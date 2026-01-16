Как непросто воевать с русскими



AIM-9L/M, запущенная с законцовки крыла украинского F-16



Еще один боевой пуск AIM-9L/M



Украинский истребитель F-16 с прицельным блоком «Снайпер» под воздухозаборником двигателя



F-16 с двумя ракетами Sidewinder и пилоном для ракет класса «воздух-воздух» Terma

Сперва летят ваши «Шухи» (что это, я не знаю, украинцы тоже, что-то быстрое и на реактивной тяге), потом крылатые ракеты, потом стадо «Гераней». А потом прилетают наши ВВС и пытаются их на догоне сбивать.

Мы отдали свои жизни, мы сражались, в нас никто не верил. Все думали, что такая большая и мощная армия, как утверждали в то время русские, сможет захватить нашу страну. Через несколько дней пилоты садились в кабины, вылетали на патрулирование, находили эти колонны и уничтожали их. Это было чем-то невероятным даже для наших союзников, когда мы могли делать такое на наших старых советских самолётах, останавливая целые колонны, которые шли захватывать нашу землю. Конечно, мы понесли значительные потери, но мы не остановились; мы продолжали сражаться и использовали имеющееся у нас оружие , потому что у нас не было другого выбора. Мы доказали, что стоим большего и что мы не сдадимся.

Те пилоты, которые сейчас выполняют задания на F-16 и Mirage 2000, когда они сидели за штурвалами советских самолётов, находили время между боевыми вылетами, чтобы улучшить свои знания английского. Это было очень сложно, потому что после боевого вылета пилоту, как правило, нужно отдохнуть, ведь он не знает, когда ему снова придётся лететь.

Кроме того, в задней кабине сидел инструктор, который не понимал ни слова по-украински. Общение происходило на английском, причём на необычном, специальном авиационном английском. Честно говоря, это было очень утомительно... Но у нас была цель... Поэтому мы стиснули зубы и продолжили свой путь.

Нам нужно было сесть и разработать тактику уничтожения крылатых ракет и ударных беспилотников, а также ведения боя с противником вблизи линии соприкосновения.



Оружейник заряжает 20-миллиметровыми снарядами пушку M61A1

Главным фактором для нас была воздушная составляющая, которая не давала нам возможности приблизиться к цели. В этом задании F-16 летали втроём. Мы отвлекли на себя две ракеты противника, запущенные с разных направлений, и это дало нашим ударным самолётам возможность уничтожить цель.

Линия фронта очень насыщена зенитно-ракетными комплексами и, конечно же, авиационными средствами.

ограничивает наши возможности по выполнению задач. Конечно, если вы маневрируете, то не можете нанести авиаудар или сделать что-то ещё, так что игра по-прежнему очень, очень, очень сложна в воздухе и очень, очень рискованна. Если вы не заметите запуск ракеты, вам конец.

У них есть возможность находиться в зоне боевых действий на большой высоте и ждать, пока наши группы нанесут удар. К сожалению, у нас нет такой возможности»,

Благодаря нашему профессионализму, гибкости и изобретательности у нас есть возможность выйти из боя и сохранить нашу технику там, где противник её не ожидает. Мы можем выполнять задачи на одном аэродроме, а через несколько минут перебазироваться на другой. Таким образом, противнику сложно определить местоположение наших самолётов.

Когда наши партнёры видят нашу эффективность, они понимают, как мы можем выполнять полёты с такой эффективностью в наших сложных условиях. Я бы даже сказал, что они учатся у нас, корректируя тактику, которой они нас научили.

Поскольку F-16 стал важным инструментом для Украины, в том числе для защиты городов и критически важной инфраструктуры от непрекращающихся ударов крылатыми ракетами и беспилотниками, пилот отмечает, что украинские ВВС были бы ещё эффективнее, если бы были оснащены более мощными самолётами, такими как F-16 версии Block 70/72.