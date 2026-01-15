О ситуации в воздушном пространстве Ирана: сайты мониторинга меняют информацию
Зачастую индикатором возможного начала боевых действий в отношении того или иного государства является отсутствие пассажирских самолётов в его воздушном пространстве. Обратим внимание на воздушное пространство Ирана в связи с информацией о том, что американская авианосная ударная группа идёт на Ближний Восток, а также в связи с активностью американской авиации на катарской базе Эль-Удейд.
На момент подготовки публикации над территорией Ирана, как показывали мониторинговые сайты, находился гражданский борт, выполнявший рейс Чжэнчжоу-Люксембург. Через границу Ирана самолёт, по отметкам сайтов-«радаров», входил со стороны Туркменистана и покинул иранское воздушное пространство примерно в 6:35 мск. Речь идёт о грузовом борте Boeing 747-4HQERF люксембургской компании Cargolux.
Однако затем появилась пометка «борт не обслуживается», а на карте последней отметкой фиксации борта был упомянутый Туркменистан.
Ошибки сервисов мониторинга или что-то другое?
Ни одного пассажирского авиалайнера в воздушном пространстве Исламской Республики долгое время мониторинговые сайты не отображали.
Соответственно, это свидетельствует о том, что авиакомпании мира предпочитают не рисковать, ожидая, что удары по Ирану, как и ответные удары самого Ирана, могут быть нанесены в любой момент.
Однако примерно в 6:40 мск над Ираном появилась метка пассажирского борта Лондон - Нью-Дели. Это Boeing-787 компании Air India.
Но уже через 6-7 минут этот борт сайты мониторинга стали отображать летящим в воздушном пространстве Ирака, изменив демонстрируемую траекторию.
Настоящая информационная чехарда на иранском направлении.
Как уже сообщало «Военное обозрение», Дональд Трамп несколько часов назад заявил о том, что у него «есть сведения, согласно которым в Иране прекратились расправы над протестующими» и что «новых казней иранский режим не планирует». Президент США добавил, что «проверяет информацию, полученную от источников».
Информация