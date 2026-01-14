Новый министр обороны Украины получил от Зеленского первые приказы
Зеленский провел первую встречу с новым министром обороны Михаилом Федоровым и сразу обозначил приоритетные направления, которые предстоит подтягивать новичку.
Первый пункт – ПВО. Зеленский заявил, что есть конкретные решения, которые нужно реализовать как можно быстрее. Какие именно – не уточняется. На фоне регулярных прилетов по тылам и энергетике это звучит как очередное обещание усилить защиту, не объясняя, за счет чего и какими средствами.
Второй блок – технологии и снабжение фронта. Федорову поручено остановить продвижение российских войск за счет технологической составляющей, провести аудит финансирования и закрыть дефициты. Анонсировано увеличение выплат на передовой и внедрение базового уровня обеспечения бригад дронами. Киев снова пытается залить системные провалы деньгами и гаджетами, надеясь компенсировать нехватку людей и техники.
Не остались без внимания и ТЦК (территориальные центры комплектации). И вот здесь начинается самое интересное. Зеленский заявил о необходимости масштабных изменений в процессе мобилизации, которые должны дать больше возможностей армии и экономике.
Правда, не совсем понятно, что именно имеется в виду: прекратить уличные облавы с применением силы или, наоборот, закрутить гайки еще сильнее, чтобы выгребать последние резервы из ресторанов и баров.
