Успехи и перспективы 50-мм пушки Northrop Grumman XM913
Пушка XM913 без дополнительных устройств
В настоящее время Пентагон проводит несколько программ разработки перспективной бронетехники для сухопутных войск. Все они предусматривают повышение тактико-технических характеристик боевых машин, в т.ч. их огневой мощи. С этой целью разрабатывается новая 50-мм автоматическая пушка XM913 и боевые отделения для её установки. К настоящему времени орудие прошло часть стадий разработки и испытаний, что даёт поводы для оптимизма.
Программы и проекты
В 2018 г. Пентагон в очередной раз решил разработать замену для боевой машины пехоты M2 Bradley. Тогда же он запустил новую программу Next-Generation Combat Vehicle (NGCV). Однако уже через несколько месяцев этот проект переименовали в «опционально обитаемую боевую машину» Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV). При этом обозначение NGCV передали более крупной программе, предусматривающей создание сразу пяти различных бронемашин и платформ, в т.ч. OMFV.
Весной 2019 г. Пентагон выпустил тактико-технические требования к будущей БМП OMFV и открыл приём заявок на участие в конкурсной разработке. На тот момент армия хотела получить бронемашину с башней или боевым модулем, несущим 30-мм автоматическую пушку, пулемёт и ракеты. В дальнейшем эти планы пересмотрели.
В июне 2023 г. армия выбрала финалистов конкурса OMFV. На будущие контракты претендуют американское отделение немецкой компании Rheinmetall и компания General Dynamics Land Systems. Тогда же проект переименовали в Mechanized Infantry Combat Vehicle («Боевая машина мотопехоты»), а будущая БМП получила индекс XM30.
Орудие на опытной башне для БМП
К настоящему времени обе компании-участницы представили облик и основные характеристики своих БМП для конкурса. Сейчас работы по проектам должны переходить на стадию сборки опытных образцов. В течение 2026 г. эти машины пройдут предварительные испытания и будут переданы Пентагону для оценки и сравнения.
Вопрос вооружений
Согласно первоначальным планам, боевая машина NGCV / OMFV должна была нести башню или дистанционно управляемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой. Также предусматривалось использование пулемёта и современного ракетного комплекса. Для такого вооружения требовалась цифровая система управления огнём с типовым набором функций.
Следует напомнить, что в США достаточно давно идёт дискуссия о целесообразности оснащения перспективной бронетехники 30-мм пушками. Боевые машины потенциальных противников давно получили защиту от подобного вооружения, и его потенциал выглядит сомнительным. Решать эту проблему предлагалось при помощи новых 30-мм снарядов с улучшенными характеристиками пробития или за счёт создания новых пушек большего калибра.
В конце десятых годов, практически после старта программы OMFV, в Пентагоне решили провести эксперимент и оснастить перспективную БМП орудием большего калибра. После соответствующих исследований остановились на калибре 50 мм.
Разработку такой пушки поручили компании Northrop Grumman. Она имеет большой опыт в области малокалиберной артиллерии, а также выпускает несколько типов орудий для бронетехники. Имеющиеся наработки планировалось положить в основу нового проекта. Будущая 50-мм пушка получила обозначение XM913.
Дульное устройство с датчиком скорости снаряда
С целью ускорения и упрощения проекта, новое орудие создавалось на основе наработок по семейству пушек Bushmaster. «Нортроп-Грумман» выпускает несколько изделий такого рода, похожих с точки зрения конструкции, но имеющих разные калибры. Компании-разработчику предстояло масштабировать технические решения под калибр 50 мм.
Производство и поставки
Разработка новой пушки на основе существующих не заняла много времени. Уже в 2019-20 гг. Northrop Grumman изготовила первую опытную партию орудий XM913 и передала их соответствующим структурам Пентагона для проведения испытаний. Затем были поставлены новые пушки. К концу 2021 г. общее количество опытных и предсерийных изделий приблизилось к двум десяткам. Вместе с пушкой на испытания подали три типа новых 50-мм унитарных выстрелов.
На этом этапе опытные пушки XM913 проходили огневые испытания на полигонах. Первые стрельбы осуществлялись при помощи специальных стендов. Затем орудия тестировались вместе с опытными башнями разработки разных компаний. Как сообщалось, пушки подтвердили основные расчётные характеристики. Вероятно, при этом удалось выявить те или иные недочёты, требующие исправления.
Несколько дней назад, в январе 2026 г., компания-разработчик сообщила о получении нового заказа. Для проведения нового этапа испытаний армия недавно заказала ещё 16 предсерийных изделий. Первые из них уже переданы заказчику, а следующие будут отгружены в ближайшее время.
Новая партия орудий XM913 предназначается для установки на опытные БМП MICV от двух компаний. Это означает, что в обозримом будущем они пройдут испытания в составе полноценного комплекса вооружений боевых машин. Пушки будут оцениваться вместе с системами управления и самоходными платформами.
Боеприпасы для XM913
Какая из двух БМП имеет большие шансы на победу, пока неясно. Пентагону предстоит провести полный комплекс испытаний, рассмотреть массу факторов и сделать соответствующие выводы. Однако уже сейчас ясно, что машина-победитель будет нести именно 50-мм автоматическую пушку от «Нортроп-Грумман».
Особенности конструкции
Пушка XM913 разрабатывалась на основе существующих орудий и сохранила основные особенности их конструкции, принципы работы и т.д. При этом все детали и агрегаты были увеличены в соответствии с требованиями и нагрузками нового 50-мм боеприпаса. Такой подход в известной мере упростил разработку и позволил получить желаемый уровень характеристик.
Как и другие «Бушмастеры», новая пушка XM913 представляет собой автоматическое оружие с внешним приводом. Конструктивно она разделяется на ствол, ствольную коробку с затворной группой, приёмник ленты и электромотор привода автоматики. Ствол и коробка скомпонованы линейно. Приёмник ленты и внешний привод размещены на коробке.
Пушка в сборе имеет длину ок. 4,1 м при длине ствола 2,99 м. Внутри боевого отделения размещаются агрегаты длиной 948 мм и поперечником 469 х 491 мм. Общая масса изделия без системы боепитания и боекомплекта достигает 314 кг.
Работа механизма подачи боеприпасов и перемещения затвора обеспечиваются отдельным электродвигателем. Стрельба осуществляется по принципу опережения затвора. Воспламенение заряда в гильзе происходит до полного выката затвора в переднее положение, что позволяет частично компенсировать отдачу.
Пушка на испытательном стенде
Управление огнём осуществляется путём подачи электрических импульсов с нужными параметрами и продолжительностью. Предусматривается огонь одиночными, а также очередями с темпом 100 или 200 выстр./мин. Параметры огня контролируются дистанционно через штатную систему управления машины-носителя.
Пушка XM913 совместима с разными системами боепитания, в т.ч. с возможностью подачи выстрелов двух типов типов. Управление подачей осуществляется штатной СУО по командам оператора-наводчика.
Для XM913 разрабатывается новое семейство унитарных выстрелов типоразмера 50 х 228 мм. Они предназначаются для поражения разных целей и должны демонстрировать большое преимущество перед существующими боеприпасами меньших калибров.
Так, для борьбы с бронетехникой разработан выстрел XM1203 с подкалиберным оперённым бронебойным снарядом. Характеристики пробиваемости такого снаряда пока не раскрывались, но он должен превосходить существующие 30- и 35-мм изделия.
Для борьбы с живой силой и другими незащищёнными целями, а также для поражения сооружений предлагается выстрел XM1204. Он комплектуется осколочно-фугасным снарядом с программируемым взрывателем. В зависимости от типа цели и ставящейся задачи, возможен контактный подрыв, срабатывание в заданной точке траектории или подрыв с замедлением.
Две БМП для конкурса XM30. Слева проект GDLS, справа — Rheinmetall
В учебных стрельбах будет использоваться выстрел XM1202. Его снаряд по баллистике похож на осколочно-фугасный и оснащается трассером. Такой боеприпас позволит готовить наводчиков-операторов и обходиться без значительных затрат на полноценные снаряды.
Для повышения характеристик
Таким образом, в Пентагоне пришли к выводу о моральном устаревании 30-мм артиллерийских систем и планируют оснащать бронетехнику вооружением большего калибра. Более того, уже приняты реальные меры — разработана новая пушка, боевые модули для неё и машины-носители. В ближайшее время сразу две перспективные БМП такого рода выйдут на испытания и покажут свой потенциал.
Следует отметить, что проект 50-мм автоматической пушки XM913 не является единственным в своём роде. Например, с начала прошлого десятилетия российская промышленность работает над линейкой боевых модулей с 57-мм пушками. Аналогичные проекты есть и у других стран.
Все это говорит о понимании актуальных проблем с характеристиками пробития и о поиске выхода из такой ситуации. Очевидно, что тема пушек большего калибра получит развитие, и такие системы дойдут до принятия на вооружение армий развитых стран. Вопрос только в сроках появления такого оружия в строю и последующих темпах перевооружения.
Информация