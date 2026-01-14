Дания предупреждает, что следующей целью Трампа могут стать территории Испании

1 976 16
Дания предупреждает, что следующей целью Трампа могут стать территории Испании

Власти Дании признают, что «будет очень трудно» помешать Трампу аннексировать Гренландию. При этом в Копенгагене предупреждают европейских союзников, что в случае, если Гренландия в итоге все же станет еще одним штатом США, то Трамп этим не удовлетворится и впоследствии аннексирует и другие территории, например, Канарские острова.

В Копенгагене указали, что переход Гренландии под контроль США создаст прецедент, который, помимо прочего, в дальнейшем может быть использован для аннексии автономных территорий Испании в Северной Африке — Сеуты и Мелильи, на которые претендует Марокко. В случае, если у Трампа возникнет потребность «угодить» своему стратегическому партнеру в Африке, он с легкостью пренебрежет интересами европейского королевства. Кроме того, по аналогичному сценарию Греция может лишиться своих островов в Эгейском море, на которые претендует Турция.



Между тем Минобороны Дании в координации с европейскими союзниками по НАТО объявило об усилении военного присутствия в Гренландии и вокруг нее. В этот район будут переброшены не только самолеты, корабли и солдаты датских вооруженных сил, но и дополнительные силы от других членов НАТО.

В частности, по словам премьера Швеции Кристерссона, Стокгольм уже направил в Гренландию несколько офицеров своих вооруженных сил. Президент Франции Макрон войска пока не отправил, но робко пригрозил Трампу «беспрецедентными последствиями» в случае нарушения суверенитета союзника. Какими? Приедет в Белый дом один, без Бриджит?
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 21:52
    Дания предупреждает, что следующей целью Трампа могут стать территории Испании
    ХА, отжимать у испанцев заморские территории, это совсем не ново!
    Впрочем, с той стороны много чего не ново и может повторится!
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +1
      Сегодня, 22:03
      насколько помню- гибралтар ещё с 1704 оккупирован наглосаксами- и что-то ЕС не стремится его вернуть истинным хозяевам...
      1. SSR Звание
        SSR
        0
        Сегодня, 22:16
        Цитата: eugen_caro
        насколько помню- гибралтар ещё с 1704 оккупирован наглосаксами- и что-то ЕС не стремится его вернуть истинным хозяевам...

        Время пришло.
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 22:14
      Цитата: rocket757
      ХА, отжимать у испанцев заморские территории, это совсем не ново!

      "Remember the Maine!"©
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 21:55
    Трамп этим не удовлетворится и впоследствии аннексирует и другие территории, например, Канарские острова.

    в дальнейшем может быть использован для аннексии автономных территорий Испании в Северной Африке — Сеуты и Мелильи

    Кроме того, по аналогичному сценарию Греция может лишиться своих островов в Эгейском море

    Вот, блин! Раньше злые русские были главными захватчиками, а теперь - добрые америкосы?
    1. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      0
      Сегодня, 22:01
      Вот, блин! Раньше злые русские были главными захватчиками, а теперь - добрые америкосы?
      Маленькие и убогие страны ЕС наконец поняли, что такое НАТО, на которое они так долго дрочи... молились))) Волшебная 5-я статья им в помощь...
  3. Товарищ Звание
    Товарищ
    +1
    Сегодня, 22:00
    Макрон робко пригрозил Трампу «беспрецедентными последствиями» в случае нарушения суверенитета союзника

    Самое время начинать сколачивать «коалицию желающих» защитить Гренландию.
    Или в данном случае нет желающих ?
    laughing
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 22:17
      Цитата: Товарищ
      Самое время начинать сколачивать «коалицию желающих» защитить Гренландию.
      Или в данном случае нет желающих ?

      Пока у них больше получается "коалиция ноющих" lol
  4. Canecat Звание
    Canecat
    0
    Сегодня, 22:02
    Трамп этим не удовлетворится и впоследствии аннексирует и другие территории, например, Канарские острова.

    Внимание вопрос.
    Зачем Штатам Канарские острова? Что бы что...?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 22:09
      Чтобы обеспечивать операции в Западной Африке. Ну и чтоб туристы платили деньги в американский бюджет. Как Гавайи, только в Атлантике
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 22:10
    Думаю надо еще Гвиану у Франции отжать, а то что забыли европейцы в Америке? И Фолкленды у Британии отжать, пусть аргентинцы офигеют!
  6. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    0
    Сегодня, 22:11
    При этом в Копенгагене предупреждают европейских союзников

    Президент Франции Макрон ... робко пригрозил Трампу «беспрецедентными последствиями»


    смиритесь терпилы, вы же так браво воевали с русскими на Украине
  7. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 22:12
    Напугали ежа иголками......
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 22:22
    Датчане, чтобы им не было так обидно от потери Гренландии, начали Трампушке идеи подкидывать laughing
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 22:30
      Цитата: Уарабей
      Датчане, чтобы им не было так обидно от потери Гренландии, начали Трампушке идеи подкидывать

      Старый анекдот вспомнился.
      У армянского радио спрашивают:
      - Какой самый лучший в мире город?
      - Конечно, Ереван!
      - А сколько нужно ядерных бомб, чтобы Ереван перестал существовать?
      - Слушай, Тбилиси тоже очень красивый город.
  9. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 22:23
    Гадюшник зашевелился. 😀