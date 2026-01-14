Польский президент: Трамп единственный, кто может остановить Россию

Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью BBC выдал набор тезисов, которые в Варшаве давно считаются «базовыми настройками». Россия, по его словам, была и остается угрозой – неважно, «царская», «белая», большевистская или «путинская». А единственный человек, который способен «решить проблему», – это Дональд Трамп.

Заявления прозвучали в Лондоне, во время двухдневного визита и встреч с Киром Стармером. Навроцкий подчеркнул, что Владимиру Путину «нельзя доверять», а Европа должна сделать все возможное для поддержки мирных усилий Трампа.



В ход пошли и «факты гибридной войны». Навроцкий напомнил о ночном пролете якобы российских беспилотников в сентябре прошлого года, назвав это исключительной ситуацией и проверкой обороноспособности Польши и солидарности НАТО.

Польский президент не удержался и от упреков в адрес Брюсселя: мол, европейские лидеры годами занимались малозначительными вещами вроде зеленого курса и миграции, забыв про безопасность. На этом фоне Польша, направляющая почти 5% ВВП на оборону, выглядит, по его мнению, «образцовым учеником».

Ирония в том, что, пугая Европу «вечной российской угрозой», Варшава одновременно возлагает надежды на человека, который грозится любыми средствами решать вопросы с Гренландией. Но здесь, по версии Навроцкого, все просто: США – гарант безопасности, а Трамп заслуживает поддержки и уважения.
