Показаны кадры удара БПЛА ВСУ по зафрахтованному американской компанией танкеру
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент удара беспилотника ВСУ по танкеру в Черном море около порта Новороссийска. Всего украинские боевики поразили два танкера. При этом примечательно, что один из атакованных ВСУ танкеров был зафрахтован американской компанией Chevron для перевозки нефти из Казахстана.
Как можно увидеть, украинский БПЛА попал в палубу судна, после чего на танкере произошло возгорание. Накануне в ходе массированного налета на южные регионы России танкеры Delta Harmony и Matilda подверглись атаке рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Представители американской компании заявили, что внимательно следят за ситуацией и координируют свои действия с оператором судна и властями Казахстана.
В свою очередь, МИД Казахстана обратился к Европе и США за помощью после ударов по танкерам. Однако при этом, даже несмотря на то, что украинская сторона не отрицает свою причастность к этому и другим подобным ударам, Астана традиционно не указывает, кто атаковал танкеры. При этом казахский МИД напоминает, что республика не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, и сетует, что рост числа атак на торговые суда увеличивает риски для работы международной энергетической инфраструктуры. Кроме того, Казахстан созвал послов европейских стран и представителей США, чтобы выработать эффективные меры по обеспечению безопасности морских маршрутов.
