Новый министр обороны Украины получил от Зеленского первые приказы

1 120 5
Новый министр обороны Украины получил от Зеленского первые приказы

Зеленский провел первую встречу с новым министром обороны Михаилом Федоровым и сразу обозначил приоритетные направления, которые предстоит подтягивать новичку.

Первый пункт – ПВО. Зеленский заявил, что есть конкретные решения, которые нужно реализовать как можно быстрее. Какие именно – не уточняется. На фоне регулярных прилетов по тылам и энергетике это звучит как очередное обещание усилить защиту, не объясняя, за счет чего и какими средствами.



Второй блок – технологии и снабжение фронта. Федорову поручено остановить продвижение российских войск за счет технологической составляющей, провести аудит финансирования и закрыть дефициты. Анонсировано увеличение выплат на передовой и внедрение базового уровня обеспечения бригад дронами. Киев снова пытается залить системные провалы деньгами и гаджетами, надеясь компенсировать нехватку людей и техники.

Не остались без внимания и ТЦК (территориальные центры комплектации). И вот здесь начинается самое интересное. Зеленский заявил о необходимости масштабных изменений в процессе мобилизации, которые должны дать больше возможностей армии и экономике.

Правда, не совсем понятно, что именно имеется в виду: прекратить уличные облавы с применением силы или, наоборот, закрутить гайки еще сильнее, чтобы выгребать последние резервы из ресторанов и баров.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 18:37
    Что делать?Облавы,выгребать из баров-ресторанов?Нет-застрелиться.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 18:42
    Не завидую Федорову, фамилиия- то какая. Всех собак вешать.....
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 18:43
    Тепрь-то дела пойдут у ВСУ на лад. Айтишник Фёдоровна на посту министра обороны создаст для просроченной зелёной плесени трёхмерную виртуальну картинку перемог на всех фронтах laughing
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:44
    ❝ Федорову поручено остановить продвижение российских войск за счёт технологической составляющей, провести аудит финансирования и закрыть дефициты ❞ —

    — Одна задача сложней другой ...
  5. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 18:50
    Ну если верить нашим военблогерам и некоторым СМИ то на отдельных участках фронта ВСУ действительно удаётся держать оборону за счёт FPV дронов даже при нехватке личного состава,а стало быть хотят расширить практику и наростить производство.