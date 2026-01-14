Британия готова передавать Украине средства от продажи украденной у России нефти
По информации британской прессы, Лондон готовится продавать российскую нефть с захваченных танкеров так называемого «теневого флота» и направлять полученную выручку на продолжение финансирования украинской армии.
Как пишет The Times, британское правительство рассчитывает таким образом наносить России «двойной удар», не только лишая ее части доходов от торговли нефтью, но и поддерживая боеспособность ВСУ. В настоящее время происходит подготовка британского спецназа для осуществления возможных операций по захвату судов. По задумке Лондона, формально эти действия будут основываться на нормах принятого в 2018 году закона «о санкциях и противодействии отмыванию денег».
Ранее британское правительство подготовило юридические основания, чтобы использовать свои вооруженные силы для задержания судов, подозреваемых в связях с российским «теневым флотом». Под этим предлогом Британия может выдать право своим военным для захвата судов, которые, по мнению Лондона, участвуют в обходе антироссийских санкций.
Несмотря на то, что британский флот в настоящее время утратил значительную часть былого величия и находится в весьма плачевном состоянии, захватывать гражданские суда королевские ВМС явно в состоянии. Однако крайне маловероятно, что военное командование островного королевства решится инициировать откровенно пиратский захват нефтяного танкера, если его будут сопровождать корабли ВМФ РФ.
