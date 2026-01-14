Тимошенко отрицает подлинность прослушки НАБУ по обвинению в подкупе депутатов

Официально заявляю, что обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения. Я отвергаю все обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядке. Я это уже не раз делала.

Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников. В последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции достоинства. Но тогда они хотя бы прикрывали своё вторжение какой-то бумажкой из карманного Печерского суда. Сейчас же не было и этого.

Есть такая украинская традиция: перед государственными переворотами сажать Юлю в тюрьму.











Получает новое развитие и подробности скандал с предъявлением подозрения (обвинения) от НАБУ в подкупе депутатов Юлии Тимошенко. Ночью детективы украинского антикоррупционного ведомства провели обыск в офисе возглавляемой ею партии «Батькивщина» в присутствии политика. Даже деньги нашли в иностранной валюте.В этой ситуации НАБУ пошло ранее проторенной в процессе так называемого дела Миндича дорожкой и опубликовало пленки с записями, якобы подтверждающими переговоры Тимошенко с нардепами об оплате за их голосование. На кадрах в конце ролика Тимошенко сидит за столом, на котором детективы считают деньги, найденные в офисе «Батькивщины».По версии следствия, она дала команду группе депутатов голосовать за отставку главы СБУ Василия Малюка*, ранее, по неофициальной версии, отказавшего по требованию офиса Зеленского в возбуждении уголовного дела против главы НАБУ Клименко после начала расследования «дела Миндича». После этого глава киевского режима сильно надавил на ставшего нелояльным главу СБУ и буквально принудил его написать заявление об уходе с должности, что должно быть утверждено Верховной радой. Первая попытка голосования провалилась, вторая состоялась, именно благодаря голосам депутатов фракции «Батькивщина».На опубликованных НАБУ «пленках Тимошенко» голос, похожий на главу фракции «Батькивщина», обсуждает ежемесячные выплаты группе из трех нардепов за голосования. Если верить опубликованной прослушке, то каждому обещано по 10 000 долларов ежемесячного гонорара за «правильное» голосование, причем в виде предоплаты.Однако Тимошенко уже выступила с опровержением подлинности записей НАБУ. Она утверждает, что на опубликованных пленках вовсе не ее голос. В своем аккаунте соцсети лидер «Батькивщины» написала:В текстовой расшифровке пленок НАБУ конкретно фамилия Тимошенко не упоминается. В них приводится диалог «керівника» (руководителя) депутатской фракции, названия которой нет, и народного депутата Украины, тоже инкогнито. Речь идет о договоренностях по поводу предстоящего на следующий день голосования в раде по кадровым вопросам.По версии следствия, Тимошенко дала команду группе депутатов голосовать за отставку Малюка*, Федорова и Шмыгаля, но не голосовать за назначение двух последних на должности министров обороны и энергетики, соответственно. Сегодня депутаты ВРУ уже утвердили Михаила Федорова в должности министра обороны Украины. Ранее он возглавлял Минцифры. От «Батькивщины» за него проголосовали только два депутата. Был утвержден в должности министра энергетики и Денис Шмыгаль, правда, со второй попытки. До этого он был главой Минобороны Украины, а ранее — премьер-министром.В ходе сегодняшнего выступления в Верховной раде Тимошенко сравнила обыски в своем офисе с временами Януковича, когда ее в 2011-м посадили в тюрьму на семь лет. Правда, отсидела она тогда только два с половиной года. Ранее, в 2001 году, она провела в СИЗО 40 дней.Стоит отдать должное бойцовским качествам бывалого политика и «рецидивиста» Тимошенко. В своем телеграм-канале она саркастически пишет:На одном из фотоколлажей Тимошенко представила себя в «образе Мадуро». На других: с изъятыми в ходе обыска долларами и в тюремной камере. Как и предполагают украинские политологи, глава «Батькивщины» даже это уголовное преследование использует по полной для поднятия интереса к себе в рамках пиара.* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.