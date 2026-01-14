С-400 Ирана способны отработать по B-2 ВВС США, если не пришёл «мул с золотом»
Министерства иностранных дел сразу несколько государств призвали своих граждан в кратчайшие сроки покинуть Иран. Одним из таких государств является Индия. На фоне сообщений о том, что США выводят часть контингента со своих военных баз на Ближнем Востоке (включая часть группировки на базе Эль-Удейд в Катаре), эти сообщения выглядят как косвенное подтверждение того, что США готовятся к нанесению ударов по Исламской Республике.
Глава Объединённого комитета начальников штабов США Дэн Кейн:
Для справки: численность американского контингента на базе Эль-Удейд составляет около 10 тыс. человек. Сколько осталось в этой «горстке», вопрос открытый.
На этом фоне иранские военные чины заявляют о том, что Иран «готовится к военному нападению».
Командующий воздушно-космическими силами Ирана Сардар Мусави:
По словам генерала Мусави, объёмы производства вооружения в различных областях применения ВКС, включая ракеты, выросли в 12 раз с момента 12-дневной войны.
Тем временем американская пресса со ссылкой на официальные лица утверждает, что «вероятная операция против Ирана не будет ограничиваться применением исключительно военной силы»:
В принципе, ИПСО уже активно используются. Взять хотя бы публикации западных СМИ о том, что иранский «режим убил тысячи мирных протестующих». Всё в духе «пробирки Пауэлла» или мнимых откровений «простой кувейтской девочки», оказавшейся дочерью посла, о том, как «иракские солдаты штыками убивали младенцев прямо в роддоме». И хотя речь о другой стране, но методы всё те же.
Напомним, что ранее активизировались американские самолёты-заправщики. Это может говорить о том, что в воздух снова (как и в ходе бомбардировок ядерных объектов Ирана) может быть поднята стратегическая авиация США. Соответственно, понесёт что-то «тяжёлое». В прошлый раз в рамках операции «Полуночный молот» бомбардировщики B-2 Spirit сбросили на объекты в Иране 14 бомб GBU-57.
Вылетали они с базы «Уайтмэн» в штате Миссури.
Отсюда - ключевой вопрос: если Иран после июньских бомбардировок американцами своей территории провёл испытания ЗРК С-400, рискнут ли США использовать свои B-2 над Ираном сегодня? Или здесь ключевой вопрос, не пришёл ли ещё и в Иран «ишак (мул), гружённый золотом», благодаря которому даже самое современное и эффективное оружие в странах, на которые нападают США, «многозначительно» молчит?..
