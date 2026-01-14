Трамп: НАТО должно помочь нам сделать Гренландию частью США

А как вы знаете, чем выше уровень безопасности для США, тем выше он и для НАТО. После вхождения Гренландии в состав США Североатлантический альянс станет сильнее, потому что мы строим «Золотой купол».

Если этого не сделаем мы, то это сделают Китай или Россия.

Кто это? Кто это сказал? Я его не знаю. У него могут быть большие проблемы.

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что НАТО должно помочь ему сделать Гренландию частью США. По словам Трампа, «Гренландия нужна Соединённым Штатам для повышения уровня национальной безопасности»:Далее Трамп в социальной сети «капс-локом» (большими буквами) написал фразу, которую в последнее время использует часто:Зачем России Гренландия, если учесть, что у нашей страны и без того самый большой сектор выхода в Арктику, Трамп не пояснил.Зато добавил, что как только Гренландия станет американской, НАТО «станет эффективнее».В мире прекрасно понимают, что даже критикующие подход Трампа демократы в случае их возвращения во власть уже не вернут Гренландию Дании. Поэтому высказываются достаточно осторожно. Риторика и далее будет примерно такой: «Это сделал Трамп, мы тут не при чём, но по законам США отторгнуть часть территории США уже не можем, извините».Напомним, что ранее премьер Гренландии Нильсен заявил, что гренландцы против перехода острова в состав США. Журналисты поинтересовались у Трампа, что он думает по поводу слов Нильсена.Дональд Трамп: