Как непросто воевать с русскими
Интересный ролик выложили в «Ютубе» соседи. Кто владеет их мовой, в конце будет ссылка, посмотрите, не пожалеете. Главное в этом ролике – наглухо закамуфлированный летчик рассказывает о том, как они готовились к работе на F-16 и как они стали воевать.
Самое примечательное, что по ходу повествования украинец говорит правду. То есть честно рассказывает, как всё было, без десятков сбитых Су-35 и Су-57, упавших в море или на нашу территорию.
Сейчас «Вайпер» активно используется на различных фронтах для борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками, а также для нанесения ударов по наземным целям, в том числе «в непосредственной близости от дружественных войск». Взял в кавычки, потому что есть определенные сомнения, ибо непосредственная близость от своих – это и одновременно непосредственная близость от наших ПВО. Да, конечно, С-300/400 у линии соприкосновения стоять не будут, но ты, родной, и от «Буков» взмокнешь уворачиваться, если что.
Видео само по себе средненькое такое, ожидал «щеневмерлы» и грома победного, но увы. На видео довольно подробно показаны истребители F-16 ВВС Украины, как одноместные, так и двухместные, на земле и в воздухе. На кадрах видно, что на самолётах установлены AIM-9L/M Sidewinder, по четыре или шесть ракет, в том числе на законцовках крыла.
AIM-9L/M, запущенная с законцовки крыла украинского F-16
Еще один боевой пуск AIM-9L/M
AIM-9L/M… Привет, семидесятые. AIM-9L — первая в мире ракета с всеракурсной двухдиапазонной ИК ГСН. На вооружении с 1976 года. AIM-9М — модернизация, запоминающая «портрет» цели, а потому более помехоустойчивая. На вооружении с 1979 года.
В общем, скажем прямо: с такими ракетами против Су-35 выходить — это даже не в камикадзе играть, а быть вполне законченным садомазохистом с суицидальными наклонностями. А вот против беспилотников и ракет — вполне прокатит.
На одном из кадров, снятых с заднего сиденья F-16BM, видно, как ракета Sidewinder улетает, чтобы уничтожить беспилотник. Однако неясно, российский ли это беспилотник или цель во время тренировочного вылета. Сами понимаете, запросто может быть и кадр из записи тренировочного полета.
Другие варианты вооружения «воздух-воздух» включают комбинацию ракет AIM-9L/Ms под крыльями и AIM-120 AMRAAM на законцовках крыла.
На кадрах также можно увидеть модуль целеуказания, который совсем недавно начали устанавливать на одном из узлов украинских F-16. Очень похоже, что это AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) — модуль, который был представлен вместе с 70-миллиметровыми ракетами Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) с лазерным наведением, о которых мы уже писали в свое время.
Украинский истребитель F-16 с прицельным блоком «Снайпер» под воздухозаборником двигателя
Ещё один элемент, который мы видели и раньше, на более старых фото и видео, — это пилон самозащиты Terma под крылом. Эти пилоны оснащены встроенными датчиками предупреждения о приближении к земле и могут быть оснащены средствами радиоэлектронной борьбы, а также пусковыми установками для ложных тепловых целей и дипольных отражателей. Пилоны напрямую связаны с системой обороны самолёта, что обеспечивает автоматическое применение соответствующих средств защиты.
F-16 с двумя ракетами Sidewinder и пилоном для ракет класса «воздух-воздух» Terma
Наконец, различные фрагменты видео, на которых показана центральная линия подфюзеляжной подвески, подвергаются цензуре. Это, конечно, смешно, потому что прекрасно понятно, что там (как и на десятках F-16 по всему миру) находится контейнер системы радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131, который обычно цепляется именно в этом месте. Это может быть и другой тип подвесного оборудования, но контейнерная система радиоэлектронной борьбы, такая как AN/ALQ-131, обеспечивает F-16 дополнительный уровень живучести, что особенно важно при выполнении задач «воздух-земля» в непосредственной близости от поля боя и постоянно действующей наземной противовоздушной обороны.
Так что было бы что скрывать, право…
На видео показаны только F-16, предназначенные для выполнения задач «воздух-воздух», хотя эти самолёты также могут наносить удары по наземным целям с помощью бомб малого диаметра GBU-39/B (SDB), размещённых на четырёх стойках BRU-61. Могут — это, конечно, не значит, что наносят по вышеперечисленным причинам, главной из которых является российское ПВО.
А вот в то, что F-16 используются как охотники за БПЛА, в это можно верить, потому что это подтверждают наши источники на той стороне. В центральных областях Украины так и происходит:
Вот так это выглядит глазами жителя Тернопольской области.
Действительно, авиация ВСУ прилетает только тогда, когда точно знают, что особой опасности нет. Российские ударные средства отдаляются от рубежей действия ПВО и ВКС, так что вполне можно и геройствовать.
Кстати, так и получается. Геройствовать можно, но очень аккуратно: подрывать престиж американского самолета — это значит не получить дальше ничего. Соответственно, пытаться что-то изобразить в схватке с Су-35, который может разбить морду, не заходя в круг действия радара «Вайпера», — это глупо. Потому пилот очень аккуратно обходит такие моменты.
Больше рассказывает о том, с какими сложностями пришлось столкнуться при обучении.
По мнению пилота, это сыграло решающую роль в убеждении западных союзников Украины в том, что она должна получить F-16, хотя процесс всё ещё был довольно долгим и извилистым. Когда появилась перспектива получить самолёты западного производства, украинские пилоты, которые всё ещё летали на самолётах советской эпохи, уделяли как можно больше времени изучению английского языка, чтобы облегчить себе будущий переход на другую технику.
Пилот продолжает:
Здесь можно согласиться. Задание не из простых, особенно учитывая возраст украинских летчиков. Помимо освоения нового оборудования, пилотам нужно было понять другие правила полётов.
Ну, упущение. Конечно же, каждый человек цивилизованного мира обязан знать украинский! Это же язык-основа, краеугольный камень… Варвары европейские, ну что с них взять… Впрочем, действительно, знание языка врага порой полезно: можно понять, что он там выдает.
Пилот также объясняет, что первоначальная тактика, которой обучали на ранних иностранных курсах подготовки пилотов F-16, «была не совсем подходящей». Вместо этого они изучали тактику, «основанную на войнах, в которых ранее участвовали наши партнёры. А эта война в корне отличается».
Да, с этим не поспоришь, всё так. Реально все боевые действия, которые вели силы НАТО за последние лет 50, они были с противниками, значительно уступавшими как в техническом, так и количественном отношении. Зато теперь, когда мы закончим всё на Украине, уже украинские лётчики смогут делиться опытом и учить американцев и всех остальных. И это не шутка, уверен, что многие из них так и поступят. В обмен на хороший паёк и защиту от преследования.
Оружейник заряжает 20-миллиметровыми снарядами пушку M61A1
По состоянию на начало этого года украинские F-16 уничтожили «более тысячи» воздушных целей, утверждает пилот. Среди типичных целей — беспилотники-камикадзе большой дальности, реактивные беспилотники и крылатые ракеты.
Украинец утверждает, что однажды один летчик украинских ВВС уничтожил шесть крылатых ракет и семь ударных беспилотников за один вылет. Этот выдающийся результат мы подвергнем сомнению. Такой результат потребовал бы чрезвычайно точного применения пушки после 100% эффективного применения ракет. Более чем сомнительно.
«Мы также нанесли более 1600 ударов по наземным целям, — продолжает пилот. — То есть была проделана колоссальная работа». К сожалению, он не раскрывает, где и когда состоялись эти 1600 ударов, но говорит про одну конкретную миссию, которую они выполняли в день интервью где-то над Донбассом на востоке Украины, недалеко от линии фронта. В тот раз им противостояли как российские боевые самолёты, так и наземные системы противовоздушной обороны.
Комментировать не станем, потому что в видео нет никаких подтверждений видеоконтролем, на что обычно ВСУ не скупятся. Просто отметим, что куда-то были сброшены бомбы, несмотря на противодействие российской ПВО.
Пилот отметил, что почти в каждом боевом вылете противник запускает ракеты по их соединениям.
Хотя типы ракет противника не называются, еще на тот момент живой Андрей «Сок» Пильщиков, украинский пилот МиГ-29, рассказал в интервью американцам, что Р-37М, запускаемая из российского воздушного пространства:
Свой пуск Р-37М теперь уже покойный Пильщиков не заметил…
Пилот F-16 подчёркивает угрозу, исходящую от российских истребителей-перехватчиков, таких как Су-35 и Су-57, последний из которых является самым современным боевым самолётом, находящимся на вооружении, с некоторыми элементами малозаметности.
Здесь надо немного перевести: украинский летчик в своей речи говорит не о том, что наши самолеты «висят» на большой высоте и караулят украинские самолеты на отходе. Речь идет о тактике применения Су-35 в качестве самолета ДРЛО, когда он действительно с большой высоты, недосягаемой для ракет ПВО ВСУ, контролирует определенный район и выдает целеуказание на ЗРК и другие самолеты.
Украинцы действительно не имеют возможности работать с больших высот, им С-300/400 не разрешают. Им действительно приходится применять тактику низковысотного маневрирования, чтобы избежать попадания в сектора обзора российских ЗРК. И эта тактика срабатывала, пока наши не начали загонять на 17-18 км Су-35, и тот своим радаром начинал сводить на нет все усилия украинцев.
С момента принятия на вооружение Украина потеряла четыре F-16 в результате различных инцидентов. Отметим, что такие небольшие потери реально из-за того, что самолеты используют как охотников за дронами и в районах, где пока появление российских самолетов исключается.
Чтобы избежать потерь на земле, Украина регулярно перебазирует свои действующие F-16 в разные места, используя также запасные взлётно-посадочные полосы и, вероятно, автомагистрали.
В целом пилот оценивает F-16 как «очень эффективный» самолёт, особенно высоко оценивая его вооружение и системы наведения. Теперь, по его словам, иностранные партнёры, которые помогали обучать его и других пилотов управлению этими самолётами, перенимают украинский опыт.
Всё так. И будут учиться еще долго, потому что сами летчики НАТО умеют эффективно воевать, как и их коллеги из Израиля, исключительно с невооруженным ПВО противником. И да, здесь помощь в обучении от украинских летчиков будет очень полезной.
Он утверждает, что с помощью Block 70/72 ВВС Украины смогут не только регулярно уничтожать российские беспилотники и крылатые ракеты, но и сбивать вражеские самолёты. Это косвенно подтверждает то, что украинским пилотам F-16 пока не удавалось сбивать российские самолёты.
В общем, довольно честное интервью, но самое в нем интересное то, что оно на 99% подтверждает то, о чем мы писали много месяцев назад, еще когда только разговоры пошли о том, что Киев получит F-16.
И на основании этого интервью можно поставить много точек и галочек:
- переучить всех пилотов ВСУ не получилось. Основным препятствием стало знание/возможность изучения английского языка и обучаемость в целом;
- самолеты, предоставленные ВСУ, не являются «супер-оружием», представляя собой устаревшие модели прошлого века;
- вооружение самолетов также не отвечает критериям современного эффективного оружия;
- применяются F-16 исключительно осторожно, дабы не нанести морального вреда.
Впрочем, об эффективности F-16 можно судить по сводкам. А там при всем ракеты и «Герани» регулярно поражают военные объекты. И происходит это значительно чаще, чем на нашей стороне.
В целом, как уже предсказывалось, F-16 стал очередным юнитом в линейке военных разочарований Украины. Вместе с «Джавелином», «Леопардом», «Абрамсом», «IRIS-T», «Пэтриотом» и прочими вымоленными Киевом вооружениями.
Впрочем, все это было нами предсказано давно.
Интервью же украинского летчика интересно тем, что в нем практически нет ненаучной фантастики. То есть, по сути, пилот не врет совсем. Более того, в его выступлении прослеживаются очень четко следующие вещи:
- F-16 совершенно не противник для МиГ-31, Су-57 и Су-35;
- российские ЗРК представляют не меньшую угрозу, чем российские самолеты;
- российская разведка очень четко научилась засекать места базирования самолетов;
- российские войска научились поражать цели, выявленные разведкой.
Конечно, лётчики — это элита, а потому его выступление очень резко отличается от высказываний в стиле «Да мы их…». Хотя, стоит признать, количество последних тоже резко уменьшилось.
А так да, воевать на старом F-16 сегодня над Украиной очень и очень непросто. Украинцы пытаются это делать, и есть мнение, что у них это получается много лучше, если бы на их месте были герои из НАТО. С русскими воевать очень непросто.
Ну а вот здесь можно послушать украинского небесного борца с «Геранями».
