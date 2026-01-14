Показаны последствия ударов по подстанции 750 кВ в Запорожской области
В сети показаны кадры, на которых можно увидеть последствия недавнего комбинированного ракетно-дронового удара ВС РФ по электроподстанции 750 кВ, расположенной в районе Вольнянска в оккупированной ВСУ части Запорожской области.
Как можно увидеть на снятых местными жителями кадрах, после удара ракеты ОТРК «Искандер» и нескольких «Гераней» объект энергетической инфраструктуры, вероятнее всего, выведен из строя. Над пораженной подстанцией поднимается высокий столб густого дыма.
На фоне интенсификации атак по украинской энергетике можно отметить, что кампания по нанесению ущерба энергетической и военно-промышленной инфраструктуре противника в зимний период перешла в новую, более интенсивную фазу, на что указывает качественный сдвиг в тактике и применяемых для ударов средствах.
В частности, в конце декабря прошлого года были впервые поражены ключевые подстанции напряжением 750 кВ, являющиеся системообразующими узлами энергосети. Удары по подстанциям 750 кВ, по сути, знаменуют собой переход к целенаправленному уничтожению системы передачи энергии.
Таким образом, зимняя кампания ударов по украинской энергетике демонстрирует эволюцию от тактики устрашения к методичному системному воздействию. При этом очевидно, что целью этих ударов являются не просто временные перебои с электричеством на подконтрольных Киеву территориях, а создание долгосрочных системных кризисов в энергетике, логистике и военном производстве противника.
Информация