Три месяца со дня окончания войны в Газе - ни инвестиций, ни восстановления

ABC News со ссылкой на два официальных американских источника: Центр восстановления Газы начнёт работать в ближайшие дни.

WP: Трамп настаивает на том, что реконструкция сектора Газа превратит его в Ривьеру Ближнего Востока.

Вице-президент США Вэнс: Мы будем способствовать привлечению инвестиций в Газу, основные средства в фонд восстановления Газы пойдут от стран региона.

Ровно три месяца прошло с момента демонстрации Дональдом Трампом подписи о «завершении войны в секторе Газа». Как тогда объявил Трамп, «он закончил войну, которая длилась столетиями». А после, как известно, открыто возжелал Нобелевскую премию мира, которую ему так и не присудили.Тогда же было объявлено, что уже после первого этапа завершения боевых действий в Газу «начнут идти вложения из нового фонда». В фонд, как утверждалось, будут вкладывать свои средства «все те, кто хочет видеть Газу процветающей». Помнится, Трамп публиковал ещё и сгенерированные нейросетью ролики, где он попивает прохладительные напитки с Нетаньяху, лёжа в шезлонге на белоснежном пляже Газы.Из публикаций западной прессы от середины октября 2025 года:Так вот, прошло ровно три месяца. Что изменилось в плане восстановления Газы? Ничего. Если деньги и аккумулируются на счетах каких-либо фондов, то пока до предметного использования в интересах Газы и её населения дело точно не доходит. Руины разбираются, как принято говорить, в час по чайной ложке. Да и то для разбора завалов используется труд местных жителей, большинство из которых делают это просто потому, что сами желают хоть как-то обустроить свой быт в новых условиях. Иностранная помощь? Разве что, в виде волонтёров, в том числе от Красного полумесяца, но эта волонтёрская работа была и ранее, и ни к каким обещанным Вашингтоном фондам отношения не имеет.О чём это может говорить? Например, о том, что никаких реальных планов по оказанию помощи сектору Газа не было и нет. Израиль заявляет, что «пока полностью не ликвидирован ХАМАС, говорить не о чем». Но «не до конца ликвидированным ХАМАСом» можно прикрываться ещё годами и десятилетиями, только после прекращения огня гуманитарная катастрофа не просто никуда не исчезла, она лишь усугубляется. Людям не хватает элементарного, включая обычную питьевую воды, медикаменты, продукты питания. И кто будет решать эти проблемы? Трамп? У него сейчас другая доминанта - Иран.Кстати, об Иране. Всё больше фактов о том, что Газу превращали в руины не для того, чтобы вложиться в её восстановление, а для того, чтобы таким образом «выпилить» иранское влияния, а дальше «хоть трава не расти». В принципе, Израиль этого и не скрывает. Тратить свои средства на «ближневосточную Ривьеру» он явно не намерен.