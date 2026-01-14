Западная пресса: США могут атаковать Иран в ближайшие сутки

По информации ряда западных изданий, с довольно высокой долей вероятности США могут атаковать Иран в течение ближайших суток. При этом, помимо авиаударов, Пентагон может инициировать наземное вторжение в Исламскую республику, задействовав для этого вооруженные курдские группировки.

Как сообщает издание Reuters со ссылкой на свои источники, курдские военизированные формирования, которые являются главными союзниками США в регионе, уже пытались перейти из Ирака в Иран, однако турецкая разведка предупредила иранский Корпус стражей исламской революции, после чего КСИР смог оперативно отреагировать и пресечь попытку вторжения.

Между тем Тегеран уже предупредил соседние страны, на территории которых присутствуют американские военные, что в случае атаки США намерен нанести удары по американским базам. В связи с этим США заблаговременно приняли решение вывести часть персонала со своих ближневосточных баз.

По некоторым данным, в Красное море недавно прибыл американский атомный авианосец CVN 71 Theodore Roosevelt. Кроме того, у США имеются на Ближнем Востоке три эсминца и по крайней мере одна подводная лодка с крылатыми ракетами.

Между тем о возможной скорой атаке США на Иран свидетельствует передислокация и развертывание в центральном регионе Израиля противоракетных батарей комплекса ПРО «Железный купол». Глава Госдепа США Марко Рубио в минувший понедельник обсудил ситуацию в Иране и возможные шаги Вашингтона с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    0
    Сегодня, 20:04
    Это чтобы Донни (писдил) наверняка получил шНобелевскую премию.
    Она ему мерещится - аж кушать не может.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Сегодня, 20:08
      Ну а кто мешает Ирану забыть расприи и объединить военные усилия с Турцией.... повод железный покончить с курдами и надрать задницу Израилю, чтоб еще лет 40 искали пятый угол в пустыне.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 20:15
        Цитата: Silver99
        Ирану забыть расприи и объединить военные усилия с Турцией.... повод железный покончить с курдами и надрать задницу Израилю,

        Эрдоган может решиться на войну с Израилем, любимцем США на БВ? Вы это серьёзно? request
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +1
          Сегодня, 20:18
          Вполне..... на кону территории Сирии богатые нефтью.... курдская заноза их уже достала... ну и Газа требует вернуть должок...... почему бы и нет, Израиль не выдержит массированных ракетных ударов.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 20:29
            Цитата: Silver99
            Израиль не выдержит массированных ракетных ударов.

            Только не со стороны Турции. В НАТО всегда поддерживали Израиль, а Турция из НАТО не выходила и не выйдет, открыто против "генеральной линии" в отношении Ирана бунтовать не будет, только на уровне переговоров может что-то делать.
            АНКАРА, 14 янв - РИА Новости. Турция ведет переговоры с американской стороной по урегулированию ситуации в Иране, сообщил РИА Новости высокопоставленный турецкий дипломатический источник.
            "В дополнение к контактам с иранскими властями Турция ведет переговоры и с американскими властями для урегулирования ситуации", - заявил собеседник агентства.
            1. Silver99 Звание
              Silver99
              +1
              Сегодня, 20:33
              После поражения Ирана братьям по вере на Ближнем Востоке помогать будет некому... Эрдоган тоже понимает что сидит на стуле с двумя ножками и США его легко заменят... вот и думать надо что важнее собственные интересы или призрачная защита НАТО, ну допустим схватятся Турция с Израилем (мало ли из-за чего) так никакое НАТО с США им не поможет.
          2. Ныробский Звание
            Ныробский
            0
            Сегодня, 20:36
            Цитата: Silver99
            Вполне..... на кону территории Сирии богатые нефтью.... курдская заноза их уже достала... ну и Газа требует вернуть должок...... почему бы и нет, Израиль не выдержит массированных ракетных ударов.

            Наврятли. Турция член НАТО и открыто против интересов главшпана в лице США не выступит.
            Что касается курдского вопроса, то на своей территории Анкара уладила тёрки с формированиями РПК и они сложили оружие, о чём несколько месяцев назад был видеорепортаж. Так что в плане поддержки Ирана Анкара скорее скажет нет, чем да.
            Ей выгоднее поддержать сепаратистские настроения северных областей Ирана населённых этническими азербайджанцами, что бы подогреть интересы Баку к расширению своей территории за счёт Ирана. winked
      2. Bookinist69 Звание
        Bookinist69
        0
        Сегодня, 20:16
        Идеальный план для всего ближнего востока!
      3. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        +1
        Сегодня, 20:25
        Разный толк ислама, я полагаю.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 20:40
      Не смогут атаковать, нет для этого необходимых сил и ресурсов, в том районе. Их накопление займет немало времени. Ну а про авианосец "Тедди Рузвельт" - это вообще шедеврально))) есть масса сайтов, которые отслеживают матрасные авианосцы. Можно зайти на них и узнать, что он сейчас в Сан-Диего и выходить куда-то в ближайшее время не собирается.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 20:05
    Семками уже запастись, вопрос в том, куда взор обратить, за каким регионом наблюдать???
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 20:16
      Трамп широко шагает, не уследишь.... . штаны порвет, ....
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 20:20
      Ну это только разведка знает, куда США перебросили силы и где концентрируются силы в каком регионе. Возможно сша удивят !
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 20:12
    Ну а может, кто поможет Ирану? Иран будет атаковать армию США и базы? А если Иран не будет атаковать армию и базы США, то это получается, США можно бить, а потерпевшему нельзя защититься. Интересно, кто такую концепцию внедрил людям? Иран обязан атаковать тех, кто его будет атаковать!
  4. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Сегодня, 20:14
    "Гегемон" разбушевался... Однако за премией мира так НЕ ходят... А то ведь может получиться, что ни вручателей, ни получателей этой премии уже не будет на планете...
  5. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 20:14
    Когда они успели сосредоточить силы и средства для удара? Я предполагаю будет нанесен ограниченный удар по силе. Наверное Израиль присоединится авиацией. Возможно Азербайджан введёт ограниченный военный контингент, чтобы забрать часть территории, но это если Ирану совсем плохо будет.
  6. Адрей Звание
    Адрей
    +3
    Сегодня, 20:14
    Если это действительно произойдет, то к сожалению, придется признать, что армия США достигла сокрушающей мощи и мобильности. Так легко перекидывать вектор приложения усилий, это что-то recourse
    P.S: Я знаю, сколько минусов огребу сейчас.
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 20:24
      Потому что принцип в корне отличается. Сначала пушки, потом дипломатия. И потом опять пушки. Для закрепления, а уже потом диалог, может быть.
      1. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 20:25
        Цитата: al3x
        Потому что принцип в корне отличается. Сначала пушки, потом дипломатия. И потом опять пушки. Для закрепления.

        От чего? От "рыцарства"?
        1. al3x Звание
          al3x
          +1
          Сегодня, 20:26
          От леопольдства всяческого.
          1. Адрей Звание
            Адрей
            +1
            Сегодня, 20:38
            Цитата: al3x
            От леопольдства всяческого.

            Что бы не играть в "Леопольда", нужно иметь в руках реальный "инструмент", а не "биатлонистов" am
  7. Inженегр Звание
    Inженегр
    0
    Сегодня, 20:16
    Да? На этот раз без 2-3 недель сообщений о стягивании сил? Или пишем США, а подразумеваем Израиль?
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +1
      Сегодня, 20:23
      Цитата: Inженегр
      Да? На этот раз без 2-3 недель сообщений о стягивании сил? Или пишем США, а подразумеваем Израиль?

      А какая разница?
      Цитата: Александр Елизаров
      Возможно Азербайджан введёт ограниченный военный контингент, чтобы забрать часть территории, но это если Ирану совсем плохо будет.

      В любом раскладе, собрать "группу лиц" за такое короткое время, "дорогого стоит".
  8. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 20:18
    Цитата: Адрей
    Если это действительно произойдет, то к сожалению, придется признать, что армия США достигла сокрушающей мощи и мобильности. Так легко перекидывать вектор приложения усилий, это что-то recourse
    P.S: Я знаю, сколько минусов огребу сейчас.

    Ещё два года назад казалось, что Сирии и Ирану ничего особо не грозит. Всё быстро меняется drinks
  9. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    +2
    Сегодня, 20:19
    Подозреваю, что это очередное запугивание Ирана. После того как организованый США и Израилем очередной майдан в Иране фактически провалился, они вряд ли рискнут на открытое противостояние. Такое нападение будет способствать сильному сплочению иранского населения против внешнего агрессора и я думаю что США там не поздоровится. Да и одними курдами они задачу наземного вторжения не решат. Иран довольно мощное государство с населением 81 млн. человек
  10. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 20:21
    США могут атаковать Иран - с какой целью? Сместить Аятоллу? Не выйдет. Для этого должны быть внутренние предпосылки, которых опосля подавления восстания нет, а для сухопутного вторжения не располагают ресурсами да и не в голову такой бред никому не придёт. Единственное что могут сделать огрызнуться воздушными и ракетными ударами, всё!
    1. Развед Звание
      Развед
      0
      Сегодня, 20:42
      Цитата: Jacques Sekavar
      Для этого должны быть внутренние предпосылки, которых опосля подавления восстания нет


      Нет, значит... Может быть...
      Но вот любопытная тенденция прослеживается...

      1. Сирия.
      О ситуации под контролем:  "в последние дни перед падением Дамаска Асад заверял офицеров и военных в том, что ситуация стабильна, призывал войска удерживать позиции и обещал скорую российскую поддержку. Даже своему брату Махеру Асаду он не сообщил о готовящемся отъезде, до последнего скрывая планы по вылету из страны."
      Увы, контроль ситуации закончился плачевно.

      2. Венесуэла.
      "Незадолго до захвата Мадуро заявлял, что ситуация в стране находится под полным контролем властей, и обвинял США в попытках спровоцировать искусственный кризис."
      Увы, контроль ситуации закончился также.

      3. Иран.
      "12 января 2026 года министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи официально заявил, что ситуация в стране находится под «полным контролем» силовиков."
      Тенденция продолжится? С полным контролем ситуации?
  11. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 20:39
    Англосаксы+евреи желают отомстить, потому что гос.переворот, цветная революция в Иране не получилась. Надеются, пока мятежники не раздавлены можно ракетами и бомбами этим мятежникам помочь. США от такой кампании только выигрывают, Иран опускают, у остальных появляется реальный страх сердить Трампа.
  12. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 20:40
    "Западная пресса: США могут атаковать Иран в ближайшие сутки..." Дональда Фредовича толкают на сей "шаг" пинками,"по филейной части", "друганы" из Лондона... Ему ЭТО не надо, по стратегической причине: первый удар, должен нанести Израиль... Иначе, могут быть серьёзные проблемы на промежуточных выборах.. От удара по Венесуэле, Трамп красиво "увернулся", ему надо увернуться и в Иране.... Иначе, ему удачи не видать....