Показаны кадры удара БПЛА ВСУ по зафрахтованному американской компанией танкеру

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент удара беспилотника ВСУ по танкеру в Черном море около порта Новороссийска. Всего украинские боевики поразили два танкера. При этом примечательно, что один из атакованных ВСУ танкеров был зафрахтован американской компанией Chevron для перевозки нефти из Казахстана.

Как можно увидеть, украинский БПЛА попал в палубу судна, после чего на танкере произошло возгорание. Накануне в ходе массированного налета на южные регионы России танкеры Delta Harmony и Matilda подверглись атаке рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Представители американской компании заявили, что внимательно следят за ситуацией и координируют свои действия с оператором судна и властями Казахстана.



В свою очередь, МИД Казахстана обратился к Европе и США за помощью после ударов по танкерам. Однако при этом, даже несмотря на то, что украинская сторона не отрицает свою причастность к этому и другим подобным ударам, Астана традиционно не указывает, кто атаковал танкеры. При этом казахский МИД напоминает, что республика не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, и сетует, что рост числа атак на торговые суда увеличивает риски для работы международной энергетической инфраструктуры. Кроме того, Казахстан созвал послов европейских стран и представителей США, чтобы выработать эффективные меры по обеспечению безопасности морских маршрутов.

  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 15:32
    Разговор на эту тему, портит нервную систему...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 15:37
      rocket757, интересно что реакции пока никакой,не смотря что удары не сейчас были,ладно Е.С. они сейчас с Трампом кусаются,а вот что самый-присамый президент молчит тут ведь интересы США зацепили,или это другое?!
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        -6
        Сегодня, 15:40
        РФ не может обеспечить безопасность судоходству ?
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +3
          Сегодня, 15:48
          Вопрос... а вопросов много, в том числе и такой, А КТО ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТ?
          Нашего там крохи, стоит ли из за них огород городить, впрягатся, тратится??? У нас что, более важных забот нет?
          Но это так, "лирика", есть ведь и другой аспект... не хватает нам всего и всегда, так зачем распылятся, надо защищать то, что гораздо важнее, по всем причинам и показателям!
        2. Tagan Звание
          Tagan
          +10
          Сегодня, 15:48
          РФ не может обеспечить безопасность судоходству ?

          Американскому, казахскому или турецкому?
          Нам есть чего защищать помимо них.
          Пусть благодарным xoхлам скажут спасибо.
          1. opuonmed Звание
            opuonmed
            -5
            Сегодня, 15:58
            Так это территория РФ, а не Казахстана с Турцией. около порта Новороссийска
            1. Tagan Звание
              Tagan
              +3
              Сегодня, 16:10
              Чего это вы так страдаете по испорченной собственности наших врагов и недругов?
              1. opuonmed Звание
                opuonmed
                -3
                Сегодня, 16:17
                Я не страдаю, мне неприятно, что гражданские суда атакуют на территории РФ! Да и враги могли сами навести на свои суда!
                1. Tagan Звание
                  Tagan
                  0
                  Сегодня, 16:24
                  мне неприятно, что гражданские суда атакуют на территории РФ!

                  Считайте, что противник понес урон на нашей территории. Например, как в ДНР, ЛНР и т.д. Не получится полностью отгородиться.
            2. Andobor Звание
              Andobor
              0
              Сегодня, 16:25
              Цитата: opuonmed
              Так это территория РФ, а не Казахстана с Турцией. около порта Новороссийска

              Российские нефтяные терминалы и якорные стоянки судов ожидающих погрузки расположены в Новороссийске, там же расположена военно-морская база, соответственно там мощное ПВО, а терминалы КТК в 15 км от туда за горой в Озерейке и суда где угодно отстаиваются. Такое впечатление, что бьют куда пробивается, или политика какая то мне не ведомая.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 15:44
        В полосатии разные политические, финансовые группы есть... какая часть из них пострадала???
        Если из стана противников Донни, то и фиг на них, он положил.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 15:48
          rocket757, это понятно,только пострадавшая назовем её Башня может огорчиться и через подконтрольные СМИ и прочих блохеров начать разгон что интересы США щемят да кто а гарант этих интересов молчит. А оно Трампу надо тем более сейчас,там вон с активисткой которую задвухсотил агент в Индианаполисе ещё непонятно что получится (хотя замнут скорее всего) а тут новый кипеш.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +3
            Сегодня, 15:53
            Что б там не говорили, а лишних, пустых, вредных телодвижений, Администрация Трампа не делает... все подчинено реализации конкретных целей, задач!
            1. seamen2 Звание
              seamen2
              0
              Сегодня, 16:50
              *Что б там не говорили, а лишних, пустых, вредных телодвижений, Администрация Трампа не делает... все подчинено реализации конкретных целей, задач!*

              И пресс-секретарь там красивая Кэролайн, а у нас Песков песчаный.
              У нас только Шойгу в бапах понимал, да и то его Шевцова сбежала в Париж от патрона.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 16:35
      Цитата: rocket757
      Разговор на эту тему, портит нервную систему..

      А по мне - "заполучи фашист гранату".
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 16:37
        Так всем по разному... кому то все ровно, а другому и до несварения желудка дойти может.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 16:40
          Цитата: rocket757
          Так всем по разному... кому то все ровно, а другому и до несварения желудка дойти может.

          Ой, да до них кроме гранаты, даже несворение желудка не дойдёт.
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 15:34
    в Черном море около порта Новороссийска.

    Так РФ будет отвечать на такие угрозы, ну, предположим, уничтожением части киевского режима и т. п. и т. д.?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +3
      Сегодня, 15:51
      Так РФ будет отвечать на такие угрозы, ну, предположим, уничтожением части киевского режима и т. п. и т. д.?

      так там есть "свои" порты, до которых стали долетать КАБы...
      снести все "в пыль" - и многие проблемы - отпадут...
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        0
        Сегодня, 16:20
        Можно порты и часть киевского режима!
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:44
      Цитата: opuonmed
      Так РФ будет отвечать на такие угрозы, ну, предположим, уничтожением части киевского режима и т. п. и т. д.?

      Ты же военмор, так топи же всё что на Украину и что из неё.
      Топи !!!
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    -1
    Сегодня, 15:43
    МИД Казахстана обратился к Европе и США за помощью после ударов по танкерам. Однако при этом, даже несмотря на то, что украинская сторона не отрицает свою причастность к этому и другим подобным ударам, Астана традиционно не указывает, кто атаковал танкеры.
    Разругаться с Европой и США, громко признав, что удары украинские? И став, из-за этого, нерукопожатными среди русофобов?

    А тут ещё беспилотники, летящие в Россию с территории Казахстана... Тоже не айс, но Россия этого, вроде бы как, "не замечает".

    Всех обгавкать и остаться одним? Они ж казахи. а не самоубийцы. Прекрасно понимают, что сами НИ ФИГА от слова "СОВСЕМ" не умеют, кроме как изобретать "2300-летнюю историю государственности Казахстана". Где столоваться-то будут? (с)

    Конечно, справедливости ради, одни не останутся. Есть кому подобрать.
    Да только цацкаться с "братским народом" или содержать их, закачивая деньги через НКО, никто из новых хозяев не будет. Придут, ятаганом махнут - и делов-то... Дадут сотню американских денег на "лечение" отрубленной головы.
    А потому - возмущаются, призывают... Но тихо-тихо...
  4. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +1
    Сегодня, 15:49
    Получили баи за свою многовекторность, и поделом, попытка и рыбку съесть и ног не замочить никогда ни к чему хорошему не приводила и не приведет
  5. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +1
    Сегодня, 15:56
    Дрон какой-то маленький,такой только с небольшого расстояния можно запустить,или с Бэка.Дело ясное что дело темное
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:34
    Цитата: opuonmed
    мне неприятно, что гражданские суда атакуют на территории РФ!
    Это смотря какие гражданские суда