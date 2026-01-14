Несмотря на общенациональные протесты в Иране и многолетнее внешнее давление, в элите силовых структур Исламской Республики пока нет признаков раскола, который мог бы положить конец существованию одного из самых устойчивых правительств в мире.

Новое заявление Трампа о поддержке может усилить протесты, но пока неясно, сможет ли демонстрация силы со стороны США заставить иранский режим отступить.

Иностранные игроки вооружают протестующих в Иране боевым оружием , что является причиной гибели сотен иранских сотрудников службы безопасности. Каждый может сам догадаться, кто стоит за этим.