Западная пресса: США могут атаковать Иран в ближайшие сутки
2 10429
По информации ряда западных изданий, с довольно высокой долей вероятности США могут атаковать Иран в течение ближайших суток. При этом, помимо авиаударов, Пентагон может инициировать наземное вторжение в Исламскую республику, задействовав для этого вооруженные курдские группировки.
Как сообщает издание Reuters со ссылкой на свои источники, курдские военизированные формирования, которые являются главными союзниками США в регионе, уже пытались перейти из Ирака в Иран, однако турецкая разведка предупредила иранский Корпус стражей исламской революции, после чего КСИР смог оперативно отреагировать и пресечь попытку вторжения.
Между тем Тегеран уже предупредил соседние страны, на территории которых присутствуют американские военные, что в случае атаки США намерен нанести удары по американским базам. В связи с этим США заблаговременно приняли решение вывести часть персонала со своих ближневосточных баз.
По некоторым данным, в Красное море недавно прибыл американский атомный авианосец CVN 71 Theodore Roosevelt. Кроме того, у США имеются на Ближнем Востоке три эсминца и по крайней мере одна подводная лодка с крылатыми ракетами.
Между тем о возможной скорой атаке США на Иран свидетельствует передислокация и развертывание в центральном регионе Израиля противоракетных батарей комплекса ПРО «Железный купол». Глава Госдепа США Марко Рубио в минувший понедельник обсудил ситуацию в Иране и возможные шаги Вашингтона с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
