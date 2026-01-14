Дания начала развёртывание передовых сил на территории Гренландии

Дания приняла решение по максимуму защищаться от притязаний Трампа на Гренландию и начала перебрасывать на остров войска и военную технику. Об этом сообщает датский телеканал DR.

Гренландия готовится к принятию большого количества датских военных и силовиков из других ведомств, каких — не уточняется. Изначально на остров было переброшено «передовое командование», которое должно подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения остальных сил, а также наладить логистику.



При этом в Гренландии уже присутствуют датские войска в каком-то количестве. Вот к этому гарнизону и присоединятся перебрасываемые на остров армейские подразделения. Однако, учитывая обязательства Копенгагена перед НАТО, говорить о развертывании большой группировки датских войск не приходится. По официальным данным на конец 2024 года, ВС Дании не превышали 20 тысяч человек. Из них батальон несет службу в Прибалтике, часть развернута на территории самой Дании, в том числе целый полк на острове Борнхольм.

К тому же датчанам нечего противопоставить американцам, у них нет тяжелой бронетехники и артиллерии, потому что они все отправили Украине, а теперь пожинают плоды своей щедрости.

Кстати, согласно подписанному в 1951 году Договору о защите Гренландии, США обязуются защищать остров от возможной агрессии.
  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +3
    Сегодня, 18:04
    Ух, ну слава Богу!
    Теперь я спокоен за Гренландию и гренландцев. Планы вероломного Трампа сорваны. laughing
    1. tur-tur Звание
      tur-tur
      0
      Сегодня, 18:21
      Планы не сорвут, а подгадить смогут. Одно дело амеры просто зайдут, и совсем другое если получат хотя бы минимальное сопротивление, хоть стрельбу в воздух. Это уже классифицируется как оккупация, другие последствия. Кто знает как потом карта ляжет. А тут вот, нас оккупировали, отдайте и репараций сверху добавьте.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        -1
        Сегодня, 18:32
        Дания, как структура, пытающаяся хоть как-то противостоять Америке, военный и политический импотент request
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 18:24
      Бедные гренландцы. жили себе спокойно и вот, Трамп нарисовался.... negative
    3. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 18:25
      норвегия обещала поддержку и предложила объединится, несомненно, что и другие страны подтянутся.. норвегия производит весьма современные ракеты - береговые ракетные комплексы - никакая АУГ, которой тут пугают и близко не подойдет к острову, дания производит также дроны и ракеты... плюс отыщутся в Европе тысячи добровольцев для защиты... американцы в условиях гренландии не только никогда не воевали, но и не жили и жить не любят ( на мало заселенной аляске климат много мягче)
  2. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 18:05
    1 час назад — Британское правительство также ведет переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании вооруженных сил в Гренландии.
    1. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 18:47
      ..// Великобритания, Германия и Франция собираются отправить войска в Гренландию якобы для противодействия России. Об этом заявил журналист Рик Санчес.

      «Стармер, Мерц и Макрон теперь хотят отправить войска в Гренландию. Но не в ответ на предложенный Трампом захват власти, а якобы для противодействия русским. Что? В это невозможно поверить..// еще вчера генсек НАТО признавал что русских и китайцев около гренландии - нет, а сегодня уже - есть !!! европа стала слабоумненькой...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 18:08
    ЗРЕЛИЩЕ!
    Пора запасаться семками... попкорн нам не нужен, не наше это.
    Только семена подсолнечника террмически обработанные на СКОВОРОДЕ, никаких микроволновок!
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +1
      Сегодня, 18:11
      Цитата: rocket757
      ЗРЕЛИЩЕ!

      Если ЕС схлестнется с США на землях (льдах) Гренландии, эта штука "будет посильнее "Фауста" Гёте"! Тут уже пивом не отделаешься, надобно будет чего покрепче laughing
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 18:12
      Интересно...Ремейк сорокалетней давности.Фолкленды 2.0
      1. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 18:32
        Цитата: dmi.pris1
        Ремейк сорокалетней давности.Фолкленды 2.0

        Скорее "Тресковые войны".
        https://pikabu.ru/story/islandiya_protiv_vsekh_istoriya_treskovyikh_voyn_3869033
    3. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 18:16
      Гренландия готовится к принятию большого количества датских военных и силовиков

      В ЕС полно укров не удел. Дать им гражданство и по контракту на остров. Все будут довольны.
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 18:08
    Эти умники хотят повоевать с амерами? Совсем чокнулись.
  5. lutikovvn Звание
    lutikovvn
    +3
    Сегодня, 18:08
    А против Штатов ли они разворачиваются? Или нас вводят заблуждение, усиливая группировку в Арктике.
  6. alovrov Звание
    alovrov
    +4
    Сегодня, 18:13
    Викинги против пришельцев... Нуну )))
  7. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 18:16
    Цирк... Или шапито..?.. Или палата № 6..? Или дома надо держать и мясные закуски..??..
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 18:18
    Ой Вань гляди какие кловуны. Главное оружие им не давать, а то поранятся со страху, когда американцы придут арестовывать.
  9. Альф Звание
    Альф
    +1
    Сегодня, 18:24
    согласно подписанному в 1951 году Договору о защите Гренландии, США обязуются защищать остров от возможной агрессии.

    Будут защищать сами от себя...Как Алеуты в 42-м...
  10. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 18:28
    Вспоминая как они воевали с гитлером. Согласно датским росказням. Я спокоен за Дональда.
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:34
    ❝ Дания начала развёртывание передовых сил на территории Гренландии ❞ —
    ❝ Согласно подписанному в 1951 году Договору о защите Гренландии, США обязуются защищать остров от возможной агрессии ❞ —

    — Вот Трамп и «защитит» Гренландию от датской агрессии ...