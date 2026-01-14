Израильский обозреватель признал иностранную поддержку протестов в Иране

854 2
Израильский обозреватель признал иностранную поддержку протестов в Иране

По ситуации в Иране информация поступает разная и противоречивая, но в целом даже западные издания констатируют, что власти сумели справиться с одной из наиболее мощных волн протестов в стране. Несомненно, помогло практически полное блокирование сети интернет, что лишило организованности и управляемости извне якобы мирных демонстрантов. В республике и сотовая связь работает с огромными перебоями.

В перспективе власти вообще намерены полностью оградить всемирную сеть в рамках страны. Пример такой локализации уже есть не только и не столько в Китае, сколько в КНДР. Эксперты не без оснований полагают, что организационную и технологическую помощь в этом Тегерану оказывают Россия и КНР.



Одновременно президент США Дональд Трамп продолжает угрожать новыми ударами по Исламской Республике в ответ на подавление протестов. Однако, по информации американских СМИ, в Белом доме нет единого мнения по этому поводу. Совсем уж невероятное, что даже израильские власти предложили США отложить удар по Ирану, используя вместо этого экономические санкции и иные, невоенные, меры воздействия. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Вообще, потеряв четкие целеуказания, западная пресса начинает путаться в «неопровержимых фактах» и прогнозах по поводу Ирана.

Агентство Reuters:

Несмотря на общенациональные протесты в Иране и многолетнее внешнее давление, в элите силовых структур Исламской Республики пока нет признаков раскола, который мог бы положить конец существованию одного из самых устойчивых правительств в мире.

Ему вторит телеканал CNN, указывая, что армия США не имеет надлежащего свободного ресурса для масштабной атаки на Иран. Значительные военно-морские силы все еще у берегов Венесуэлы, Трамп грозится операцией на Кубе, не забывает про Мексику и Колумбию. Переброска ВМС и ВВС США на Ближний Восток или просто поближе вроде как и началась, но пока что не в тех масштабах.

По данным некоммерческой организации «Военно-морской институт США» (United States Naval Institute), ближайшая авианосная ударная группа американских ВМС находится на борту авианосца «Авраам Линкольн» в Южно-Китайском море.

Британская газета Financial Times предупреждает о риске глобальной эскалации на всем Ближнем Востоке в случае, если США вновь начнут атаковать Иран. Поводы беспокоиться имеются. Тегеран предупредил об ответных ударах по американским военным в регионе и Израилю. Накануне иранские военные перешли в так называемую фазу «очистки огневых коридоров» для ракетных атак и ударов БПЛА.



Огневой коридор — это расчистка назначенных воздушных маршрутов для безопасного прохода ракет и беспилотников к внешним целям без помех со стороны гражданских или дружественных самолетов. В стране происходит развертывание сил ПВО, опыт бездействия венесуэльских военных учтен. Как пишет уже арабская пресса, Иран находится в состоянии «пальца на спусковом крючке».

Самый важный и опасный признак — воздушный коридор на западе Ирана. Когда страна открывает воздушный маршрут от центра к границам, это является сильным показателем агрессивных намерений, а не просто переходу к обороне.



На этом фоне все больше западных СМИ очень осторожно пишут об успехах военной операции США. Британская The Guardian:

Новое заявление Трампа о поддержке может усилить протесты, но пока неясно, сможет ли демонстрация силы со стороны США заставить иранский режим отступить.

Вновь агентство «Рейтер» со ссылкой на источники сообщает, что США весьма серьезно отнеслись к иранским угрозам. Утверждается, что американским солдатам было приказано покинуть американскую базу Эль-Уд-Дайд в Катаре, которую Иран атаковал в предыдущей войне с Израилем и США. По сообщению, крайний срок эвакуации — сегодня вечером. Тегеран предупредил, что атакует американские базы на территории союзников США на Ближнем Востоке, включая ОАЭ, Турцию, Катар и Саудовскую Аравию.

На фоне угроз Трампа проиранские группировки в Ираке высказались о готовности атаковать американские объекты в регионе в случае удара по Ирану. Несомненно, в дело вмешаются и пока что взявшие паузу йеменские хуситы. Угроза блокировки морских коридоров экспорта нефти с Ближнего Востока уже приводит к росту цен на сырье. А вот туманные перспективы появления на рынке «миллионов баррелей» венесуэльской нефти после захвата Мадуро на цены никак не повлияли.

По данным онлайн-ресурсов отслеживания движения воздушных судов, израильский борт №1 «Кнаф Цион» сегодня внезапно покинул Израиль. В пресс-службе ЦАХАЛ утверждают, что это плановая тренировка.

Что касается самих протестов, то они, действительно, резко пошли на убыль. Даже четко пропагандистский американский аналитический центр ISW выявил на вчерашний день 7 протестных акций в 6 провинциях Ирана. Еще 8 января было 156 акций в 27 провинциях. В прессе колоссальный разброс данных о возможных жертвах: от нескольких сотен до 20 тыс. погибших.

Известный израильский политический обозреватель, корреспондент 14 канала Тамир Мораг, ни разу не замеченный даже близко в симпатиях к Тегерану, признает, что протесты в Иране организованы и поддерживаются иностранными спецслужбами.

Иностранные игроки вооружают протестующих в Иране боевым оружием, что является причиной гибели сотен иранских сотрудников службы безопасности. Каждый может сам догадаться, кто стоит за этим.




Впрочем, есть довольно казусные последствия протестных акций. Азербайджанские и турецкие ресурсы начали проталкивать своего «настоящего шаха Ирана» — каджарского принца Султана Бабека Мирзу Хана. Отмечается, что, в отличие от династии Пехлеви, чье правление началось в результате поддержанного извне военного переворота, династия Каджаров, правившая Ираном в 1795-1925 годах, уходит корнями в реальную историческую и наследственную преемственность. Это делает Султана Бабека Мирзу Хана «истинным законным преемником иранского престола».



Резюмируя, можно сказать, что ставка США и Израиля на государственный переворот и свержение режима аятолл в Иране только за счет внутренних протестов пока что перспективы не имеет. Что касается внешней военной агрессии, то она под большим вопросом в текущей конфигурации американских сил, а главное, уж очень разностороннего вектора экспансии Трампа, который и Гренландию заполучить хочет, и с Венесуэлой еще не разобрался, и Ирану грозится.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 18:17
    Предателей вешать. Лучше сейчас пару тысяч продавшихся, чем поиметь гражданскую войну.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 18:22
      Вешать не то, создавать трудовые лагеря, где кроме кирки и лопаты нет других инструментов. Рабочая сила нужна в любой стране, да и перевоспитание пройдёт эффективнее.