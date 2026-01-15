Российский боец рассказал детали уничтожения восьми офицеров ВСУ в Гуляйполе

В ходе штурма украинского штаба на Запорожском направлении враг понес серьезные потери. В данном боестолкновении было ликвидировано сразу не менее восьми офицеров ВСУ.

Об этом журналистам агентства ТАСС сообщил военнослужащий с позывным «Кощей», участвовавший в освобождении Гуляйполя. Он служит в штурмовом подразделении 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки «Восток».



Боец ВС России рассказал представителям СМИ детали уничтожения восьми офицеров ВСУ в Гуляйполе. Он лично ликвидировал одного из вражеских военных, еще трех – другой член штурмовой группы.

«Кощей» добавил:

Одного офицера я уничтожил, троих – мой напарник. Потом пятерых, может больше, наши FPV-дроны, когда начали разбирать это здание.

Военнослужащий отметил, что координация работы подразделения проводилась с помощью воздушной разведки.

Примечательно, что вражеский штаб бойцы обнаружили, услышав звук работающего там генератора. Собеседник агентства так рассказал об этом эпизоде:

Тишину поймали после обеда. Шли по улице Шевченко. Проходя завод по изготовлению сухих смесей, услышали генераторы, прошли чуть дальше, доложили командиру своему. Оказалось, что это штаб.

Ранее в конце декабря сообщалось о захвате нашими военными в Гуляйполе штаба батальона 102-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник так быстро покидал помещение, что оставил там невыключенные ноутбуки, смартфоны и штабные карты.
2 комментария
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:48
    ❝ В ходе штурма украинского штаба на Запорожском направлении враг понёс серьёзные потери. В данном боестолкновении было ликвидировано сразу не менее восьми офицеров ВСУ ❞ —

    — «Много их пало, а всё-таки мало!
    Мало их пало! Надо ещё!» © ...
    (Партизанская тихая)
  2. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    -2
    Сегодня, 10:00
    Пиши больше!Чего их, басурман,жалеть!Хорошо если так!Просто праздник какой-то!