присамый" и вообще ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ laughing ,а тут из-за какого то острова за помощью обратился да к кому!!!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 15:20
    Дональд, ай маладца!!!
    Главнюки они, везде и на все времена... пожалуй именно это они пытаются донести до всех остальных.
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 15:21
    Североатлантический альянс станет сильнее, потому что мы строим «Золотой купол».

    Вот для этого и нужна (чтобы ответный удар не получить, чтобы посбивать всё), и чтобы потом ресы потом заодно забрать! А когда всё сделают, делать будут что захотят с противниками!
    США целенаправленно идут к своим целям. А получится, нет — это уже другой вопрос. А пока им никто сопротивление не оказал.
  6. panzerfaust Звание
    panzerfaust
    +1
    Сегодня, 15:25
    Ну и где же санкции против США и дядюшки??? Или это "другое"? Флага и гимна лишать тоже не будут?
  7. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 16:07
    Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что НАТО должно помочь ему сделать Гренландию частью США.
    Похоже, что Трамп решил отжать Гренландию у Дании по методу "гоп-стоп".
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 16:15
    Кто это сказал? Я его не знаю

    Что-то вспомнилась частушка про брехливых деревенских собак... Какого...лаете, ведь вы меня не знаете?
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:39
    У него могут быть большие проблемы
    Его запросто могут, так же, как и Мадуро wink
  10. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 16:46
    Трамп: НАТО должно помочь нам сделать Гренландию частью США

    Точно. Должно, обязательно должно и как можно скорее. Никаких отговорок, помогать-помогать-помогать Трампу сделать Гренландию частью США!!!