Американские военные начали покидать ключевые военные базы на Ближнем Востоке

Пока Дания пытается развернуть свои войска в Гренландии, США начали выводить персонал с крупных военных баз на Ближнем Востоке. По данным британского агентства Reuters, решение принято в качестве «мер предосторожности» из-за обострения ситуации в регионе.

Американские солдаты и персонал покидают ключевые базы на Ближнем Востоке. В частности, поступила информация о том, что часть американских военных уже покинула крупнейшую военную базу США Аль-Удейд, расположенную в Катаре. Как сообщается, полного вывода военных не будет, но частичный должен завершиться к вечеру четверга, 15 января.



США выводят персонал с ключевых баз в регионе в качестве меры предосторожности на фоне повышенной региональной напряженности.


Как считают эксперты, такой шаг США говорит о том, что решение об ударе по Ирану уже принято и в Вашингтоне опасаются ответных. И хотя дата возможной военной операции еще не названа, но есть мнение, что произойдет это довольно скоро. Иначе Пентагон не торопился бы с выводом военных.

Между тем Объединенные Арабские Эмираты закрыли свое воздушное пространство для американских самолетов и ракет, явно опасаясь ответного удара Ирана. Катар тоже во всеуслышание объявил, что американских военных на военной базе якобы нет. Тегеран в свою очередь предупредил, что под ответный удар попадут все страны, которые будут участвовать в операции против Ирана.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 18:37
    Ну если СМИ не свистят то готовят лупануть по Ирану.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 18:46
      Цитата: Ропот 55
      Ну если СМИ не свистят то готовят лупануть по Ирану.

      Так уже лупили.
      Вывод части контингента связан с обещанием Трампа оптимизировать расходы на американское военное присутствие в других странах, сократив численность.
  2. Малынец_ Звание
    Малынец_
    -2
    Сегодня, 18:39
    А Россия..защитит своего союзника .. есть желание!?
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      -1
      Сегодня, 18:46
      У нас из союзников только Белорусия и Северная Корея. Иран ни разу не был союзником.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:39
    . США начали выводить персонал с крупных военных баз на Ближнем Востоке

    Бахнут однозначно...
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 18:42
    Официальный аккаунт от Пентагона запостил патриотический плакат с припиской «Подарите врагу кошмары». В первый ряд техники они добавили нашу «Гераньку». «Плохие новости для врагов Америки. Американские военные инновации создают ваши кошмары».