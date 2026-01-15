Трамп: Россия готова к заключению сделки, а Украина, думаю, менее готова

Трамп: Россия готова к заключению сделки, а Украина, думаю, менее готова

В преддверии возможной встречи Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с высшим политическим руководством РФ президент США прокомментировал ситуацию на украинском фронте. По словам Дональда Трампа, президент России «готов пойти на заключение сделки и завершить конфликт».

Трамп:



Россия готова пойти на сделку. А вот Украина, думаю, менее готова к заключению такой сделки.

Российский спецпосланник Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление президента США. По словам Дмитриева, вполне очевидно, что Трамп имел в виду:

Трамп даёт понять, что мирное соглашение саботирует Зеленский.

И это - смена оценокТрампом - может продолжаться ещё очень долго. Сегодня у него заключение мирной сделки откладывает Украина, завтра обвинит в этом Москву, послезавтра - снова Зеленского, через неделю вернётся к угрозам санкциями в адрес России.

Тем временем американский президент, который сегодня, судя по частоте его высказываний, в большей степени сосредоточен на Иране и Гренландии, объявил, что на форуме в швейцарском Давосе планирует встретиться и поговорить с Зеленским. Это будет уже минимум 9-я его встреча с главой киевского режима с момента начала второго президентского срока. Пока всем этим встречам и переговорам грош цена. Киевский режим явно не собирается выполнять ни одно из тех условий, выполнение которых важно для России. Киев этого и не скрывает, выпрашивая оружие, деньги и вновь продлевая военное положение и мобилизацию.
29 комментариев
  1. Ru_Na Звание
    Ru_Na
    +3
    Сегодня, 08:41
    Да да, много раз это слышали из уст рыжего балабола, а воз и ныне там.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 08:42
    Самое главное Трамп ни слова не говорит об условиях сделки России с Украиной.
    Закрыл свои козыри в покере и хитро пальчиками загуголины выводит,типа верьте мне... smile артист.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      +4
      Сегодня, 08:53
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      об условиях сделки России с Украиной
      Если сделка, то между Россией и США. Марионетка в Киеве ничего решать не может, это только для видимости. Что до сделки с янки... Вспомним, что "партнёры" из Вашингтона просили Москву повлиять на Януковиче, не применять силу на киевском майдане. Как отмечал сам Путин, после "подло обманули", поддержав госпереворот в Киеве. Далее, "партнёры" подло обманули с Минском, и, наших стратегов ещё более подло обманули в Стамбуле. Будем ждать дальше честной сделки...
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        Сегодня, 09:44
        Будем ждать дальше честной сделки...

        Смешно!
    2. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      +1
      Сегодня, 09:34
      Самое главное Трамп ни слова не говорит об условиях сделки России с Украиной.
      Закрыл свои козыри в покере и хитро пальчиками загуголины выводит,типа верьте мне... smile артист.
      Точно! Потом заявит, что наши удары по энергетике морекопателей вписывались в его план, так как "подготавливали Украину к переговорам"...)))
  3. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +4
    Сегодня, 08:43
    По словам Дональда Трампа, президент России «готов пойти на заключение сделки и завершить конфликт».

    Нам кому верить: Трампу или Путину?
    Путин сказал, что Россия будет договариваться на собственных условиях...
    Поэтому подождём...Трампа мать...
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 08:54
      А как слова Трампа противоречат Путину? Легко можно читать что ВВП готов пойти на заключение сделки и завершить конфликт... но только на своих условиях.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 08:59
      Каждый гнет свою линию.В настоящий момент дипломатия зашла в тупик.Точнее,не созрели политики вевропах.Но это временно,надеюсь.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Сегодня, 09:06
        Цитата: dmi.pris1
        Точнее,не созрели политики вевропах.
        Они вроде как выделили 90 ярдов, но вот теперь думают где взять эти 90 ярдов. Оказалось что их нет. Теперь разыгрывается спектакль на тему не поможем решить как потратить, т.е. где закупить оружие. Реально же денег просто нет. К началу лета склады разгребут и скакаусы будут воевать палками.
  4. VictorB Звание
    VictorB
    +6
    Сегодня, 08:45
    Мне почему-то кажется, что для РФ эти переговоры имеют смысл только как отвлечение противника (включая и США), пыль ему в глаза, но не как точка приложения наших реальных усилий.

    А вот если руководство полагает на эти переговоры надежды, то это беда.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +2
      Сегодня, 09:08
      Так все же с точностью наоборот. Это пыль в глаза России и отвлечение, а точнее попытка, и боюсь не безуспешная с таким руководством, очередной раз обвести кремлёвских вокруг пальца. Ну как переговоры могут сочетаться с введением очередных санкций?! Значит "дух Анкориджа" уже протух и не имеет смысла! Короче, запасаемся попкорном и смотрим очередной сезон сериала "Нас опять обманули!".
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 09:32
        Цитата: g_ae
        Короче, запасаемся попкорном и смотрим очередной сезон сериала "Нас опять обманули!".

        Помнится, в прошлых комментах подобного содержания всегда вспоминали цитату из стихотворения Пушкина - "Ах, обмануть меня не трудно!... Я сам обманываться рад." Нельзя изменять традициям, учтите на будущее, недоработочка yes
        1. g_ae Звание
          g_ae
          +1
          Сегодня, 09:51
          Я знаю, но в этот раз решил не повторяться. Я обязательно вставлю эту фразу в комментарии, когда выйдет Маша или Песков, и констатируют очевидное и неизбежное. Спасибо за напоминание. Но каков Пушкин?!
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +8
    Сегодня, 08:46
    Сегодня у него заключение мирной сделки откладывает Украина, завтра обвинит в этом Москву,

    Короче, по четным - виноват Зеля, по нечетным - ВВП. Это чтобы нам не сбиться с его прогнозами. Ну hi и надо смотреть как встреча в Москве пройдет.
    1. Володин Звание
      Володин
      +5
      Сегодня, 08:48
      Цитата: Егоза
      и надо смотреть как встреча в Москве пройдет.

      Поедят посикунчиков с крабами и разъедутся).
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 09:07
        Цитата: Володин
        Поедят посикунчиков с крабами
        Не поедят. Они оба кошерные евреи, а крабы по определению некошерные. tongue
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          +2
          Сегодня, 09:14
          Ну тогда,
          Полбу "пальцем" поводить
          И до дому проводить
        2. Володин Звание
          Володин
          +2
          Сегодня, 09:15
          Цитата: Наган
          Не поедят. Они оба кошерные евреи, а крабы по определению некошерные.

          Что-то "кошерность" во время прошлого визита им никак не помешала.
      2. Перейра Звание
        Перейра
        +1
        Сегодня, 09:19
        Два еврея обязательно спасут Россию.
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +3
      Сегодня, 08:54
      Давно пора к этому привыкнуть. Болтовня сама по себе, СВО сама по себе (у собаки и каравана разные цели).
    3. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 09:22
      Как прогноз погоды.... Фифти-фити... Что- нить и угадает.... wink
  6. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +3
    Сегодня, 08:47
    Собака рыжая (Донни) лает, а караван в лице наших доблестных воинов идет вперед (на Запад)
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 08:49
    Не дословно ,в кои веки поддерживаю Кайю Каллас с её " советским прошлым" - надо начинать " бухать" .Она о себе ,или ЕС?
    Ржу не могу ,ЕС отправило в Гренландию военное усиление - роту " чирлидерш" около 30 человек .Норвегия целых два.
  8. Mitka Звание
    Mitka
    -1
    Сегодня, 08:55
    Рыжая фляга подсвистывает.
    1. Перейра Звание
      Перейра
      -1
      Сегодня, 09:20
      И под этот свист весь мир начинает приплясывать.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:55
    Зе повесят собственные нацисты ,за мирную сделку по любому .Вот и не готов Зе к сделке
  10. mongol9999 Звание
    mongol9999
    +1
    Сегодня, 08:58
    В наше предложение в качестве гарантий мира нужно внести пункт, что золотой запас США и европейских стран хранится на территории РФ и в случае любых провокационных действий присваивается Россией. Ну и потом обсуждать сделку и идти на уступки. Например, что не весь объявленный золотой запас, а только 80%. И страны в течение недели снявшие санкции с России и возобновившие беспошлинную торговую деятельность только 50%. И крутить в СМИ информацию Россия готова к обсуждению, а европа и США уклоняются от предложенных условий. Помоему достойное предложение.
  11. stels_07 Звание
    stels_07
    +4
    Сегодня, 09:18
    Пока не завершит с Ираном и танкерами-будет хвалить Путина, а потом как обычно
  12. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 09:41
    Трамп лукавит. Перекрыть экономический краНтик Украине вопрос одной минуты. Тогда военные действия быстро закончатся. Видимо, это не всем выгодно.