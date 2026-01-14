Британия готова передавать Украине средства от продажи украденной у России нефти

По информации британской прессы, Лондон готовится продавать российскую нефть с захваченных танкеров так называемого «теневого флота» и направлять полученную выручку на продолжение финансирования украинской армии.

Как пишет The Times, британское правительство рассчитывает таким образом наносить России «двойной удар», не только лишая ее части доходов от торговли нефтью, но и поддерживая боеспособность ВСУ. В настоящее время происходит подготовка британского спецназа для осуществления возможных операций по захвату судов. По задумке Лондона, формально эти действия будут основываться на нормах принятого в 2018 году закона «о санкциях и противодействии отмыванию денег».



Ранее британское правительство подготовило юридические основания, чтобы использовать свои вооруженные силы для задержания судов, подозреваемых в связях с российским «теневым флотом». Под этим предлогом Британия может выдать право своим военным для захвата судов, которые, по мнению Лондона, участвуют в обходе антироссийских санкций.

Несмотря на то, что британский флот в настоящее время утратил значительную часть былого величия и находится в весьма плачевном состоянии, захватывать гражданские суда королевские ВМС явно в состоянии. Однако крайне маловероятно, что военное командование островного королевства решится инициировать откровенно пиратский захват нефтяного танкера, если его будут сопровождать корабли ВМФ РФ.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 19:18
    Вот времена ,разведчики уже и не нужны,в интернете все планы в открытом доступе,ну и как? будут очередное ЧВК на охрану создавать??? Конвоев на все суда не напасешся.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 19:31
      Цитата: Ропот 55
      Конвоев на все суда не напасешся.

      Если верить Трампу, то конвой РФ чисто что бы был, пришли пираты, конвой слинял. Ну я не верю что конвой мог бросить своих под флагом РФ !
    2. nordscout Звание
      nordscout
      +3
      Сегодня, 19:35
      Ропот 55, достаточно "развешенного", на реях, экипажа, всего лишь, ОДНОГО "пиратствующего" корабля ВМФ, любой станы и все заявления и "телодвижения", в этом плане ПРЕКРАТЯТЬСЯ, по - определению.... Просто надо, один раз исполнить Международную конвенцию по предотвращению актов пиратства, в рамках Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) 1982 г.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 19:37
        nordscout hi ,не прекратятся не надо их недооценивать,или думать что от первого выстрела все дадут по тапкам, там будут действовать наверняка.
        1. nordscout Звание
          nordscout
          +1
          Сегодня, 19:41
          Ропот 55, "наверняка" действуют классические идиоты ( психиатрический диагноз), а чувство здоровой "бздиловатости" Матушка - Природа, пока, не отменила...
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 19:46
            nordscout, наверняка значит превосходство в силовом факторе,помноженный на удаление от территории России,и тут много проблем надо решить,чтоб ответка была болезненной,а этим проще их больше территории откуда они могут действовать больше,разведка и прочие извините базы подскока по всему шарику,а главное они не боятся.
            1. nordscout Звание
              nordscout
              -1
              Сегодня, 19:53
              Ропот 55, у России, давно, есть "ответка" на все случаи жизни и для любого "клиента", даже, в "заокеанье"... Главное, чтобы в нужный момент присутствовала политическая воля нажать "кнопку", а не выражать "озабоченность"
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +1
                Сегодня, 20:02
                nordscout,на эту тему можно долго спорить, только после этого аргумента
                КАА - Эти собаки не отступят, и глотки им не остудишь. После этой охоты не будет больше ни человечка, ни волчонка, останутся одни голые кости.
                1. nordscout Звание
                  nordscout
                  0
                  Сегодня, 20:11
                  Ропот 55, на флоте говорят:"Под лежачего "флагмана" "шило" (спирт) не течёт..." Надо начать ДЕЛАТЬ ЧТО - ТО, а результат придёт... Корректировать можно, только, РЕЗУЛЬТАТ..
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    0
                    Сегодня, 20:12
                    nordscout,то есть главное ввязаться в а там война план подскажет, нельзя так делать слишком дорого может обойтись.
    3. скептик Звание
      скептик
      0
      Сегодня, 20:11
      Цитата: Ропот 55
      Конвоев на все суда не напасешся.

      Но оборудовать самоподрывом, при доставке в порты пиратов - самое то, или массовый спуск бактерий разлагающих нефть. Брать пример у природы - не жрут тех, кто создает себе вид "несъедобности".
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 20:17
        скептик hi ,ага а экипаж будет из потенциальных камикадзе? Я про суда которые будут пытаться захватить? Или англичане и Ко будут их отпускать а в порт их поведут сами? Если бактерии будут жрать груз,то покупателю нужна страховка за потерю и груза и времени,то есть возникнут проблемы с покупателем.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 19:25
    Урати, передати и в неопределённом времени заработати.....
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 19:28
    По задумке Лондона, формально эти действия будут основываться на нормах принятого в 2018 году закона «о санкциях и противодействии отмыванию денег».
    А почему бы действия Лондона не подогнать под их же "Закон о преступлениях на море" от 1536 года года? Там за пиратство, на минутку, смертная казнь...
    Закон, кстати, с того времени не отменяли, только модифицировали в сторону расширения применяемости.

    Любят они прецедентное право - получите-распишитесь! Тем же концом по тому же месту.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 19:31
      Zoldat A hi ,зная этих "храбрецов" действовать они будут шоблой под прикрытием своих ВМС, ВВС, а нападать постараются подальше от России а тут либо конвой нашего ВМФ с Морской пехотой на борту,либо ЧВК на самом судне. Или вы предлагаете на них через мировые суды да инстанции надавить?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 19:39
        Цитата: Ропот 55
        зная этих "храбрецов" действовать они будут шоблой под прикрытием своих ВМС, ВВС, а нападать постараются подальше от России а тут либо конвой нашего ВМФ с Морской пехотой на борту,либо ЧВК на самом судне.

        К каждому судну конвой не пристегнёшь, а вооружённая морская пехота на борту - судно теряет статус торгового и далеко не в каждый порт зайдёт. И так-то...

        Тут надо что-то другое... Ракетами, что ли, топить их посреди Атлантики?...
        Не знаю, вопрос не на мою зарплату.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 19:42
          Zoldat A,вариантов два,силовой и правовой,правовой отметает не сработает,силовой имеет тоже два варианта, вооруженное прикрытие ВМФ России но это сопреженно со определёнными проблемами и ЧВК с неплохим арсеналом.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 19:44
            Цитата: Ропот 55
            вариантов два,силовой и правовой,правовой отметает не сработает,силовой имеет тоже два варианта

            Забываете, Александр, необходимый для этого элемент - стальные фаберже...
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 19:47
              Zoldat A,я о нём помню постоянно просто это самый неприятный момент.
    2. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +1
      Сегодня, 19:40
      а не попробовать-ли русским неафишируя своего присутствия- в ответ на британскую (или любую другую )инициативу- с подлодок топить ИХ пароходы ?.... пару штук потонут ВДРУГ по необьяснимым причинам (или от " всплывших мин времён WW2" )- может быть наглосаксы и задумаются ?....
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 19:42
        Цитата: eugen_caro
        а не попробовать-ли русским неафишируя своего присутствия- в ответ на британскую (или любую другую )инициативу- с подлодок топить ИХ пароходы ?.... пару штук потонут ВДРУГ по необьяснимым причинам (или от " всплывших мин времён WW2" )- может быть наглосаксы и задумаются ?....

        Выше сказал, что вопрос не на мою зарплату.
        Но, думаю, "необъяснимые причины" организовать нам вполне по силам. И даже "украинский беспилотник".
        1. eugen_caro Звание
          eugen_caro
          0
          Сегодня, 19:54
          я ещё вначале сво предполагал- что можно было бы парой трофейных рагульских ракет ударить по жешуву или по румынии... - но видать подобная идея в МО РФ никому не пришла - а соцсети они не читают...- зато- как показала практика- рагули читают...так что пару трофейных рагульских бэков вполне можно запустить с какого- нибудь носителя (того-же танкера)-по атакующему его кораблю противника. ну и + чвк на борту- для отражения абордажа или вертолётного десанта
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 19:28
    Лондон готовится продавать российскую нефть с захваченных танкеров

    Так что РФ делать-то будет??? У РФ крадут внаглую и без боязни.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 19:56
      Цитата: opuonmed
      У РФ крадут внаглую и без боязни.

      Мечтают красть, но боятся, они так и называются, "коалиция желающих".
  5. Седов Звание
    Седов
    +2
    Сегодня, 19:38
    Лондон готовится продавать российскую нефть с захваченных танкеров так называемого «теневого флота» и направлять полученную выручку на продолжение финансирования украинской армии...
    ..британское правительство рассчитывает таким образом наносить России «двойной удар», не только лишая ее части доходов от торговли нефтью, но и поддерживая боеспособность ВСУ.
    Вот именно в этой части кроется весь сакральный смысл всей гнилости запада, во главе с агличанкой.. Русофобмя, доведённая до крайности. "Денег у нас нет - всё равно что-то придумаем. Будем воровать..". И вот после этого всего можно действительно понимать, что мировое право рухнуло. Наступило время сильных. Дипломатия больше не работает. Ну или работает в одну сторону - когда ты предлагешь, а тебя посылают.
  6. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    0
    Сегодня, 19:43
    Sono i soliti inglesi pirati che da secoli rubano e depredano la roba altrui.Spero che la RUSSIA non accetti queste rapine senza reagire e non solo a parole ma soprattutto con fatti.
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 19:50
    К сожалению, тут удар не двойной. Кто подсчитает урон который, нанесен престижу нашей страны? По сути, мы ведь ничем не ответили. А, кто подсчитвет урон морально- психологический? Бандеровцы во многом воюют на НАШИ деньги. Да, , эти деньги у нас украдены, но сути дела это не меняет.
  8. Митрич73 Звание
    Митрич73
    0
    Сегодня, 19:54
    Вопрос где бриты хотят этим заняться? Если в Ла-Манше, то мы можем только организовать конвои, если на подходе к Суэцу, с базы на Кипре, то нужны вспомогательные корабли из вооруженных быстроходных гражданских судов.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:57
    Простой способ нивелировать проблему... приехал за товаром, оплати его стоимость и вези куда хочешь...
    При таком варианте есть свои трудности и потери, но как временная мера, можно и так делать.
  10. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    0
    Сегодня, 20:00
    Как гадили британцы России на протяжении всей своей истории, так и гадят. Хотелось бы чтобы они когда-то ответили за всё, что они сделали против России.
  11. ssz Звание
    ssz
    0
    Сегодня, 20:04
    Давно чёт никакие подводные кабели не рвали
  12. Vhunter Звание
    Vhunter
    0
    Сегодня, 20:18
    Необходимо ускоренными темпами создавать свои надводные и подводные бэки.... И с помощью их создавать проблемы судоходству англичан и прочих. В любой точке мирового океана. Надо действовать как они... И не брать никакой ответственности на себя за произошедшее с их посудинами... И старлинк нам пока в помощь...
  13. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 20:25
    Вчера Гурулев про мелкобритов хорошо сказал с 16 минуты видео, что пора их наказывать, если не поймут.