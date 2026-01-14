Американские военные начали покидать ключевые военные базы на Ближнем Востоке
Пока Дания пытается развернуть свои войска в Гренландии, США начали выводить персонал с крупных военных баз на Ближнем Востоке. По данным британского агентства Reuters, решение принято в качестве «мер предосторожности» из-за обострения ситуации в регионе.
Американские солдаты и персонал покидают ключевые базы на Ближнем Востоке. В частности, поступила информация о том, что часть американских военных уже покинула крупнейшую военную базу США Аль-Удейд, расположенную в Катаре. Как сообщается, полного вывода военных не будет, но частичный должен завершиться к вечеру четверга, 15 января.
Как считают эксперты, такой шаг США говорит о том, что решение об ударе по Ирану уже принято и в Вашингтоне опасаются ответных. И хотя дата возможной военной операции еще не названа, но есть мнение, что произойдет это довольно скоро. Иначе Пентагон не торопился бы с выводом военных.
Между тем Объединенные Арабские Эмираты закрыли свое воздушное пространство для американских самолетов и ракет, явно опасаясь ответного удара Ирана. Катар тоже во всеуслышание объявил, что американских военных на военной базе якобы нет. Тегеран в свою очередь предупредил, что под ответный удар попадут все страны, которые будут участвовать в операции против Ирана.
