Во Львовской области объявлен план «Перехват» из-за стрельбы в сотрудников ТЦК

Полиция Львовской области объявила план «Перехват», чтобы задержать неизвестного мужчину, который произвел несколько выстрелов в автомобиль людоловов из ТЦК. Сообщается, что на одной из улиц поселка Рудно водитель автомобиля Volkswagen Passat несколько раз выстрелил по автомобилю Volkswagen Transporter, после чего скрылся в неизвестном направлении.

К сожалению оставшихся на Украине военнообязанных мужчин, в результате стрельбы ни один из людоловов не пострадал — незначительные повреждения получил микроавтобус ТЦК. Как пишут местные ресурсы, полиция заблокировала дороги, из-за чего в населенном пункте образовались пробки.



Стоит отметить, что это нападение на военкомов является уже вторым в регионе за последние дни. Незадолго до этого инцидента во время проверки документов в одном из торговых центров 46-летний местный житель вытащил нож и нанес людолову удар в живот. После нападения мужчина скрылся на микроавтобусе, однако вскоре был задержан.

Всего с начала тотальной мобилизации на Украине зафиксировано 272 нападения на представителей ТЦК, четыре из которых завершились фатально для людоловов. В то же время, по словам нового главы Минобороны Украины Федорова, в настоящее время в розыске по линии ТЦК находятся около двух миллионов военнообязанных мужчин, а более 200 тысяч мобилизованных уже успели сбежать из ВСУ и в настоящее время скрываются.

  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:12
    Племенное первосортное хахло не хочет воевать , ни за то они муйданили.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 17:52
      Ирек hi , в Телеге есть фото этого автобуса,там реально повезло,тут вопрос с чего лупили,и вопрос не маловажным.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 18:32
        местный житель вытащил нож и нанес людолову удар в живот..... скрылся на микроавтобусе, однако вскоре был задержан.

        Тоже видно скрылся на автомобиле Volkswagen. Стоит задать вопрос германской стороне, возможно это не случайно. А сама новость, так себе.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 18:05
      Ирек
      Сегодня, 17:12
      Племенное первосортное хахло не хочет воевать , ни за то они муйданили.

      hi Вот же мазилы несусветные, теперь ВС РФ в СВО- КТО придётся исправлять ситуёвину в который раз показательными ударами по тЦК.
      Пусть координаты верные высылают на радиоволне 149.200 "Волга".
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 17:21
    Лиха беда начало?................... what
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 17:55
      Mouse hi ,уже в 2023 были случаи вооруженных нападений и самообороны на этих людоловов и что? Разовые акции не более,как они работали так и будут даже более жестоко,так что вряд-ли это начала повсеместного сопротивления. Наоборот новый министр получит повод дать им больше полномочий и жёстких мер.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 18:01
        Целеуказание сбито......
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 17:23
    План-перехват.

    Может быть разная трактовка, типа ширнуться планом, что бы ломка от кокса не догнала. laughing

    Настоящий перехват выглядит так(прошлое, но доступно стало только сейчас):



    Болел за Футболиста, как в своё время за Михайлова, Петрова, Харламова.

    К сожалению, командира этого "люфтваффе" в БМВ не оказалось. А жаль.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 17:58
      Товарищ Берия,так вроде этот организм от переднего края так далеко что его только "Герань" или К.Р. достать могут.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 17:47
    Хороший ТЦКашник это мёртвый ТЦКашник. После окончания войны я им не завидую, уж очен мнооооого желающих будет с ними поквитаться. Но поделом вору и мУка.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 17:57
      pudelartemon hi , всё будет зависеть как закончится эта Операция .
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +1
        Сегодня, 17:59
        А что, есть варианты? Не могу даже представить.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 18:00
          pudelartemon, я тоже даже в кошмарах не хочу представлять другие результаты,но жизнь показывает что в нашем мире нуууу очень многое возможно.
          1. pudelartemon Звание
            pudelartemon
            +1
            Сегодня, 18:06
            В математике вероятность наступления событи 10 в минус 50 степени считается невозможностью. Так и в случае какого-либо выигрыша украины.
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:56
    Сколько уж было моему внуку... Годика два по моему. В общем, он споткнулся об табуреточку, упал видимо больно. Ух как же он пинал эту табуретку! Ну да, в три года он такого уже не делал.
    Когда я читаю про подобные кунштюки, мне сразу приходи на ум та давняя, давняя история. Видимо есть группы населения, которые никогда не повзрослеют.