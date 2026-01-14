Израильский обозреватель признал иностранную поддержку протестов в Иране
По ситуации в Иране информация поступает разная и противоречивая, но в целом даже западные издания констатируют, что власти сумели справиться с одной из наиболее мощных волн протестов в стране. Несомненно, помогло практически полное блокирование сети интернет, что лишило организованности и управляемости извне якобы мирных демонстрантов. В республике и сотовая связь работает с огромными перебоями.
В перспективе власти вообще намерены полностью оградить всемирную сеть в рамках страны. Пример такой локализации уже есть не только и не столько в Китае, сколько в КНДР. Эксперты не без оснований полагают, что организационную и технологическую помощь в этом Тегерану оказывают Россия и КНР.
Одновременно президент США Дональд Трамп продолжает угрожать новыми ударами по Исламской Республике в ответ на подавление протестов. Однако, по информации американских СМИ, в Белом доме нет единого мнения по этому поводу. Совсем уж невероятное, что даже израильские власти предложили США отложить удар по Ирану, используя вместо этого экономические санкции и иные, невоенные, меры воздействия. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Вообще, потеряв четкие целеуказания, западная пресса начинает путаться в «неопровержимых фактах» и прогнозах по поводу Ирана.
Агентство Reuters:
Ему вторит телеканал CNN, указывая, что армия США не имеет надлежащего свободного ресурса для масштабной атаки на Иран. Значительные военно-морские силы все еще у берегов Венесуэлы, Трамп грозится операцией на Кубе, не забывает про Мексику и Колумбию. Переброска ВМС и ВВС США на Ближний Восток или просто поближе вроде как и началась, но пока что не в тех масштабах.
По данным некоммерческой организации «Военно-морской институт США» (United States Naval Institute), ближайшая авианосная ударная группа американских ВМС находится на борту авианосца «Авраам Линкольн» в Южно-Китайском море.
Британская газета Financial Times предупреждает о риске глобальной эскалации на всем Ближнем Востоке в случае, если США вновь начнут атаковать Иран. Поводы беспокоиться имеются. Тегеран предупредил об ответных ударах по американским военным в регионе и Израилю. Накануне иранские военные перешли в так называемую фазу «очистки огневых коридоров» для ракетных атак и ударов БПЛА.
Огневой коридор — это расчистка назначенных воздушных маршрутов для безопасного прохода ракет и беспилотников к внешним целям без помех со стороны гражданских или дружественных самолетов. В стране происходит развертывание сил ПВО, опыт бездействия венесуэльских военных учтен. Как пишет уже арабская пресса, Иран находится в состоянии «пальца на спусковом крючке».
Самый важный и опасный признак — воздушный коридор на западе Ирана. Когда страна открывает воздушный маршрут от центра к границам, это является сильным показателем агрессивных намерений, а не просто переходу к обороне.
На этом фоне все больше западных СМИ очень осторожно пишут об успехах военной операции США. Британская The Guardian:
Вновь агентство «Рейтер» со ссылкой на источники сообщает, что США весьма серьезно отнеслись к иранским угрозам. Утверждается, что американским солдатам было приказано покинуть американскую базу Эль-Уд-Дайд в Катаре, которую Иран атаковал в предыдущей войне с Израилем и США. По сообщению, крайний срок эвакуации — сегодня вечером. Тегеран предупредил, что атакует американские базы на территории союзников США на Ближнем Востоке, включая ОАЭ, Турцию, Катар и Саудовскую Аравию.
На фоне угроз Трампа проиранские группировки в Ираке высказались о готовности атаковать американские объекты в регионе в случае удара по Ирану. Несомненно, в дело вмешаются и пока что взявшие паузу йеменские хуситы. Угроза блокировки морских коридоров экспорта нефти с Ближнего Востока уже приводит к росту цен на сырье. А вот туманные перспективы появления на рынке «миллионов баррелей» венесуэльской нефти после захвата Мадуро на цены никак не повлияли.
По данным онлайн-ресурсов отслеживания движения воздушных судов, израильский борт №1 «Кнаф Цион» сегодня внезапно покинул Израиль. В пресс-службе ЦАХАЛ утверждают, что это плановая тренировка.
Что касается самих протестов, то они, действительно, резко пошли на убыль. Даже четко пропагандистский американский аналитический центр ISW выявил на вчерашний день 7 протестных акций в 6 провинциях Ирана. Еще 8 января было 156 акций в 27 провинциях. В прессе колоссальный разброс данных о возможных жертвах: от нескольких сотен до 20 тыс. погибших.
Известный израильский политический обозреватель, корреспондент 14 канала Тамир Мораг, ни разу не замеченный даже близко в симпатиях к Тегерану, признает, что протесты в Иране организованы и поддерживаются иностранными спецслужбами.
Впрочем, есть довольно казусные последствия протестных акций. Азербайджанские и турецкие ресурсы начали проталкивать своего «настоящего шаха Ирана» — каджарского принца Султана Бабека Мирзу Хана. Отмечается, что, в отличие от династии Пехлеви, чье правление началось в результате поддержанного извне военного переворота, династия Каджаров, правившая Ираном в 1795-1925 годах, уходит корнями в реальную историческую и наследственную преемственность. Это делает Султана Бабека Мирзу Хана «истинным законным преемником иранского престола».
Резюмируя, можно сказать, что ставка США и Израиля на государственный переворот и свержение режима аятолл в Иране только за счет внутренних протестов пока что перспективы не имеет. Что касается внешней военной агрессии, то она под большим вопросом в текущей конфигурации американских сил, а главное, уж очень разностороннего вектора экспансии Трампа, который и Гренландию заполучить хочет, и с Венесуэлой еще не разобрался, и Ирану грозится.
