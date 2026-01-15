О ситуации в воздушном пространстве Ирана: сайты мониторинга меняют информацию

8 024 9
О ситуации в воздушном пространстве Ирана: сайты мониторинга меняют информацию

Зачастую индикатором возможного начала боевых действий в отношении того или иного государства является отсутствие пассажирских самолётов в его воздушном пространстве. Обратим внимание на воздушное пространство Ирана в связи с информацией о том, что американская авианосная ударная группа идёт на Ближний Восток, а также в связи с активностью американской авиации на катарской базе Эль-Удейд.

На момент подготовки публикации над территорией Ирана, как показывали мониторинговые сайты, находился гражданский борт, выполнявший рейс Чжэнчжоу-Люксембург. Через границу Ирана самолёт, по отметкам сайтов-«радаров», входил со стороны Туркменистана и покинул иранское воздушное пространство примерно в 6:35 мск. Речь идёт о грузовом борте Boeing 747-4HQERF люксембургской компании Cargolux.



Однако затем появилась пометка «борт не обслуживается», а на карте последней отметкой фиксации борта был упомянутый Туркменистан.



Ошибки сервисов мониторинга или что-то другое?

Ни одного пассажирского авиалайнера в воздушном пространстве Исламской Республики долгое время мониторинговые сайты не отображали.

Соответственно, это свидетельствует о том, что авиакомпании мира предпочитают не рисковать, ожидая, что удары по Ирану, как и ответные удары самого Ирана, могут быть нанесены в любой момент.

Однако примерно в 6:40 мск над Ираном появилась метка пассажирского борта Лондон - Нью-Дели. Это Boeing-787 компании Air India.

Но уже через 6-7 минут этот борт сайты мониторинга стали отображать летящим в воздушном пространстве Ирака, изменив демонстрируемую траекторию.



Настоящая информационная чехарда на иранском направлении.

Как уже сообщало «Военное обозрение», Дональд Трамп несколько часов назад заявил о том, что у него «есть сведения, согласно которым в Иране прекратились расправы над протестующими» и что «новых казней иранский режим не планирует». Президент США добавил, что «проверяет информацию, полученную от источников».
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +4
    Сегодня, 06:55
    Идёт информационная война в сми и киберпространстве, что тоже является общей стратегией любой войсковой операции.
    1. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      -3
      Сегодня, 07:54
      Цитата: ZovSailor
      Идёт информационная война в сми и киберпространстве, что тоже является общей стратегией любой войсковой операции.


      Интересно, Израильские ВВС могут прорвать ПВО Ирана и нанесли удары по Али Хаменеи без помощи Американцев ? или будут ждать подхода Американских сил...

      В прошлый раз, если верить некоторым инсайдам, то Израиль планировал ликвидировать аятоллу, но Трамп был против этого и удар не состоялся... сейчас после успеха с Мадуро, и слухов/сливов про предложения Аятолле бежать в Россию, можно с некоторой уверенностью говорить о планах его ликвидации (если договориться не сможет с США).

      В Иране так же, есть неназванный приемник (об этом то ли сам Аятолла говорил то ли Иранские СМИ уже не вспомню... на случай ликвидации) но походу, при нынешний ситуации, удержать власть нынешний режим не сможет.... ликвидация Хаменеи - назначение нового руководителя Реза Пехлеви ? - и смена строя с исламского государства на монархию, с упором на светское государство, самый такой реалистичный сценарии.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:58
    ❝ Настоящая информационная чехарда на иранском направлении ❞ —

    — Если не «туман войны», то предвоенный вполне вероятно ...
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -2
    Сегодня, 07:23
    удары по Ирану, как и ответные удары самого Ирана, могут быть нанесены в любой момент.

    Интересно по каким первым обьектам Ирана нанесут свои удары американцы и евреи? what
    Наверно также по венесуэльскому сценарию.
  4. Toby Dammit Звание
    Toby Dammit
    +5
    Сегодня, 07:31
    Так Иран же объявил о закрытии воздушного пространства
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:38
    Посмотрим ,как Иран смог реорганизовать своё ПВО - а мы им предлагали .В прошлом году оно было никакущее.
    КНР стоит задуматься." Труп " Мадуро мимо них уже проплыл.КНР не покупает иранскую нефть официально - он покупает " индонизийскую" нефть.Иранскому о Харькове приготовиться .У меня сейчас нет доступа к маринтрафикам .А это плохо для меня.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 07:53
    Цитата: tralflot1832
    Посмотрим ,как Иран смог реорганизовать своё ПВО - а мы им предлагали .В прошлом году оно было никакущее.
    КНР стоит задуматься." Труп " Мадуро мимо них уже проплыл.КНР не покупает иранскую нефть официально - он покупает " индонизийскую" нефть.Иранскому о Харькове приготовиться .У меня сейчас нет доступа к маринтрафикам .А это плохо для меня.

    Извиняюсь ,кто то умничает не Харьков ,а остров Харк. Это уже слишком для Яндекса. bully
  7. Ольгович Звание
    Ольгович
    0
    Сегодня, 08:27
    момент для удара упущен-протесты задавливают...
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:37
      После удару по о.Харк ,они вспыхнут ( голодные бунты не за горами)с новой силой .КНР в спонсорстве не замечен .Нет нефти - нет юаней .Прагматизм КНР имеет два конца.