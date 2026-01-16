Рост производства твердотопливных ракетных двигателей для ракет привел к кризису в цепочке поставок



Твердотопливная ракета Pershing 1a

Всё остановилось, — сказал Сарницки. — Если мы не получим контракт на предприятие в Западной Вирджинии и произойдёт ещё одна приостановка работы правительства, у моей компании могут возникнуть серьёзные проблемы. Вероятно, нам придётся подумать об увольнении сотрудников.

Нам на самом деле не нужен третий поставщик твердотопливных ракетных двигателей. Я всем говорю, что они просто будут использовать ту же цепочку поставок,

Нам нужно больше компаний, производящих сопла. Нам нужно больше компаний, производящих воспламенители. Нам нужно больше компаний, производящих корпуса. Третий или четвертый поставщик твердотопливных ракетных двигателей будет обращаться к тем же людям, с которыми у нас уже налажена цепочка поставок, и им просто придется оказаться в конце очереди.

У руководства департамента сейчас есть реальная возможность, потому что по мере поступления средств из бюджета они собираются потратить более 10 миллиардов долларов на дополнительные боеприпасы.

Одна из проблем, с которой вы сталкиваетесь и которую люди не понимают, заключается в том, что состав ракетного топлива состоит, скажем, из 10–12 ингредиентов. Эти ингредиенты тщательно сбалансированы и подобраны для обеспечения механических свойств и скорости горения. Поэтому, если вы возьмете, скажем, алюминиевый порошок, и вы протестировали состав с одним из этих компонентов, а производитель больше не поставляет этот алюминий, то всё не так просто, как «я просто возьму другой алюминиевый порошок и добавлю его».

Помимо AMPAC, у Министерства обороны отсутствует более глубокое понимание общей промышленной базы, имеющей решающее значение для производства твердотопливных ракетных двигателей, — заявляет Говини. Высокая степень взаимосвязи и общая база поставщиков на субподрядном уровне говорят о том, что расширение производства твердотопливных ракетных двигателей будет затруднительным без увеличения числа поставщиков ключевых компонентов и материалов.

Мы действительно заметили, что эта компания появилась в наших данных в списке факторов риска, и это было связано с тем, что во многих критически важных системах, таких как твердотопливные ракетные двигатели, отсутствует резервирование,

Прорыв в цепочке поставок двигателей SRM

В связи со значительным ростом спроса на ракетные двигатели очевидно, что уже сейчас существуют некоторые узкие места в отдельных точках, и, если все существующие и новые поставщики будут работать с одними и теми же субподрядчиками, возникнет еще больше узких мест и ограничений,

Мы смогли это продемонстрировать. Мы запускали двигатели с этим корпусом, — сказал Перри. Для некоторых новых поставщиков, которые совершенно новички в этом деле, это товары, которые все еще находятся в процессе производства… Это долгосрочные инвестиции.

Мы фактически закупаем порошок и сами его спекаем, а в Янгстауне, штат Огайо, он становится частью металлических деталей двигателя, — сказал Мюррей. — Мы действительно прилагаем все усилия, чтобы композитные двигатели использовались в самых разных боеприпасах, главным образом потому, что проблема с поставками стальных корпусов для двигателей принципиально сложна.

В индустрии синтетической химии существует немало стартапов, которые выходят на рынок твердотопливных ракетных двигателей, на рынок поставок, и мы работаем со многими из них, разрабатывая новые способы синтеза химических веществ, которые являются более устойчивыми и автоматизированными.

Ни для кого не секрет, что существуют отдельные источники поставок, а возможно, и двойные, и мы продолжаем изучать этот вопрос, — сказал Александр. Но если вы спросите меня: «Каково состояние базы поставщиков?», то оно улучшается в этом направлении.

Мы напрямую поддерживаем усилия по диверсификации цепочки поставок и повышению ее устойчивости, особенно для поставщиков, которые входят в нашу цепочку поставок или являются общими источниками поставок с другими компаниями. Northrop Grumman также поддерживает инициативы правительства США по более широкому повышению устойчивости цепочки поставок, включая сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в инвестировании в расширение возможностей в их странах.

Я думаю, что база поставщиков существует для трех-четырех крупных компаний, — сказал Перри. — Если бы все сегодня работали в полную силу, вот тут-то и возникли бы потенциальные проблемы. Но не все будут работать в полную силу.

Мы небольшая компания, находящаяся в самом низу пищевой цепочки, и мы просто пытаемся оплачивать счета и двигаться вперед, — сказал Сарницки. На самом верху дела могут идти лучше. Вы будете читать статьи о том, что Raytheon получает огромный контракт на оружие, или Northrop получает его. Все кажется прекрасным. Но нужно уметь это производить.