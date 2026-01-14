Белый дом получил список приоритетных целей на территории Ирана

Белый дом имеет на руках список приоритетных целей на территории Ирана, составлением досье озаботилась организация United Against Nuclear Iran — «Объединение против ядерного Ирана», базирующаяся в Вашингтоне. Об этом сообщает Daily Mail.

В начале этой недели представители организации передали сотрудникам администрации Трампа список из 50 приоритетных целей на иранской территории. Причем весьма детальный, с указанием адресов и координат. Так что на совещании по вопросам безопасности у американцев уже было что обсуждать.



А список весьма интересный, в нем указаны точные координаты штаба «Сараллах» КСИР, четырех региональных штабов в Тегеране, ответственных за контроль определенной части города. Также указаны координаты военных баз добровольческих формирований «Басидж» в количестве 23 штук и ключевых бригад безопасности «Але‑э Мохаммад» и «Аль-Захра». В США считают, что именно Корпус стражей исламской революции стоит за подавлением протестов.

Между тем Тегеран уведомил союзников США в регионе Ближнего Востока о намерении нанести удары по американским военным базам на их территории в случае атаки со стороны Вашингтона. На этом фоне Пентагон начал вывод части американских военных с ключевых баз. Как считают эксперты, вопрос с нанесением удара уже принят. Трамп в новом году не завершает войны, а их разжигает.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 20:20
    А иранцы будут сидеть и ждать? Или тоже личный состав и мат.тех.часть рассасредоточат?
    1. Inженегр Звание
      Inженегр
      0
      Сегодня, 20:23
      Ну история показывает два варианта - обе стороны предупреждают друг друга, бьют по пустому месту и заявляют о безоговорочной победе.
      Или же одна сторона месяца два заявляет "ну все, ща вдарю" и ничего... Но попутно собираются данные куда в преддверии "вдарю" бегут интересующие цели.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +5
      Сегодня, 20:25
      После Венесуэлы я уже не вижу кто может открыто противостоять военщине США.... как бы не храбрились иранцы, но в ОДИНОЧКУ им нечего противопоставить "томагавкам", огрызнутся конечно могут на тот же Израиль, но перехватывать их ракеты будет весь альянс НАТО... эти шакалы нападают скопом... а мы и Китай ничем им не поможем кроме возмущения в ООН am
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 20:28
        Silver99 hi , согласен с вами, особенно если Трамп решит реально нанести ущерб а не как предыдущий размен Иран -Израиль или Иран-США ,России нечем помочь у самих проблем выше крыши,а вот Китай мог бы но не полезет. Хотя и была статья что проект Пекина проэкт великий Шелковый путь -2 накроется медным тазом.
    3. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 20:40
      Иранцы ждать не будут. В первую очередь пару-тройку сотен Гераней словит Израиль. Как мне кажется, пока ПВО Израиля от таких дел противоракетами не запасется, США персов бомбить не будет.
  2. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 20:21
    . Причем весьма детальный, с указанием адресов и координат.
    ЦРУ и Моссад поработали fool
    Следует признать разведка у них на высоком уровне.
  3. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 20:24
    Надеюсь, в этот раз иранцы таки сотрут Израильщину с лица земли.
    Иначе к чему было все это бряцание оружием?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 20:35
      Metallurg-2 hi ,ага получиться Вашингтон лупит по Тегерану а Тегеран лупит по Иерусалиму?! Если повторю ЕСЛИ Вашингтон решит нанести ущерб Ирану а не попугать то Ирану прилетит с двух сторон как минимум,сдюжит ли Иран в одно лицо большой вопрос ,плюс имея не закрытый вопрос с мятежниками внутри.
  4. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    0
    Сегодня, 20:25
    Ковбоям не живётся мирно. На всех хотят нападать, всех хотят бомбить и грабить. Совсем распоясались.Ох доигаются. Давно не получали по полной, но как говорится ещё не вечер.
  5. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 20:33
    Iran should declare war on US and Israel if the attack it, the are not use to long wars, don't give them space to rearm, like the 12 days war.
  6. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 20:39
    Бешенный ковбой, похоже, окончательно, сорвался с цепи. И пока не вижу, кто может его утихомирить. Ирану придётся отбиваться и от США и от Израиля. Да и внутри страны, пятая колонна сформирована. Одна надежда, что хоть какую то помощь окажет Пакистан и стоящий за ним Китай.
  7. Седов Звание
    Седов
    0
    Сегодня, 20:40
    А список весьма интересный, в нем указаны точные координаты штаба «Сараллах» КСИР, четырех региональных штабов в Тегеране, ответственных за контроль определенной части города. Также указаны координаты военных баз добровольческих формирований «Басидж» в количестве 23 штук и ключевых бригад безопасности «Але‑э Мохаммад» и «Аль-Захра». В США считают, что именно Корпус стражей исламской революции стоит за подавлением протестов.
    Ну почему у нас нет такого интересного списка по Украине? Или обезглавливание режима не входит в наши приоритетные цели?