Американский журналист: НАТО воюет сразу с четырьмя странами

2 349 7
Американский журналист: НАТО воюет сразу с четырьмя странами

Американский журналист Бен Нортон обратил внимание на любопытную деталь в риторике руководства НАТО. По его словам, генсек альянса Марк Рютте фактически признал, что блок воюет уже не только с Россией, но и одновременно с Китаем, Северной Кореей и Ираном. То есть перед нами уже не «оборонительный союз», а вполне себе глобальный фронт против так называемого «Глобального Юга».

Нортон, основатель Geopolitical Economy Report, прямо называет НАТО возглавляемым США империалистическим альянсом. И добавляет, что в этой конструкции Европа играет роль послушного младшего партнера. Причем партнера, которому могут публично «плюнуть в лицо», а он в ответ лишь вежливо поблагодарит и попросит продолжать войну дальше.



Речь, разумеется, о Дональде Трампе, который не стесняется в выражениях в адрес европейских «союзников», но при этом требует от них еще больших расходов на войну. И, судя по реакции Брюсселя, Парижа и Берлина, там готовы и дальше финансировать этот геополитический банкет – даже если за столом их держат в роли официантов.

По оценке Нортона, Евросоюз сам давно смотрит на страны Глобального Юга как на зону своих интересов и влияния. Отсюда и поддержка любой конфронтации, которая ослабляет альтернативные центры силы – от Москвы до Пекина и Тегерана.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +2
    Сегодня, 19:36
    Этот "журналист" забыл, что НАТО в лице США и бритов уже воюет еще и с пятой страной..... Венесуэлой.
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      0
      Сегодня, 20:01
      НАТО воюет сразу с четырьмя странами

      Чревато разрывом попы у Наты laughing
  2. bondov Звание
    bondov
    +3
    Сегодня, 19:39
    Два европейских чиновника сообщили агентству Reuters, что операция против Ирана, какой бы они ни была, может произойти в течение ближайших 24 часов.

    Израильский чиновник заявил Reuters, что, по имеющимся данным, Трамп принял решение, однако масштабы и сроки этих действий до сих пор не определены.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 19:41
    Европа играет роль

    Не играет уже ни какой роли....
    Мечется не знает к какому краешку проруби пришвартоваться...... А волна несет, несет куда- то....
  4. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 19:46
    Ну воюет НАТО.. дальше-то что? Что-то не видно тех, кому это конкретно не нравится не только на словах, но и на деле. Россия сотлкнулась - дает отпор.. А остальные что, все норм?
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:53
    блок воюет уже не только с Россией, но и одновременно с Китаем, Северной Кореей и Ираном.
    Слегка натянуть, но для публики не привередливый, сойдёт.
    Ах да, они ж ещё и сами с собой не в ладах, судя по всему.
    Странные они и это ещё мягко сказано будет.
  6. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    0
    Сегодня, 19:57
    Пока НАТО руками ЧВК "украина" реально воюет только с Россией. Если бы реально против НАТО подключились все остальные страны,о которых говорит этот журналист, то я думаю от этого распиаренного мирового бандита НАТО мало что осталось.