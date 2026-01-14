Американский историк заявил о начале упадка империи США
Американский историк Альфред Маккой поставил американской демократии «диагноз», который в Вашингтоне предпочитают не озвучивать вслух: Соединенные Штаты – это империя на стадии упадка. И, по его словам, если посмотреть на последние сто лет мировой истории, сценарий выглядит пугающе узнаваемым.
Маккой напоминает, что все уходящие империи страдали от одних и тех же «болезней». Первая – так называемый микромилитаризм за рубежом. В период ослабления элиты начинают судорожно разбрасываться войсками по всему миру, надеясь, что очередная военная авантюра вернет утраченное влияние.
Второй признак – внутренние потрясения. По словам историка, каждая империя на излете – будь то Британская, Советская, Испанская или любая другая – в итоге сталкивалась с государственными переворотами, расколами элит и кризисом легитимности власти.
В этом контексте приход Дональда Трампа Маккой рассматривает не как «спасение Америки», а как ускорение неизбежного распада. Жесткая риторика, давление на союзников, ставка на силовые решения и попытка вернуть «величие» через конфронтацию – все это, по его логике, типичные признаки империи, которая уже прошла пик своего могущества.
