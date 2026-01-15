На фоне ударов ВС РФ по энергетике Кличко обвинил Зеленского в хейте

В вечернее и ночное время суток российская армия нанесла очередную серию ударов по объектам на подконтрольных врагу территориях. Российские бомбардировщики Су-34 в течение несколько часов били по военным и промышленным объектам киевского режима в Славянско-Краматорской агломерации, расстояние до которой от передовых позиций ВС РФ продолжает сокращаться. Одно из направлений приближения – со стороны Ямполя и Красного Лимана.

Известно о том, что российские дроны атаковали объекты транспортной инфраструктуры и энергетики в Одесской области. Взрывы прогремели в Затоке и Черноморске (Ильичёвске).

Целью для удара по Житомирской области, по предварительной информации, стал энергообъект в пгт Народичи Житомирской области. Речь идёт об электроподстанции на 110 кВ. Расположен населённый пункт в 120 км к северо-западу от Киева.

Тем временем продолжается заочная перепалка между главой киевского режима Зеленским и мэром Киева Кличко. Первый обвинил второго в том, что тот «в малой интенсивности (вместе с мэрией) работает над решением проблем с энергоснабжением». Кличко решил ответить:

Какой «интенсивности» в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал? Такие заявления, прежде всего, нивелируют самоотверженный труд тысяч людей, специалистов. У них хоть и нет оружия в руках, своими неутомимыми усилиями они тоже борются за свою страну. Тем временем – сплошной хейт (негативные высказывания - прим. автора). Аааа, Кличко посоветовал тем, кто имеет возможность, переехать за город, чтобы не замерзали. Без света и тепла. Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации. И мне безразлично какие-то рейтинги и призрачные выборы.

Таким образом, мэр Киева обвинил Зеленского в популизме и в том, что тот работает исключительно на собственный политический рейтинг. Для кого-то на Украине это ещё остаётся откровением?
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 07:49
    После заявления Трампа сегодня ночью ,у Зеленского с его женой " Скумбрией " есть шанс поменять место регистрации.Кличко в курсе.
    Ilya-spb
      Ilya-spb
      +3
      Сегодня, 08:25
      Предлагаю сделать Кличко И.О. президента Украины.

      Для подписания капитуляции. И мирных соглашений.
      Andobor
        Andobor
        +1
        Сегодня, 08:55
        Цитата: Ilya-spb
        Предлагаю сделать Кличко И.О. президента Украины.
        Для подписания капитуляции. И мирных соглашений.

        Всех кто сейчас может подписать капитуляцию, на Украине преследуют.
        На Тимошенко наехали, она рукопожатная и в Москве и в Вашингтоне.
    oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19
      +6
      Сегодня, 08:47
      у меня такое ощущение , что за Зеленским стоит "Звезда смерти" , которая висит над орбитой Земли, никак иначе.Какой то вообще разнузданно-неприкасаемый.
    Помеха с права
      Помеха с права
      +1
      Сегодня, 09:28
      После заявления Трампа сегодня ночью ,у Зеленского с его женой " Скумбрией " есть шанс поменять место регистрации.Кличко в курсе.
      Кличко не в курсе))) Свинарник уже горит, а они с клоуном помои делят...
  Южноукраинец
    Южноукраинец
    +10
    Сегодня, 07:53
    Доскакались гады. Помнится, Кличко был в первых рядах в 14ом году. Жители Киева, выходите и жгите покрышки. Хотя, нормальных людей искренне жаль, а их достаточно, кто бы, что не писал. Жаль до Львова далеко, его бы в каменный век, вот там настоящий рассадник.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:54
    ❝ Тем временем продолжается заочная перепалка между главой киевского режима Зеленским* и мэром Киева Кличко ❞ —

    — Пора переходить к «фулл-контакту» ...
    Ольгович
      Ольгович
      +3
      Сегодня, 08:22
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Пора переходить к «фулл-контакту» ...

      пусть сожрут друг друга.
  Mouse
    Mouse
    +4
    Сегодня, 07:59
    Д. урак д. урака видит издалека.....
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 08:14
      Кличко решил ответить:

      Просто удивительно, как " отбитая голова" так складно ответила! laughing
      Неужели мозги стали трансформироваться? Или по бумажке читал? laughing
      Монтесума
        Монтесума
        0
        Сегодня, 09:20
        Цитата: ваш вср 66-67
        Неужели мозги стали трансформироваться? Или по бумажке читал?

        Суфлёр у него грамотный.)
      михаил3
        михаил3
        0
        Сегодня, 10:01
        Цитата: ваш вср 66-67
        Кличко решил ответить:

        Просто удивительно, как " отбитая голова" так складно ответила! laughing
        Неужели мозги стали трансформироваться? Или по бумажке читал? laughing

        При чем тут он? Он же не лично это сказал, это его подчиненные делают. Ему дай бог несколько фраз за ними выучить)
  Егоза
    Егоза
    +9
    Сегодня, 08:02
    Кличко реальный претендент на место зели!! Его немцы поддерживают, он остается на месте, а не бегает по ЕС-США, и еще "кое-какие силы" за него на местах впишутся. И, главное, его никак не удается сковырнуть с места. Пока еще доставят "украинского посла" из Англии, и не факт, что его изберут, а он туточки, и к выборам уже готов.
    Младший рядовой
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 09:31
      Англичане просто так никого не облизывают. Залужный еще нагадит, пока не понятно в какой должности.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 08:23
    Кличко...
    "Поздравляю всех с новым годом, желаю чтобы вы не знали горя, удачи, любви, счастья и особенно здоровья"
  tralflot1832
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:32
    Цитата: Ilya-spb
    Для подписания капитуляции. И мирных соглашений.

    Честно говоря я за Кличко не следил ,он отмечался воюем с Россией до последнего украинца ? recourse
    Егоза
      Егоза
      +1
      Сегодня, 09:02
      Цитата: tralflot1832
      ,он отмечался воюем с Россией до последнего украинца ?

      Да вроде как нет. Он недовольным был, что главы районов "самостоятельны" - здесь все как из команды зели были, т.е. он, как мэр, над ними власти практически не имел. Зато все их промахи, складывали на него.
  кокосов тима
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 08:37
    Декоммунизация в Киеве
    Руслан Голота
      Руслан Голота
      +1
      Сегодня, 09:16
      Что то там деревьев у них много еще в городе, судя по фото. Если оно конечно из Киева. Надо ТЭЦ дожимать что бы до последней хворостинки город вычистили.
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 08:41
    Из 365 дней прошлого года Зеленский находился за пределами Украины.

    Даже Рейтер пошутило, что Зеленский скоро посетит Украину с государственным визитом. lol
  Светлан
    Светлан
    0
    Сегодня, 08:48
    О как все уже тут забыли историю. Кличко в президенты метят.
    А вы забыли как он на Майдане стоял? А вы забыли что он и Порох сразу после майдана власть делили.
    Боксер он с вырубленными мозгами бросившего страну в пропасть. Место его в изгнании за океаном, а не на вершине власти.
    VictorB
      VictorB
      0
      Сегодня, 08:57
      Место его в изгнании за океаном

      Его место возле параши.
      Светлан
        Светлан
        0
        Сегодня, 08:59
        Тоже вариант, причем лучше чем мой. но он збежит
      th.kuzmichev
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 09:29
        Нынче в Киеве темно
        По дворам плывёт "оно"
        (он и так возле параши)
      th.kuzmichev
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 09:56
        А где сегодня сам Параша?
    Егоза
      Егоза
      0
      Сегодня, 09:05
      Цитата: Светлан
      А вы забыли как он на Майдане стоял? А вы забыли что он и Порох сразу после майдана власть делили.

      Да все помним. Только и тогда его Порх кинул, а сейчас зеля старается кинуть. И да. Если вдруг Виталик окажется "на вершине власти", то он скорее подпишет капитуляцию чем зеля.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 09:27
    Кличко, по умственному развитию, не дотянет даже до мэра Лемберга. И очень загадочно, почему его пан Зе не прессует.
    andr327
      andr327
      0
      Сегодня, 09:41
      А от него можно прямой в челюсть получить физически, а не политически. Это будет больно
      Младший рядовой
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 09:45
        И как физические способности связаны со способностью городом рулить? Хотя сейчас и гинекологи справляются.