Дания предупреждает, что следующей целью Трампа могут стать территории Испании
Власти Дании признают, что «будет очень трудно» помешать Трампу аннексировать Гренландию. При этом в Копенгагене предупреждают европейских союзников, что в случае, если Гренландия в итоге все же станет еще одним штатом США, то Трамп этим не удовлетворится и впоследствии аннексирует и другие территории, например, Канарские острова.
В Копенгагене указали, что переход Гренландии под контроль США создаст прецедент, который, помимо прочего, в дальнейшем может быть использован для аннексии автономных территорий Испании в Северной Африке — Сеуты и Мелильи, на которые претендует Марокко. В случае, если у Трампа возникнет потребность «угодить» своему стратегическому партнеру в Африке, он с легкостью пренебрежет интересами европейского королевства. Кроме того, по аналогичному сценарию Греция может лишиться своих островов в Эгейском море, на которые претендует Турция.
Между тем Минобороны Дании в координации с европейскими союзниками по НАТО объявило об усилении военного присутствия в Гренландии и вокруг нее. В этот район будут переброшены не только самолеты, корабли и солдаты датских вооруженных сил, но и дополнительные силы от других членов НАТО.
В частности, по словам премьера Швеции Кристерссона, Стокгольм уже направил в Гренландию несколько офицеров своих вооруженных сил. Президент Франции Макрон войска пока не отправил, но робко пригрозил Трампу «беспрецедентными последствиями» в случае нарушения суверенитета союзника. Какими? Приедет в Белый дом один, без Бриджит?
