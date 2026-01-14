Три месяца со дня окончания войны в Газе - ни инвестиций, ни восстановления

1 662 16
Три месяца со дня окончания войны в Газе - ни инвестиций, ни восстановления

Ровно три месяца прошло с момента демонстрации Дональдом Трампом подписи о «завершении войны в секторе Газа». Как тогда объявил Трамп, «он закончил войну, которая длилась столетиями». А после, как известно, открыто возжелал Нобелевскую премию мира, которую ему так и не присудили.

Тогда же было объявлено, что уже после первого этапа завершения боевых действий в Газу «начнут идти вложения из нового фонда». В фонд, как утверждалось, будут вкладывать свои средства «все те, кто хочет видеть Газу процветающей». Помнится, Трамп публиковал ещё и сгенерированные нейросетью ролики, где он попивает прохладительные напитки с Нетаньяху, лёжа в шезлонге на белоснежном пляже Газы.



Из публикаций западной прессы от середины октября 2025 года:

ABC News со ссылкой на два официальных американских источника: Центр восстановления Газы начнёт работать в ближайшие дни.

WP: Трамп настаивает на том, что реконструкция сектора Газа превратит его в Ривьеру Ближнего Востока.

Вице-президент США Вэнс: Мы будем способствовать привлечению инвестиций в Газу, основные средства в фонд восстановления Газы пойдут от стран региона.

Так вот, прошло ровно три месяца. Что изменилось в плане восстановления Газы? Ничего. Если деньги и аккумулируются на счетах каких-либо фондов, то пока до предметного использования в интересах Газы и её населения дело точно не доходит. Руины разбираются, как принято говорить, в час по чайной ложке. Да и то для разбора завалов используется труд местных жителей, большинство из которых делают это просто потому, что сами желают хоть как-то обустроить свой быт в новых условиях. Иностранная помощь? Разве что, в виде волонтёров, в том числе от Красного полумесяца, но эта волонтёрская работа была и ранее, и ни к каким обещанным Вашингтоном фондам отношения не имеет.

О чём это может говорить? Например, о том, что никаких реальных планов по оказанию помощи сектору Газа не было и нет. Израиль заявляет, что «пока полностью не ликвидирован ХАМАС, говорить не о чем». Но «не до конца ликвидированным ХАМАСом» можно прикрываться ещё годами и десятилетиями, только после прекращения огня гуманитарная катастрофа не просто никуда не исчезла, она лишь усугубляется. Людям не хватает элементарного, включая обычную питьевую воды, медикаменты, продукты питания. И кто будет решать эти проблемы? Трамп? У него сейчас другая доминанта - Иран.

Кстати, об Иране. Всё больше фактов о том, что Газу превращали в руины не для того, чтобы вложиться в её восстановление, а для того, чтобы таким образом «выпилить» иранское влияния, а дальше «хоть трава не расти». В принципе, Израиль этого и не скрывает. Тратить свои средства на «ближневосточную Ривьеру» он явно не намерен.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:13
    Они несут только разрушения и беды....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:18
      Цитата: Ирек
      Они несут только разрушения и беды..

      Ну, а где и когда то Америка ( я имею ввиду США ), где то сделали кому то добро ?
      Ну это просто нонсенс, а может анекдот.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Сегодня, 17:33
        ...но "анекдот" очень грустный!!!
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 17:35
          Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
          ...но "анекдот" очень грустный!!!


          Золотой ты мой, а когда анекдот был НЕ грустными.
          1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
            Лиза Кернер-Тимошенко
            0
            Сегодня, 17:40
            спасибо, что "озолотолили" меня, 82летнюю старушку wink
            Но на счет Фашингтона вообще ничего анекдотчного не вижу no
      2. bondov Звание
        bondov
        -2
        Сегодня, 17:45
        ( я имею ввиду США )
        а израиль почему не имеете ввиду ? Типа геноцид в Газа - это не евреи, да? Евреи и будут восстанавливать и компенсации выплачивать
      3. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 18:36
        в Газе - ни инвестиций, ни восстановления

        Странно, что кто-то считал, что будет иначе. Там же арабы, они лишние на своей земле.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:22
      Цитата: Ирек
      Они несут только разрушения и беды....

      Если бы беды и разрушения.
      А больше всего - уничтожение народа и стран. Кто в Америке уничтожил местное население, я отвечу - статуя свободы.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 17:15
    Нет премии Трампу- нет вливаний...
    1. zippy99 Звание
      zippy99
      +1
      Сегодня, 17:21
      Будет премия, ничего не изменится.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 17:27
        Фанера обиду затаил...... Будет мстить все и вся.... Б
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 17:28
    Наивные идиоты те,кто ждал от США инвестиций и восстановления,где и когда такое было.И в связи с этим я восхищаюсь пропагандистской мощью США которые все вокруг себя разрушают,а остальной мир смотрит на это широко раскрытыми наивными глазами ребенка и до сих пор искренне продолжает верить, что США это страна мира и созидания.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 17:44
      Интересно, укропитеки догадываются, что им laughing тоже никакого восстановления от США не будет? Или ждут fool
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 17:30
    В Газе газа нет. И нефти тоже. А потому - мели Емеля, твоя неделя.
  5. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 17:32
    Главный фашист Земного шара ТрампЛер занят теперь "более важными делами": купить или просто оккупировать Гренландию, каким то образом еще убить или украст Хомени и "освободить Иран"... А второй большой фашист Нетанях.... продолжает холокост палестиненского народа am
  6. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 17:41
    ни инвестиций, ни восстановления

    А чего Трампу зря request тратится ---- нобелевскую премию не дали. Всё обещания для премии были