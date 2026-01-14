С-400 Ирана способны отработать по B-2 ВВС США, если не пришёл «мул с золотом»

5 547 33
С-400 Ирана способны отработать по B-2 ВВС США, если не пришёл «мул с золотом»

Министерства иностранных дел сразу несколько государств призвали своих граждан в кратчайшие сроки покинуть Иран. Одним из таких государств является Индия. На фоне сообщений о том, что США выводят часть контингента со своих военных баз на Ближнем Востоке (включая часть группировки на базе Эль-Удейд в Катаре), эти сообщения выглядят как косвенное подтверждение того, что США готовятся к нанесению ударов по Исламской Республике.

Глава Объединённого комитета начальников штабов США Дэн Кейн:



Из Эль-Удейда мы вывели большое число наших военных, оставив там лишь горстку военнослужащих.

Для справки: численность американского контингента на базе Эль-Удейд составляет около 10 тыс. человек. Сколько осталось в этой «горстке», вопрос открытый.

На этом фоне иранские военные чины заявляют о том, что Иран «готовится к военному нападению».

Командующий воздушно-космическими силами Ирана Сардар Мусави:

ВКС Ирана находятся в состоянии максимальной оборонительной готовности и готовы противостоять любой агрессии.

По словам генерала Мусави, объёмы производства вооружения в различных областях применения ВКС, включая ракеты, выросли в 12 раз с момента 12-дневной войны.

Тем временем американская пресса со ссылкой на официальные лица утверждает, что «вероятная операция против Ирана не будет ограничиваться применением исключительно военной силы»:

Будут использоваться кибероперации и психологические операции в информационном поле.

В принципе, ИПСО уже активно используются. Взять хотя бы публикации западных СМИ о том, что иранский «режим убил тысячи мирных протестующих». Всё в духе «пробирки Пауэлла» или мнимых откровений «простой кувейтской девочки», оказавшейся дочерью посла, о том, как «иракские солдаты штыками убивали младенцев прямо в роддоме». И хотя речь о другой стране, но методы всё те же.

Напомним, что ранее активизировались американские самолёты-заправщики. Это может говорить о том, что в воздух снова (как и в ходе бомбардировок ядерных объектов Ирана) может быть поднята стратегическая авиация США. Соответственно, понесёт что-то «тяжёлое». В прошлый раз в рамках операции «Полуночный молот» бомбардировщики B-2 Spirit сбросили на объекты в Иране 14 бомб GBU-57.



Вылетали они с базы «Уайтмэн» в штате Миссури.

Отсюда - ключевой вопрос: если Иран после июньских бомбардировок американцами своей территории провёл испытания ЗРК С-400, рискнут ли США использовать свои B-2 над Ираном сегодня? Или здесь ключевой вопрос, не пришёл ли ещё и в Иран «ишак (мул), гружённый золотом», благодаря которому даже самое современное и эффективное оружие в странах, на которые нападают США, «многозначительно» молчит?..
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orso Звание
    Orso
    0
    Сегодня, 21:35
    В 2003 году ишак благополучно дотопал до соседа- Ирака, с высокой долей вероятности, не обойдется и без него в Иране.
    1. Бесконечность Звание
      Бесконечность
      +1
      Сегодня, 22:27
      Я думаю, не только в ишаке дело. Летом ПВО и ВВС Ирана показали околонулевую эффективность, весь их успех - сгенерированные в ИИ картинки, где F35 был размером с футбольное поле, а 52-метровый B-2 - с легковой автомобиль. Более-менее надёжные доказательна были только с несколькими крупными беспилотниками. Ладно B-2, но израильская авиация летала в небе Ирана как у себя дома 2 недели, и это при том, что израильтян иранцы не любят (очень мягко говоря).
      Просто мало иметь даже самые современные комплексы. Их работу нужно грамотно организовать в единой сети, обеспечить логистику и техобслуживание, иметь подготовленные и мотивированные расчёты, защитить от вражеской агентуры, разведки, и т. д. У Ирана задача со звёздочкой: противник крайне мотивирован и технически развит, а его агенты добрались даже до высшего командования. Лето показало, что с этой задачей Иран не справился. Повезло с большими запасами баллистических ракет и защитной сетью для них и их ПУ, а также с небесконечными военными запасами у Израиля.
      Из хорошего для Ирана: летом наблюдался патриотический консенсус. Мало того, протесты в Иране, на самом то деле, идут почти постоянно, обычно локальные и мелкие, но во время той войны не было ни одного.
      Но не это главное. Иран вполне может пережить и протесты, и бомбардировки. Но если его власти не сделают никаких выводов, то падение Ирана - дело времени.
  2. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    -4
    Сегодня, 21:37
    Ждем дорого гостя в Ростове на Дону.
    Иран потерпел поражение в войне с Израилем, потерпел мощнейшее не только военное, но и военно-политическое поражение. Иран находится в стадии внутренней борьбы между его элитами. Причем элиты, наиболее выгодные России и Китаю, были зачищены в ходе этой войны. Поэтому, скорее всего, через некоторое время, на фоне поражения, Иран ждет дальнейшая внутренняя дестабилизация с иностранным вмешательством, причем силовым.
    Дух Анкориджа дает возможность Соединенным Штатам решить проблему с Ираном совместно с Израилем. После чего последует, естественно, новый поворот против Российской Федерации.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      0
      Сегодня, 21:42
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Ждем дорого гостя в Ростове на Дону.

      Вполне возможно. Краснодарскому краю явно не хватает "духовности" laughing
    2. bondov Звание
      bondov
      +2
      Сегодня, 21:46
      Иран потерпел поражение в войне с Израилем, потерпел мощнейшее не только военное,
      то-то евреи умоляли-просили США вмешаться, да и Путина подключили тоже...если бы Иран проиграл, то перемирие было бы возможно только на еврейско-американских условиях - отказ от атома, но этого не произошло... еврейско-американские цели не достигнута, а в военных операциях и войнах это означает поражение ..
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        +2
        Сегодня, 21:50
        Цитата: bondov
        -то евреи умоляли-просили США вмешаться, да и Путина подключили тоже...если бы Иран проиграл, то перемирие было бы возможно только на еврейско-американских условиях - отказ от атома, но этого не произошло...

        Цепочка - внезапная "случайная гибель" президента Ирана – последующий вывод иранских сил из Сирии – разгром «Хезболлы» Израилем – разгром военной структуры хуситов в Йемене – стремительное падение потерявшего внешнюю поддержку режима Ассада – и, наконец, массированный удар израильских ВВС, поддержанный изнутри широкомасштабной диверсионной кампанией, выведшей из строя иранские силы ПВО - уничтожение именно руководства КСИР и ВВС, Генштаба – Далее мощный удар США только по ядерным объектам и это не всё. Сейчас второй акт.
        1. bondov Звание
          bondov
          0
          Сегодня, 21:56
          вот-вот, именно, что ВТОРОЛЙ, так как никакой победы потомки ростовщиков, возомнившие себя великими воинами в ПЕРВОМ АКТЕ, НЕ ДОСТИГЛИ...
        2. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 22:01
          Ага, как говорил один умный человек : "Когда мечтаешь - ни в чем себе не отказывай". Евреи на коленях выпрашивали перемирие у персов и спас их Трамп, а то сейчас некому было бы сказки рассказывать.
        3. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 22:03
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          уничтожение именно руководства КСИР и ВВС, Генштаба

          Что-то не помогло "уничтожение именно руководства КСИР и ВВС" сломить сопротивление Ирана, и массированные ракетные удары после этого были со стороны Ирана тоже - даже хвалёный "железный купол" не помог. Так что насчёт однозначной победы Израиля в июньской войне говорить не приходится.
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Далее мощный удар США только по ядерным объектам

          Вот то-то и оно, что без помощи США плохо пришлось бы Израилю. Что бы он делал без этой "крыши"?
          1. bondov Звание
            bondov
            0
            Сегодня, 22:13
            в иудаизме объективная истина/правда НЕ СУЩЕСТВУЕТ, поэтому адекватно оценить положение/ситуацию они не в состоянии... поэтому-то и наступают постоянно на грабли
            1. bondov Звание
              bondov
              0
              Сегодня, 22:24
              // В иудаизме "Эмет" — это фундаментальное понятие, обозначающее высшую реальность, правду, надежность и верность, а также одно из имен Бога. Связь с Богом и личностной правдой: Это подразумевает, что поиск истины (Эмет) — это путь к Богу и к самопознанию, где истинная «личная правда» — это соответствие себя высшей реальности.// такие представления без объективной правды - это и есть залог самоуничтожения... даже без войны
        4. matwey Звание
          matwey
          +1
          Сегодня, 22:15
          Причём вообще не всё.Иран как был так и остался. И ещё Исраель по трепал не плохо и если бы не сша то и добил бы до конца. И это называешь проигрышь???
    3. urik62 Звание
      urik62
      0
      Сегодня, 21:55
      Я думаю запудрив мозги переговорами США повыбивают основных союзников России, пользуясь тем, что Россия не пойдет на явную конфронтацию согласно духу Анкориджа. Ну а потом и против России конечно. Хотя союзники так себе конечно, но всё же.
    4. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 22:12
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Иран потерпел поражение в войне с Израилем, потерпел мощнейшее не только военное, но и военно-политическое поражение.

      Это когда ракетные удары по Израилю отражала целая коалиция, после того как его глава в очередной раз стал кричать "Спасите!"? Кстати говоря, уже была статья, что борт №1 Израиля куда-то улетел... В рамках "учений".
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    -1
    Сегодня, 21:41
    События с прошлыми бомбардировками Ирана были чётким договорняком. Никогда не поверю что Донни решился бы послать такие дорогущие эксклюзивные машины в пространство вражеской страны без железных гарантий. А ну как всё-таки какой-нибудь не подавленный комплекс по ним отработал и завалил бы хоть один В-2?? Трампу этого ни фига бы не простили, со всеми вытекающими последствиями внутри страны. Но он послал - значит, ничего не боялся..

    И все вроде при своих - Донни показал свою крутость, отбомбившись по заранее согласованным координатам, и Иран дал ему возможность сохранить лицо и отмазаться от дальнейшей эскалации. Только вот - проканает ли подобное и на второй раз?
    1. Володин Звание
      Володин
      +10
      Сегодня, 21:44
      Цитата: paul3390
      События с прошлыми бомбардировками Ирана были чётким договорняком

      По этой логике "чётким договорняком" было убийство генерала Сулеймани, "случайная" авиакатастрофа с президентом Раиси, уничтожение минимум 12 крупнейших иранских физиков-ядерщиков, удары по базам с генералами КСИР в Сирии, да и много чего ещё. Если это "договорняки", то, интересно, с кем...
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        -3
        Сегодня, 21:51
        Причём тут это? Я - говорю о совершенно конкретном эпизоде. Налёте Трампа на Иран. Когда ему совершенно очевидно был позарез нужен хоть какой-то повод не влезать в серьёзную войну на стороне Израиля, несмотря на всё его давление. Вот ему и предоставили..
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 22:22
      Цитата: paul3390
      События с прошлыми бомбардировками Ирана были чётким договорняком. Никогда не поверю что Донни решился бы послать такие дорогущие эксклюзивные машины в пространство вражеской страны без железных гарантий

      То есть, Иран добровольно согласился на уничтожение своих ядерных объектов, в которые столько труда, времени и средств было вложено. Разрешите тоже не поверить в такой вариант.
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 21:41
    На этом фоне иранские военные чины заявляют о том, что Иран «готовится к военному нападению».

    Ага. А Венесуэле тоже что-то подобное говорили...request
    Время покажет, выучены ли уроки после прошлых событий.
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 21:42
    ВКС Ирана находятся в состоянии максимальной оборонительной готовности и готовы противостоять любой агрессии.

    так все говорят !
    Отсюда - ключевой вопрос: если Иран после июньских бомбардировок американцами своей территории провёл испытания ЗРК С-400

    Когда Иран атаковали и бомбили, что-то он ничего не применял. а шас как волшебник применит ждал часа икс ?
    Или здесь ключевой вопрос, не пришёл ли ещё и в Иран «ишак (мул), гружённый золотом»

    Если уроки усвоил, то не должен был купить Иран.
  6. Облитератор Звание
    Облитератор
    +1
    Сегодня, 21:47
    США просто учтут С400 в планировании и придумают как его погасить и раздолбать, либо просто не станут проводить операцию в границах его действий. Венесуэла показала, что планировать операции они умеют. Они на Иран напасть планы имеют давно, где что стоит в курсе, и без проработанного плана операции не сунутся точно.
    1. sak1969 Звание
      sak1969
      -2
      Сегодня, 22:09
      Облитератор
      Венесуэла показала, что планировать операции они умеют.
      С Венесуэлой есть странность. Амеры разбили ихнее ПВО, а у нас потерь нет. Даже если расчёты были из ЧВК всё равно их гибель стало бы известна. (А так что получается амеры наших предупредили.)
      1. Облитератор Звание
        Облитератор
        0
        Сегодня, 22:15
        Цитата: sak1969
        Облитератор
        Венесуэла показала, что планировать операции они умеют.
        С Венесуэлой есть странность. Амеры разбили ихнее ПВО, а у нас потерь нет. Даже если расчёты были из ЧВК всё равно их гибель стало бы известна. (А так что получается амеры наших предупредили.)

        Может наши не должны были дежурить на ПВО, а делали это раздолбаи венесуэльцы, которые там толком и не дежурили. А если амеры наших предупредили, и те не стреляли, то все куда хуже - это называется предательство.
        1. sak1969 Звание
          sak1969
          0
          Сегодня, 22:20
          Облитератор
          Может наши не должны были дежурить на ПВО, а делали это раздолбаи венесуэльцы, которые там толком и не дежурили.
          Вы сами то представляете себе что операторы комплексов индейцы.
          1. Облитератор Звание
            Облитератор
            -1
            Сегодня, 22:23
            Цитата: sak1969
            Облитератор
            Может наши не должны были дежурить на ПВО, а делали это раздолбаи венесуэльцы, которые там толком и не дежурили.
            Вы сами то представляете себе что операторы комплексов индейцы.

            Ну тогда одно из трех: либо комплексы дерьмо и не способны сбивать современную американскую технику, либо операторы некомпетентны или разгильдяи, либо они просто продажные предатели. Что вам больше нравится? А может и одновременно все три разом.
            1. sak1969 Звание
              sak1969
              0
              Сегодня, 22:29
              Да нечего мне не нравится. Была информация что комплексы небыли в готовности.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:48
    С-400 Ирана способны отработать по
    . Так и хочется заранее выдать - дело было не в баб не... и намекнуть на прокладку, которую по ошибке назвали расчётом!
    Но ладно, надеюсь такого не придётся повторять.
  8. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 21:51
    А когда у Ирана появился с400? И в каком количестве? Ирана вообще относится халатно к ПВО
  9. Saler Звание
    Saler
    +1
    Сегодня, 21:53
    Ждем когда наконец Иран начнет сбивать американские В-2 Spirit, уничтожать зеленых человечков на американских базах и сотрет в порошок Тель-Авив. drinks
    Полумерами и переговорами агрессию США и Израиля не остановишь. hi
    А смутьянов, что проводят беспорядки по всему Ирану нещадно надо расстреливать.
    Страх великое дело для восстановления порядка в стране. am
  10. Комментарий был удален.
  11. Леший1975 Звание
    Леший1975
    0
    Сегодня, 22:09
    Как же уже надоело читать эту заезженную глупость про "ишака с золотом", на которого списывают все провалы и неудачи. Бедный ишак, все его пинают и всё на него сваливают. А между тем, дело вовсе не в ишаке, а в собаке... Да-да, именно в собаке- США уже "собаку съели" на взламывании систем ПВО. Господа, вы реально необучаемы - начиная с бывшей Югославии (и это только то, что я уже помню на своем веку, осознанно) США успешно взламывали систему ПВО. У них вся военная операция на этом построена - на завоевании неба. Неужели это так трудно осознать? Значит, мы можем на Украине поразить Пэтриот или С-300, хотя не имеем таких возможностей по подавлению ПВО (нужно смотреть правде в глаза) как США, а вот США почему-то (даже имея спец. эскадрильи для этих целей) подавить С-400/300 ну ни как не могут. Л-логика... Кстати (информация взята с ТГ - Новости Новороссии), в Венесуэле, по имеющимся в сети фото, на данный момент, идентифицировано шесть пораженных БУКов. Вот интересно, зачем же США их раздолбали, если там уже прошел "ишак с золотом"? P.S. Необучаемые, однозначно, а я ещё на ВВП в комментах "бочку качу", да вот же, то же самое- на отрез отказываются признавать реальность. Одни фантазии и нелепые отмазки. Пожалейте уже ишака, он ни в чём не виноват... И нашу страну, тоже пожалейте - если не двигаться вперёд и не учиться у тех же США (как взламывать систему ПВО), то тогда уж заготавливайте тексты и про "ишака с золотом" на просторах РФ. С вас станется... fool
  12. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +1
    Сегодня, 22:15
    Печальный опыт работы от обороны и малоэффективных ответных ударов у Ирана уже есть. Единственный выход это нанести по базам США и Израиля превентивный удар. В идеале за час два до начала основной атаки. В этом случае вероятность "дружественного огня" и потери управления у евреев и америкосов возрастет в разы.
  13. moneron Звание
    moneron
    +1
    Сегодня, 22:22
    Судя по комментам..никто ничего толком не знает и не понимает...даже ракетный междусобойчик между израилем и ираном каждый интерпретирует по своему. Иран очень закрытая страна....достоверной инфы мало...недостаток тех компетенций вполне может быть скомпенсирован фанатичностью местных жителей.
    А мы? А мы как обычно будем безучастно смотреть на происходящие события...можно даже ставки делать выдержит режим аятолы напор трампа или нет...судя по неопределенности, все фифти-фифти.
  14. Olegi1 Звание
    Olegi1
    0
    Сегодня, 22:28
    Или здесь ключевой вопрос, не пришёл ли ещё и в Иран «ишак (мул), гружённый золотом»

    Конечно пришел. Именно так воюют со странами, в которых есть понятие "бакшиш"....