Трамп: Россия готова к заключению сделки, а Украина, думаю, менее готова
В преддверии возможной встречи Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с высшим политическим руководством РФ президент США прокомментировал ситуацию на украинском фронте. По словам Дональда Трампа, президент России «готов пойти на заключение сделки и завершить конфликт».
Трамп:
Российский спецпосланник Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление президента США. По словам Дмитриева, вполне очевидно, что Трамп имел в виду:
И это - смена оценокТрампом - может продолжаться ещё очень долго. Сегодня у него заключение мирной сделки откладывает Украина, завтра обвинит в этом Москву, послезавтра - снова Зеленского, через неделю вернётся к угрозам санкциями в адрес России.
Тем временем американский президент, который сегодня, судя по частоте его высказываний, в большей степени сосредоточен на Иране и Гренландии, объявил, что на форуме в швейцарском Давосе планирует встретиться и поговорить с Зеленским. Это будет уже минимум 9-я его встреча с главой киевского режима с момента начала второго президентского срока. Пока всем этим встречам и переговорам грош цена. Киевский режим явно не собирается выполнять ни одно из тех условий, выполнение которых важно для России. Киев этого и не скрывает, выпрашивая оружие, деньги и вновь продлевая военное положение и мобилизацию.
