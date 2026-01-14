Американский историк заявил о начале упадка империи США

Американский историк Альфред Маккой поставил американской демократии «диагноз», который в Вашингтоне предпочитают не озвучивать вслух: Соединенные Штаты – это империя на стадии упадка. И, по его словам, если посмотреть на последние сто лет мировой истории, сценарий выглядит пугающе узнаваемым.

Маккой напоминает, что все уходящие империи страдали от одних и тех же «болезней». Первая – так называемый микромилитаризм за рубежом. В период ослабления элиты начинают судорожно разбрасываться войсками по всему миру, надеясь, что очередная военная авантюра вернет утраченное влияние.

Второй признак – внутренние потрясения. По словам историка, каждая империя на излете – будь то Британская, Советская, Испанская или любая другая – в итоге сталкивалась с государственными переворотами, расколами элит и кризисом легитимности власти.



В этом контексте приход Дональда Трампа Маккой рассматривает не как «спасение Америки», а как ускорение неизбежного распада. Жесткая риторика, давление на союзников, ставка на силовые решения и попытка вернуть «величие» через конфронтацию – все это, по его логике, типичные признаки империи, которая уже прошла пик своего могущества.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:59
    Ох уж эти експерты, историки и прогнозеры. Все б вам предрекать, строить аналогии...
    А в жизни такие выкрутасы происходят, что и представить, предсказать не можно!
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 20:04
      Может быть этот историки прав , есть некоторые признаки .
      Но главное , что бы американцы не подумали , если мы утонем , надо и других на дно утащить . А они на это способны , особенно с этим президентом .
      Не дай Бог , не дай Бог .
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 20:06
        Поживём, увидим...
        Не все конечно, но это уж кому как на роду написано.
    2. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 20:42
      Цитата: rocket757
      Все б вам предрекать, строить аналогии...

      Таки, Да. Британская империя ни куда не делась. Вывеску сменили. Да, Индию потеряли, но СССР Неру очень поддерживал. США столько раз могла распасться, но каждый раз только обогащалась
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    -3
    Сегодня, 20:01
    Все гораздо проще............. США никуда не исчезнут с мировой арены в качестве мирового диктатора-беспредельщика пока у них находится печатный станок ФРС.... с его помощью они будут покупать правительства, страны, компании, корпорации и поверьте никто и ничего им не сделает. Китай на 95 % зависим от рынка США, Индия процентов на 70 остальных они просто не принимают в расчет. Можно долго мечтать о развале США, но без их зеленых бумажек рухнет вся мировая экономика, ну нет сегодня им замены и нам никто не поможет с ними потягаться экономически.
    1. purple Звание
      purple
      -1
      Сегодня, 20:06
      С чего вы взяли что печатный станок ФРС в руках США ... laughing
      1. Silver99 Звание
        Silver99
        0
        Сегодня, 20:12
        Просто книжки читаю....ФРС - это 12 региональных федеральных резервных банков. Они принадлежат банкам на территории соответствующих регионов. От 3 до 6% капитала каждого банка ФРС резервирует, и это составляет ее капитал. Так что формальными собственниками системы являются более чем 1900 американских банков. Другое дело, что их капиталы неодинаковы. Крупнейшие - в Нью-Йорке. По сути, хозяева ФРС - Goldman Sachs, GPMorgan, Citigroup Inc., Bank of America и другие крупнейшие американские банки. Внимательно прочитали ? не российские, а американские.
  3. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 20:12
    Распаду империй всегда предшествовала неспособность правящего класса управлять по старому из опережения развития производительных сил и отставания производственных отношений.
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      0
      Сегодня, 20:17
      Пять баллов за зачет по политэкономии и марксизму-ленинизму. wink
      sorry за экзамен!
  4. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    0
    Сегодня, 20:34
    Скорей бы наступил для них этот упадок. Уж столько войн они развязали в мире, что и сосчитать трудно. В истории человечества наверное ни одна страна не развязывала столько войн сколько США. Причём даже после того как они проигрывали сильным противникам они всегда продолжали нападать на слабых. Очень арессивное и злое государство.