Белый дом получил список приоритетных целей на территории Ирана

Белый дом имеет на руках список приоритетных целей на территории Ирана, составлением досье озаботилась организация United Against Nuclear Iran — «Объединение против ядерного Ирана», базирующаяся в Вашингтоне. Об этом сообщает Daily Mail.В начале этой недели представители организации передали сотрудникам администрации Трампа список из 50 приоритетных целей на иранской территории. Причем весьма детальный, с указанием адресов и координат. Так что на совещании по вопросам безопасности у американцев уже было что обсуждать.А список весьма интересный, в нем указаны точные координаты штаба «Сараллах» КСИР, четырех региональных штабов в Тегеране, ответственных за контроль определенной части города. Также указаны координаты военных баз добровольческих формирований «Басидж» в количестве 23 штук и ключевых бригад безопасности «Але‑э Мохаммад» и «Аль-Захра». В США считают, что именно Корпус стражей исламской революции стоит за подавлением протестов.Между тем Тегеран уведомил союзников США в регионе Ближнего Востока о намерении нанести удары по американским военным базам на их территории в случае атаки со стороны Вашингтона. На этом фоне Пентагон начал вывод части американских военных с ключевых баз. Как считают эксперты, вопрос с нанесением удара уже принят. Трамп в новом году не завершает войны, а их разжигает.

