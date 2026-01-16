Рост производства твердотопливных ракетных двигателей для ракет привел к кризису в цепочке поставок
Твердотопливная ракета Pershing 1a
Компания Helicon Chemical Company, базирующаяся в Орландо, — это небольшое предприятие, стремящееся стать вторым поставщиком HTPB-45M, связующего компонента, используемого в большинстве твердотопливных ракетных двигателей (РДТТ).
Но как раз в тот момент, когда компания Helicon планировала наладить производство в Западной Вирджинии, бюджетные потрясения резко затормозили реализацию обещанного и крайне необходимого проекта. Контракт с Пентагоном на сумму 15 миллионов долларов.
Ситуация усугубляется продолжающимся прекращением финансирования программы исследований и разработок для малого бизнеса, из которой поступает около трети бюджета Helicon, и может еще больше ухудшиться, если правительство во второй раз прекратит работу 30 января, заявил генеральный директор компании Джек Сарницки изданию Breaking Defense.
По мере роста спроса на боеприпасы в армии в последние годы резко возрос спрос на управляемые реактивные системы залпового огня (РСЗО) и семейство стандартных ракет ВМС США, а вместе с ним и на твердотопливные ракетные двигатели, которые их приводят в движение. Это побудило новых игроков выйти на рынок, а традиционных поставщиков — быстро расширить производство. Однако, как сообщили изданию Breaking Defense несколько высокопоставленных представителей отрасли, этот рост пока не наблюдается в хрупкой цепочке поставок твердотопливных ракетных двигателей, что вызывает вопросы о наличии достаточных масштабов для поддержки этого сектора.
По словам Тары Мерфи Доэрти, генерального директора компании Govini, занимающейся разработкой оборонного программного обеспечения, необходимо также более активное участие Пентагона, как в финансовом плане, так и в плане внимания к проблеме.
Но «на данный момент они будут делать все точно так же, но почему-то ожидать разных результатов с точки зрения управления цепочкой поставок».
Проблема «эффекта домино»
По данным Говини, в период с 1995 по 2017 год промышленная база США по производству твердотопливных ракетных двигателей сократилась с шести компаний до всего двух поставщиков: Orbital ATK, приобретенной Northrop Grumman в 2018 году, и Aerojet Rocketdyne, приобретенной L3Harris в 2023 году. Третья компания, норвежская Nammo, производит твердотопливные ракетные двигатели для некоторых видов американского оружия в Норвегии.
Однако за последние четыре года ряд компаний объявили о планах расширения рынка ракет-носителей специального назначения SRM (РДТТ) в надежде получить доступ к, казалось бы, значительным финансовым ресурсам Министерства обороны США, выделяемым на разработку новых боеприпасов. Среди новых участников рынка — оборонные стартапы Anduril, Ursa Major и X-Bow, а также традиционные оборонные компании, такие как General Dynamics. И Northrop, и L3Harris объявили о своем намерении увеличить темпы производства.
Проблема в том, что, как и основные компоненты SRM, со временем сокращались, так же сокращалась и цепочка поставок: многие материалы и компоненты стали доступны только у одной-двух компаний или с длительными сроками поставки. И любое воздействие на эти компании может вызвать цепную реакцию во всей производственной линии SRM.
Потенциальные узкие места включают в себя устройства безопасности зажигания, форсунки, корпуса и изоляцию, и, по словам руководителей, универсального решения не существует. Но, пожалуй, наибольшую обеспокоенность вызывает цепочка поставок энергетических материалов и химикатов, необходимых для работы твердотопливных ракетных двигателей.
В 2025 году представители компании Nammo обнаружили, что химическая компания, производящая компонент для топлива, используемого в одном из её твердотопливных ракетных двигателей, прекращает свою деятельность, и альтернативного поставщика нет.
«Это вызвало цепную реакцию, и возникает вопрос: что нам делать?» — сказал Энди Дэвис, вице-президент Nammo по проектированию и стратегии. Дэвис отказался назвать программу или поставщика, сославшись на конфиденциальность информации.
Он отметил, что в мире ракетного топлива мелкие производители специализированных химикатов могут незаметно разориться, и их клиенты из оборонной отрасли не узнают об этом, пока не станет слишком поздно размещать окончательные заказы. Это обрекает производителей ракет на длительный и дорогостоящий процесс переаттестации нового поставщика.
В таких случаях компаниям, по сути, приходится заново проходить весь процесс разработки формулы для данного топлива, сказал Дэвис.
«Затем мне нужно будет повторно сертифицировать топливо, — сказал он. — Потом, возможно, нужно будет сертифицировать ракетный двигатель и, возможно, ракету».
А для мелких поставщиков химикатов бюджетный хаос может оказать огромное влияние на сроки поставки. По словам Сарницки, компания Helicon не полагается исключительно на финансирование своего нового предприятия со стороны Министерства обороны и намерена привлечь 15 миллионов долларов частных средств, чтобы дополнить государственные инвестиции. Но даже после начала финансирования Helicon потребуется от 18 месяцев до двух лет, чтобы получить разрешение на производство и начать выпуск HTPB-45M для своих клиентов, добавил он.
Это означает, что каждый месяц недофинансирования означает еще один месяц до того, как производители двигателей SRM смогут найти второго поставщика этого химического вещества.
По словам Говини, на закупку энергетических компонентов и топлива может уйти год. Между тем American Pacific Corporation (AMPAC) является единственным поставщиком перхлората аммония в США — ключевого ингредиента, используемого для производства твердотопливных ракетных двигателей, — что создает «единую точку отказа» в цепочке поставок ракет, утверждает Говини. Компания AMPAC, которая в июне объявила об инвестициях в размере 100 миллионов долларов для увеличения производства перхлората аммония, не ответила на запрос о комментарии.
Оба отечественных поставщика твердотопливных ракетных двигателей — Northrop и L3Harris — «зависят от нескольких общих поставщиков основных компонентов», и сбой в работе любой из этих компаний, «будь то задержка производства, проблема с контролем качества или катастрофическое событие, такое как пожар на заводе, одновременно парализует производственные мощности всего предприятия по выпуску твердотопливных ракетных двигателей», — говорит Говини.
Одна из таких катастроф, к сожалению, произошла в октябре, когда взрыв на предприятии Accurate Energetic Systems в штате Теннесси унес жизни 16 человек, ранил других и сравнял с землей одно здание. По оценкам Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, в день инцидента сдетонировало от 24 000 (10 890 кг) до 28 000 фунтов (12 700 кг) взрывчатых веществ, причем взрыв произошел в зоне, где смешивались и нагревались взрывчатые химикаты.
Согласно анализу, проведенному Говини в октябре, компания Accurate Energetic Systems являлась поставщиком энергетических ресурсов для отрасли твердотопливных ракетных двигателей и занимала субподрядную позицию по отношению к компаниям Aerojet Rocketdyne, Northrop и Nammo.
Этот инцидент должен стать для Пентагона «тревожным сигналом», побуждающим его играть более активную роль в управлении своей цепочкой поставок и обеспечивать наличие вторичных или даже третичных поставщиков критически важных материалов. Говард Мерфи Доэрти заявил об этом в интервью изданию Breaking Defense в октябре.
Прорыв в цепочке поставок двигателей SRM
По словам руководителей отрасли, химические вещества — не единственная область риска для двигателей внутреннего сгорания. Говини отметил, что для поставки некоторых форсунок требуется от семи до десяти месяцев. Учитывая и без того ограниченные возможности поставок, стартапы и новые участники рынка двигателей внутреннего сгорания предпринимают необычные шаги, чтобы обеспечить себя необходимыми компонентами для производства двигателей.
По словам Перри, в случае с устройствами безопасности зажигания риски в цепочке поставок можно снизить за счет управления графиками и планирования необходимых сроков поставки. Что касается других компонентов, таких как форсунки, изоляция и корпуса двигателей, Андурил видит ценность либо в привлечении новых поставщиков в промышленную базу, либо в убеждении существующих поставщиков расширить производство других необходимых компонентов, добавил он.
Например, Перри отметил, что инженеры компании Anduril обучили одного из своих поставщиков сопел изготовлению корпусов для двигателей, заметив, что у компании имеется необходимое оборудование для намотки композитных материалов в более крупные конструкции.
Компания Ursa Major, которая начнет квалификацию ракет-носителей класса «ракета-носитель» в 2026 году, придерживается несколько иного подхода. Вместо того чтобы возлагать надежды исключительно на расширение существующей цепочки поставок ракет-носителей, этот стартап из Колорадо делает ставку на вертикальную интеграцию, заявил Билл Мюррей, вице-президент по продуктам и инженерии подразделения по производству твердотопливных ракетных систем.
В то же время Мюррей добавил, что остаются и такие проблемы, как воспламенители, и, хотя «нет универсального решения», текущая стратегия Ursa заключается в производстве и интеграции собственных систем зажигания для большинства своих твердых реактивных двигателей. Между тем, чтобы преодолеть барьеры, связанные с поставщиками химических реагентов из одного источника, Ursa намерена использовать меньше компонентов топлива во всем семействе своих твердых реактивных двигателей, а также искать новых поставщиков.
Компании Lockheed Martin и General Dynamics, которые совместно работают над тем, чтобы сделать GD производителем ракетных двигателей для боеприпасов GMLRS компании Lockheed, рассматривают ограничения поставок сопел и изоляторов как потенциальное препятствие, заявил Джерри Броуд, вице-президент центра по производству твердотопливных ракетных двигателей компании Lockheed.
Чтобы развеять эти опасения, компания Lockheed планирует создать производственную базу для изготовления сопел, которые смогут использоваться для производства РСЗО (системы залпового огня) и, возможно, других боеприпасов в будущем, сообщил Броде журналистам в октябре.
Нынешние основные поставщики SRM также вкладывают собственные средства в цепочку поставок. Компания L3Harris инвестировала более 250 миллионов долларов в предварительное финансирование поставок материалов с длительным сроком поставки, а также в предварительное финансирование для покрытия устаревания сырья у поставщиков. Кроме того, она напрямую инвестировала более 30 миллионов долларов в модернизацию своей базы поставщиков и расширение штата сотрудников, заявил Скотт Александер, президент подразделения решений для ракетной техники.
В результате компания наблюдает некоторые признаки восстановления. Например, после того как L3Harris инвестировала в оборудование для одного из своих поставщиков корпусов двигателей, эта компания увеличила свой ежемесячный объем производства на 1000 процентов, а инвестиции в оборудование и приспособления для поставщика, производящего изолированные сопла, способствовали увеличению мощности на 350 процентов.
Тем временем компания Northrop Grumman инвестировала «более 1 миллиарда долларов» в свои предприятия по производству ракетных двигателей и планирует удвоить их производство в течение следующих четырех лет, говорится в заявлении компании для Breaking Defense. В заявлении не уточняется, какая часть этих инвестиций была направлена на улучшение цепочки поставок.
Несмотря на работу по расширению цепочки поставок, вполне возможно, что не всем производителям SRM, стремящимся выйти на рынок, это удастся.
И Конгресс, и Министерство обороны оптимистично оценивают финансовые усилия, направленные на укрепление и диверсификацию цепочки поставок SRM, однако точный масштаб помощи Пентагона промышленности, а также его успех в создании новых поставщиков второго и третьего эшелона, до сих пор остаются неясными.
В утвержденном законодателями в 2025 году законопроекте о бюджетном урегулировании были предусмотрены 200 миллионов долларов для промышленной базы твердотопливных ракетных двигателей, еще 400 миллионов долларов специально для начинающих производителей твердотопливных ракетных двигателей и их цепочки поставок, 42 миллиона долларов для создания вторых источников твердотопливных ракетных двигателей большого диаметра для гиперзвуковых ракет и 100 миллионов долларов для разработки второго источника твердотопливных ракетных двигателей для зенитных и противокорабельных ракет ВМС.
Министерство обороны не ответило на подробные вопросы о своих инвестициях в цепочку поставок твердотопливных ракетных двигателей, в том числе о том, как оно планирует потратить средства, выделенные в рамках программы урегулирования споров. Однако некоторые подробности о его предыдущих инвестициях были объявлены в рамках заключенных контрактов.
До конца 2025 финансового года Министерство обороны объявило о заключении контрактов на сумму 73 миллиона долларов, призванных помочь расширить базу поставщиков ракет-носителей специального назначения (SRM), выделив средства пяти поставщикам. 25 миллионов долларов пошли на изготовление прототипов корпусов двигателей, напечатанных на 3D-принтере, и более 12 миллионов долларов на проверку возможности преобразования вискозной ткани в материал, используемый для изоляции сопел ракет.
В конце декабря Пентагон объявил о выделении еще почти 33 миллионов долларов на контракты, связанные с ракетами класса «воздух-воздух», средства на увеличение производства гильз и сопел. (Все эти контракты финансировались за счет средств Закона об оборонном производстве, срок действия которого истек 1 октября, но который был вновь утвержден Конгрессом в декабре в рамках Закона о национальной обороне на 2026 финансовый год.)
Министерство также инвестировало средства в самих новых производителей реактивных двигателей специального назначения, выделив в январе 14 миллионов долларов компании Anduril на модернизацию ее производственного предприятия в Миссисипи и 14 миллиардов долларов компании X-Bow Systems в 2025 году на создание прототипа и тестирование ракетного двигателя GMLRS, а также осуществив другие сделки.
Но для Сарницки из компании Helicon Chemical, которая все еще ждет финансирования, необходимого для наращивания производства, заявленное Министерством обороны намерение ускорить процесс и устранить уязвимости в базе поставщиков SRM не соответствует реальности, с которой сталкиваются небольшие поставщики, такие как его собственная компания.
Информация