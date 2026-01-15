Российский боец рассказал детали уничтожения восьми офицеров ВСУ в Гуляйполе
В ходе штурма украинского штаба на Запорожском направлении враг понес серьезные потери. В данном боестолкновении было ликвидировано сразу не менее восьми офицеров ВСУ.
Об этом журналистам агентства ТАСС сообщил военнослужащий с позывным «Кощей», участвовавший в освобождении Гуляйполя. Он служит в штурмовом подразделении 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки «Восток».
Боец ВС России рассказал представителям СМИ детали уничтожения восьми офицеров ВСУ в Гуляйполе. Он лично ликвидировал одного из вражеских военных, еще трех – другой член штурмовой группы.
«Кощей» добавил:
Военнослужащий отметил, что координация работы подразделения проводилась с помощью воздушной разведки.
Примечательно, что вражеский штаб бойцы обнаружили, услышав звук работающего там генератора. Собеседник агентства так рассказал об этом эпизоде:
Ранее в конце декабря сообщалось о захвате нашими военными в Гуляйполе штаба батальона 102-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник так быстро покидал помещение, что оставил там невыключенные ноутбуки, смартфоны и штабные карты.
