Фон дер Ляйен: Евросоюз должен стать военной сверхдержавой

Фон дер Ляйен: Евросоюз должен стать военной сверхдержавой

Урсула фон дер Ляйен на закрытой встрече с депутатами Европарламента заявила, что Евросоюз стремится стать военной сверхдержавой, не теряя при этом экономической мощи. По данным Euractiv, к 2026 году в ЕС планируют представить первую в истории общеевропейскую стратегию безопасности.

От фон дер Ляйен прозвучала следующая формулировка:



Мы знаем, что нам нужно быть сильными, а сила имеет значение. Мы не являемся военной силой, но мы стремимся к этому.

Иначе говоря, Брюссель окончательно снимает маску «гражданского союза» и берет курс на милитаризацию – со своими штабами, доктринами и оборонными программами.

На той же встрече фон дер Ляйен затронула тему Гренландии и притязаний Дональда Трампа. С одной стороны – слова о праве жителей острова на самоопределение, с другой – обещание «поддержки европейцев». Параллельно в Европарламенте уже звучат предложения давить на Вашингтон через американский госдолг и ограничение доступа к рынку ЕС с его 450 миллионами потребителей.

Видимо, Европа готовится к эпохе, где за интересы придется отвечать не только регламентами и санкциями. Разговоры о «военной сверхдержаве» – это признание: прежняя модель, где безопасность обеспечивали США, больше не работает. А значит, Брюсселю придется срочно собирать собственный силовой кулак.

Вопрос лишь в том, хватит ли у ЕС для этого не только амбиций, но и ресурсов – и не превратится ли «стратегия безопасности» в очередной бюрократический документ, под который будут списаны миллиарды.

Гренландия покажет...
  1. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    +4
    Сегодня, 20:50
    Фон дер Ляйен должна вернуться к своей акушерской работе.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 21:02
      Цитата: Сергей1984
      Фон дер Ляйен должна вернуться к своей акушерской работе.

      Уже не сможет, мы наблюдаем уникальное явление формирования и появления в политике нового вида деятелей - "боевого гинеколога". Её просто опасно допускать к прежней работе, с таким стремлением решать проблемы только силовыми методами. smile
      1. lubesky Звание
        lubesky
        0
        Сегодня, 21:06
        Сейчас сверхдержавой без доступа к ресурсам не стать никак! Ну и способность защищать этот доступ и свою экономику военным способом тоже wassat
      2. Комментарий был удален.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 21:04
      Цитата: Сергей1984
      Фон дер Ляйен должна вернуться к своей акушерской работе.

      После стольких лет в Брюсселе не потянет. Даже не потому, что могла потерять квалификацию (не мне о её квалификации гинеколога судить). Просто потому, что безделье и возможность воровать развращают. А у гинеколога и работы хватает, и украсть там даже не знаю, что можно.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 21:08
        Zoldat A, а самое главное ЗАЧЕМ ,тетя надербанила столько что внукам останется,вон на одной пандемии подняла как писали не кисло и это только то что всплыло,а сколько там в закромах никто не скажет. Так что возвращаться тетя не будет,ей оно не надо.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 21:15
          Цитата: Ропот 55
          A, а самое главное ЗАЧЕМ ,тетя надербанила столько что внукам останется,вон на одной пандемии подняла как писали не кисло
          Мало ли, что в жизни бывает...
          Я видел на стройке одного экскаваторщика - в первой половине 90-х ездил на работу на чёрной "Волге" (что тогда было вовсе не хило), владел несколькими гаражными массивами, где сдавал гаражи внаём. Когда я спросил его: "На фига тебе эта мазута?" он ответил, что ему скучно сидеть дома без дела.
          Конечно, тот случай, скорее всего, уникальный и не про Урсулу точно. Но, всё же, мир не без чудес...
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 21:19
            Zoldat A, согласен бывали прецеденты и покруче когда богатые и имевшие все блага люди отрекались от всего и уходили кто в монастырь,кто в простую народную жизнь. Так что да чудеса случаются,но как вы правильно заметили не в этом случае.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 21:31
              Цитата: Ропот 55
              чудеса случаются

              Было очень забавно смотреть, как тот экскаваторщик ковырялся с гидравликой своего "монстра" в "гайке" 22 грамма с брюликом на мизинце - она вросла в палец и не снималась... laughing
              Зато никогда не отказывал мужикам на "поправить здоровье" и ни разу не взял деньги, когда хотели долг отдать. Мужики считали его самым ценным работником на объекте. laughing
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 21:38
                Zoldat A, оставаться человеком имея богатство и не "стесняясь" помогать другим людям которые не такие успешные дорогого стоит.
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 21:39
        Цитата: Zoldat_A
        .... у гинеколога и работы хватает, и украсть там даже не знаю, что можно.
        Добрый вечер, Игорь hi что украсть гинекологине? Наверное тоже, что и любому другому человеку в больнице. Бинты, лекарства, шприцы, салфетки, дез средства, перчатки, мыло wassat ....... + ещё что именно для женщин. Средства защиты? tongue Даже не сомневаюсь, что все эти будто мелочи , она стырила не на один год для себя, детей, внуков
    3. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      -2
      Сегодня, 21:14
      Фон дер Ляйен должна вернуться к своей акушерской работе.
      Как и все фашистское руководство ЕС! В 1945 году мы эту "военную сверхдержаву" на болте покрутили. Сейчас же просто сожжем...
    4. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 21:23
      Цитата: Сергей1984
      Фон дер Ляйен должна вернуться к своей акушерской работе.
      Правильно. Шла б она в... именно туда.
    5. скептик Звание
      скептик
      0
      Сегодня, 22:14
      Цитата: Сергей1984
      Фон дер Ляйен должна вернуться к своей акушерской работе.

      Она её и так осуществляет - в виде аборта мирного существования Европы.
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 20:51
    "...Урсула фон дер Ляйен на закрытой встрече с депутатами Европарламента заявила, что Евросоюз стремится стать военной сверхдержавой...".

    Европа - уже "держава"?!... Ну тогда пора заводить "союзные республики" и переименовываться в: Союз Гейропейских Нацистских Республик...
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 20:51
    Ага, конечно,только для этого ЕвроКолхоз должен выбрать ПРЕДСЕДАТЕЛЯ а не вот это голосование и каждый гавкает в свою сторону. Да и ресурсы нужны свои ,а то перекроют им краник США где будете брать ресурсы для производства,своих то с гулькин нос. Сверхдержава laughing
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 21:42
      Председателя? Урсулка ---- самоназначилась уже. Будет развивать эту тему с собой в главной роли
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 21:45
        Reptiloid hi , не я не про личность,а про страну которая станет головой,и которая будет решать а остальные послушно сполнять,убрать все эти голосования и прочие коллективные решения,возможность блокировки каких либо приказов головы,вот я об чём.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 21:55
          Цитата: Ропот 55
          Reptiloid hi , не я не про личность,а про страну которая станет головой,и которая будет решать а остальные послушно сполнять,убрать все эти голосования и прочие коллективные решения,возможность блокировки каких либо приказов головы,вот я об чём.

          Скорей всего, это будет длительный переговорный процесс, интриги , тусовки. Или возможно, все по очереди, но краткие сроки. laughing Ведь это же
          халява ---- сэр! good
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 21:58
            Reptiloid, по очереди сверхдержава не получиться Рим не позволял провинциям рулить по времени,так же и тут будет рулить Франция и будет грести под себя и в нужную Франции сторону, придет к нулю Германия и всё в другую сторону закрутиться ,так что только один центр,одна голова,остальные только как исполнители .
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              0
              Сегодня, 22:02
              Вы видели возню и тусовки желающих. Я думаю, здесь будет также. При согласии всех в принципе , будет возня. Не получится -----
              Цитата: Ропот 55
              ...... только один центр,одна голова,остальные только как исполнители .
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 22:05
                Reptiloid, полностью согласен,если только на сцене не появиться новый Наполеон или адольф, тогда действительно за счёт головы и харизмы получиться сверхдержава на срок жизни этого организма,а так да не выйдет у них "каменный цветок" слишком много хотят быть центровым.
                1. Reptiloid Звание
                  Reptiloid
                  0
                  Сегодня, 22:15
                  когда в товарищах согласья нет ---- их дело не пойдёт на лад .....

                  Появится ли новый Наполеон? Сколько у них среди высших чиновников голубых recourse И их сегодняшние чинуши ---- они все чьи-то ставленники ..... А женщины ---- феминистки. Инклюзивность, толерастия, многообразие ----- сколько лет этому. Может, не появится Наполеон в ближайшее будущее recourse
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    0
                    Сегодня, 22:17
                    Reptiloid,ну совсем исключать такую возможность нельзя,тем более что первый ,что второй пришли к власти не в простые и сытые времена для своих стран.
                    1. Reptiloid Звание
                      Reptiloid
                      0
                      Сегодня, 22:28
                      Посмотрим. Я ведь и пишу
                      может не появится .....

                      Трудно предсказать. Ведь сколько лет не было recourse Кто у нас предсказал моченого. Или ЕБН. Бабушка моя думала, что он вообще будет СССР возраждать, ведь он был нв коммунистической должности солидной раньше. И приказал взорвать ипатьевский дом
    2. powart Звание
      powart
      0
      Сегодня, 21:45
      Евросоюз, если он таковым останется, с небольшим напрягом станет самым сильным игроком на евро континенте. Ресурсы говорите. У них бод боком Африка, северный шельф, 80% Украины (только не надо тут ныть что это не надолго. Надолго это мы Донбасс не можем взять), нормальные отношения с Аравийским полуостровом, Индией. Да со всем миром у них нормальные отношения. Не будут дураками, за Гренландию Дональду кукиш без масла покажут. Бриты ни когда не позволят ослабнуть европейцам. Им, да и Америке нужен сильный противовес России в Европе. И ни кто её нам на растерзание не даст. Компетенции у людей в Европе не чита нашим. И издевательское «гейевропейцы» показывает нашу недооценку соперника. Европейцы очень сильны во всех направлениях. И не видеть этого может только или урапатриот.
      Удивляюсь местным диванам в погонах. Совершенно не хотят (или бояться) анализировать ситуацию, а только «да кто они такие, да ни чего у них нет, да мы их сейчас, …»и т.д.
      Единственное что нет у европейцев и это их самый большой минус (но не недостаток) это не желание погибать. В отличие от нас, русских, украинцев, которые в бою готовы умереть не смотря ни на что, европейцы сто (сто) раз подумают прежде чем идти в атаку. Поэтому за них сейчас умирают Украинцы.
      Они совершенно по другому относятся к жизням своих граждан.
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 20:53
    Интересная формулировка в публикации:
    По данным Euractiv, к 2026 году в ЕС планируют представить первую в истории общеевропейскую стратегию безопасности.

    Стало быть, эта стратегия уже готова? Или всё же опечатка автора? request
  5. БМП-2 Звание
    БМП-2
    -1
    Сегодня, 20:56
    Ну если так, то тогда "Карфаген должен быть разрушен"!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 21:00
      БМП-2 hi ,кем я хочу поинтересоваться?
  6. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 20:57
    Закономерно..... гены...
    Спать не дат........
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 20:58
    Тут резонно возникает главный вопрос - на какие шиши планируется этот грядущий праздник евровеличия? Гроши у панны - е?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 21:02
      paul3390 hi ,на данный момент есть,в дальнейшем порежут социалку и прочие "плюшки" для работяг и прочих простых, наскребут. Правда пояски затянуть придется,однако вон Меру об этом в открытую заявил,Лафа и жирные годы того закончились.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 21:10
        Плюшки-то для работяг можно и порезать - а вот скажем пособия для мигрантов? Эти-то точно такого окаянства терпеть не станут... К тому же - как показала практика даже наличие бабла вовсе не означает автоматического появления и военно-производственных возможностей. Фраза "мы выделили деньги" - отнюдь не равнозначна заклинанию Авада Кедавра... Нужно ещё иметь технологии, ресурсы, обученную рабочую силу, технологов, конструкторов и тд и тд.. В общем - то, на отсутствие чего в следствие типа реформ полных ходом напоролось наше руководство в своё время... Ибо утратить компетенции очень легко, а вот получить их снова...

        Если ты сократил скажем танковое училище - никакое бабло не поможет тебе получить свежий выпуск лейтенантов раньше чем минимум через 4 года.. И так - во всех областях.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 21:15
          paull3390,ну судя по всему они и зашевелились,дойче да и прочие о призывных армиях вспомнили,Польша вооружается как ни при памяти,то есть читаешь новости и вроде как потихоньку под прикрытием "агрессивной" России все милитаризируются,да и не пишут и не говорят что всё случится в следующий год.
        2. Наган Звание
          Наган
          0
          Сегодня, 21:41
          Цитата: paul3390
          Нужно ещё иметь технологии, ресурсы, обученную рабочую силу, технологов, конструкторов и тд и тд.
          Ну, положим, "Леопарды", "Рафали", и НАСАМСы они клепают. Не в тех количествах, которые требует Зеля, но тем не менее. Расширить производство конечно требует времени и денег, но это не разрабатывать и строить с нуля. Ну и народ, пригодный для обучения, наскребут - какое-то количество белых людей все же осталось. Так что все упирается в деньги и время, притом в первую очередь деньги, если их не будет, то время тратить нет смысла.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 21:46
            Не уверен. Всё-таки штучное производство по 20 танков в год - сильно отличается от конвейерного с показателями скажем в тыщу... И не факт, что сама технология сильно пригодная для таких масштабов..

            Плюс ресурсы - их тоже ведь надо где-то брать? А с ними у еврогейев уже таки проблемы во весь рост...
        3. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 21:50
          Цитата: paul3390
          ...... Если ты сократил скажем танковое училище - никакое бабло не поможет тебе получить свежий выпуск лейтенантов раньше чем минимум через 4 года.. И так - во всех областях.

          Павел, hi мы наблюдали удивительную вещь ----- как гейропейцы сами себе вредили зелёной повесткой и готовы были жрать насекомых. Или уже? Или про многообразие гендеров. То есть противное человеческой природе переформатирование основных инстинктов. Думаю, с военной защитой себя ---- это проще пойдёт
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 21:33
        Цитата: Ропот 55
        на данный момент есть,в дальнейшем порежут социалку и прочие "плюшки" для работяг и прочих простых, наскребут.
        А на какие шиши будут содержать понаехавших? Ну, положим, xoxлов загребут и в ТЦК, а что делать с арабами, неграми ах простите, неполиткорректно вышло, Африканскими Американцами, и прочими подобными? Они ж на улицы выйдут машины жечь и местных девок употреблять, не спрашивая про ориентацию и идентификацию, надела короткую юбку или штанишки в облипку, значит такую по их понятиям можно.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 21:42
          Наган hi ,а опыт нацисткой Германии как пример,там в гетто отправляли представителей одной нации,а тут будут других, а из хиви забацуют "иностранные легионы", американцы помнится тоже с японцами на территории США не цацкались во время Второй Мировой. Так что тут была бы воля и приказ силовикам не цацкаться.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 21:48
            Мигрантов уже поди чуть не вровень с коренными. И в отличие от местных - резать морально готовы в любой момент. Да и похоже кое-какое боевой опыт у многих из них имеется..
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 21:52
              paull3390, вся их крутость только в том что силовикам комманда не дёргаться в их адрес и пальцем их не трогать,а дадут комманду буйных передушат быстро и без проблем спецы везде есть а остальные покорятся и будут тише воды.
        2. Адрей Звание
          Адрей
          0
          Сегодня, 21:53
          Цитата: Наган
          а что делать с арабами, неграми ах простите, неполиткорректно вышло, Африканскими Американцами, и прочими подобными?

          Вспомнят старую практику. Наган, Вы действительно считаете европейцев "белыми и пушистыми"? Ооо... они помнят многое... Бельгийское Конго и не снилось рейхскомиссарам...
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 21:08
      Цитата: paul3390
      на какие шиши планируется этот грядущий праздник евровеличия?

      Может, она рассчитывает, что американцы настолько глупые, что дадут? laughing Её селюки покусали - вот и считает себя хитрее всех.
  8. Светлан Звание
    Светлан
    -1
    Сегодня, 20:59
    Гы)))
    Дл начала надо Сирийцев, Афганцев да Украинцев выгнать. С Россией замириться и снова получать дешевое сырье. Поднять экономику.
    Иначе денег не хватит.
  9. К_4 Звание
    К_4
    -1
    Сегодня, 21:02
    Как же они мечтают о новом Рейхе, ну прямо спать не могут. Меняли бы уже знамя на привычное.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 21:50
      К_4 hi ,ну а что это ещё в фильме "Секретный фарватер" в конце описывалось я про хотелки тех нацистов ,так же в сериале "Вечный Зов" монолог Лахновского примечателен,в конце фильма "Белый тигр " тоже есть о чем подумать.
  10. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 21:02
    Ей срочно нужна психиатрическая экспертиза, она же сумасшедшая.
  11. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 21:02
    Не зря её граждане стран ЕС прозвали фюрер Урсула.
  12. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 21:06
    А откуда деньги на такие проекты? ПВО 404-ой зоны насытить не могут, авиация никакая, даже танчики не клеются.
  13. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 21:12
    Ну военной сверхдержавой ЕС не стать, США не даст, а так большую армию сделают верней уже делают.
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:14
    Ой ты батюшки, сподобилась, раздухарилась...
    Вот только бодливой козе бог рогов не дал.
  15. Naum_2
    Naum_2
    0
    Сегодня, 21:23
    НЕХРЕН ОШУЧИВАТЬ СЕРЬЁЗНУЮ ТЕМУ !!! Милитаризация Германии это не пустяк. С началом СВО мир стал стремительно перевооружаться и не замечать этой опасности могут только те, кто стремится к понтам через шутки-шутихи !!! Европейских союз ослабляется, но это не значит, что все его страны будут ослабляться в военном отношении. События начала СВО показало, что шапкозакидательство к добру не приводит. Может хватит шутить и начать давать серьёзные оценки событиям излагаемым в Военном Обозрении (ВО). Почему-то именно в разеде ВО "Новости" полно комментариев шутников, в оличие от других разделов, где по серьёзному обсуждаются тексты от журналистов ВО
    1. sagitovich Звание
      sagitovich
      -1
      Сегодня, 21:36
      А если...
      Военное сотрудничество "Россия-Евросоюз"?
      1. guest Звание
        guest
        -1
        Сегодня, 21:37
        Цитата: sagitovich
        Военное сотрудничество "Россия-Евросоюз"?

        Уже проходили, плохо закончилось в 1941 году.
  16. lukash66 Звание
    lukash66
    -2
    Сегодня, 21:25
    У этой сверхдержавы свое ЯО только у лягушатников. И все. С кем они там бодаться то собираются? Фееричная дура. Остальное по складам, даже у наглосаксов, турок, которые ни разу не ЕС все амерское.
  17. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 21:29
    прежняя модель, где безопасность обеспечивали США, больше не работает

    Какая удивительная история - страна, которая, по идее, должна была бы обеспечить безопасность, стала потенциально опасной!
    А могли бы у нас поинтересоваться
    Мы ещё в 90х это выяснили - если кто-то предлагает тебя "крышевать" - то это и есть самая большая опасность для твоего бизнеса)
  18. Васян1971 Звание
    Васян1971
    -1
    Сегодня, 21:29
    Урсула фон дер Ляйен на закрытой встрече с депутатами Европарламента заявила, что Евросоюз стремится стать военной сверхдержавой, не теряя при этом экономической мощи.

    Для этого нужны ресурсы. Они либо должны быть свои, либо их надо у кого-то отнимать/покупать задёшево. what
  19. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 21:29
    Фон дер Ляйен: Евросоюз должен стать военной сверхдержавой

    И после этого наше руководство всё ещё не считает ЕС угрозой?
  20. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 21:52
    У ЕС для этого все есть....но должен появится или Гитлер или наполеон.
    А пока их политическая система таких выносит за борт.