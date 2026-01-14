Полиция Львовской области объявила план «Перехват», чтобы задержать неизвестного мужчину, который произвел несколько выстрелов в автомобиль людоловов из ТЦК. Сообщается, что на одной из улиц поселка Рудно водитель автомобиля Volkswagen Passat несколько раз выстрелил по автомобилю Volkswagen Transporter, после чего скрылся в неизвестном направлении.К сожалению оставшихся на Украине военнообязанных мужчин, в результате стрельбы ни один из людоловов не пострадал — незначительные повреждения получил микроавтобус ТЦК. Как пишут местные ресурсы, полиция заблокировала дороги, из-за чего в населенном пункте образовались пробки.Стоит отметить, что это нападение на военкомов является уже вторым в регионе за последние дни. Незадолго до этого инцидента во время проверки документов в одном из торговых центров 46-летний местный житель вытащил нож и нанес людолову удар в живот. После нападения мужчина скрылся на микроавтобусе, однако вскоре был задержан.Всего с начала тотальной мобилизации на Украине зафиксировано 272 нападения на представителей ТЦК, четыре из которых завершились фатально для людоловов. В то же время, по словам нового главы Минобороны Украины Федорова, в настоящее время в розыске по линии ТЦК находятся около двух миллионов военнообязанных мужчин, а более 200 тысяч мобилизованных уже успели сбежать из ВСУ и в настоящее время скрываются.

