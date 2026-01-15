На фоне ударов ВС РФ по энергетике Кличко обвинил Зеленского в хейте
В вечернее и ночное время суток российская армия нанесла очередную серию ударов по объектам на подконтрольных врагу территориях. Российские бомбардировщики Су-34 в течение несколько часов били по военным и промышленным объектам киевского режима в Славянско-Краматорской агломерации, расстояние до которой от передовых позиций ВС РФ продолжает сокращаться. Одно из направлений приближения – со стороны Ямполя и Красного Лимана.
Известно о том, что российские дроны атаковали объекты транспортной инфраструктуры и энергетики в Одесской области. Взрывы прогремели в Затоке и Черноморске (Ильичёвске).
Целью для удара по Житомирской области, по предварительной информации, стал энергообъект в пгт Народичи Житомирской области. Речь идёт об электроподстанции на 110 кВ. Расположен населённый пункт в 120 км к северо-западу от Киева.
Тем временем продолжается заочная перепалка между главой киевского режима Зеленским и мэром Киева Кличко. Первый обвинил второго в том, что тот «в малой интенсивности (вместе с мэрией) работает над решением проблем с энергоснабжением». Кличко решил ответить:
Таким образом, мэр Киева обвинил Зеленского в популизме и в том, что тот работает исключительно на собственный политический рейтинг. Для кого-то на Украине это ещё остаётся откровением?
