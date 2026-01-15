Трамп заявил: «расправы в Иране прекращаются»; АУГ США идёт на Ближний Восток
Американский президент заявил о том, что «убийства в Иране прекращаются», и «что нет информации о готовящихся казнях задержанных протестующих». По словам Трампа, «если иранский режим решит казнить задержанных по обвинению в антиправительственных выступлениях, то Тегеран ждёт очень жёсткая реакция».
Трамп из Овального кабинета:
Тем временем в течение ночи появилась информация о том, что авианосная ударная группа ВМС США выдвинулась на Ближний Восток. Одновременно с этим американские истребители поднимались в воздух с авиабазы Эль-Удейд в Катаре, где, несколькими часами ранее заявил американский генерал Дэн Кейн, «осталась лишь горстка военнослужащих».
В связи с этим в Иране были подняты в воздух истребители МиГ-29 и приведена в состояние повышенной боевой готовности система ПВО. Как сообщает иранская пресса, командование отдало приказ о необходимости сбивать любое военное воздушное средство, которое несанкционированно войдёт в воздушное пространство Исламской Республики.
По словам, высказанным Трампом о том, что «в Иране расправы прекратились, а казни не планируются», непонятно – значит ли это, что президент США решил отыграть назад, или это небольшой перенос сроков начала вторжения.
