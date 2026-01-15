Новый инцидент с ICE в Миннеаполисе: сотрудник открыл огонь по венесуэльцу

Полиция действует соразмерно тому, как действует толпа. Она забрасывает правоохранителей петардами и фейерверками. Протестующие бросают в полицейских лёд и снежки.

Они только создают хаос. Это не тот путь, по которому должна идти наша страна.

В американском Миннеаполисе – очередные инциденты со стрельбой и участием бойцов спецподразделений миграционной полиции ICE. Поступают сообщения о том, что один из сотрудников указанной службы открыл огонь по протестующим против их действий. В результате ранение получил мигрант из Венесуэлы.В полиции штата Миннесота заявляют о том, что «мера была вынужденной», так как на сотрудников ICE мужчина «замахнулся лопатой». По другим данным, он ударил агента лопатой.Несколькими днями ранее в том же американском городе сотрудник ICE Джонатан Росс застрелил 37-летнюю местную жительницу. Тогда тоже было заявлено, что «он действовал, обороняясь». Женщина якобы попыталась его сбить, хотя на публикуемых американскими СМИ кадрах видно, что стреляет он в боковое стекло автомобиля, в котором находилась женщина. То есть, в момент выстрела сбивать сотрудника ICE она никак не могла.Тогда же в США разгорелся скандал, связанный, как уже сообщало «Военное обозрение», с чередой увольнений прокуроров штата Миннесота. Они заявили, что федеральные власти оказывают на прокуратуру штата давление, призывая признать, что Росс «стрелял, обороняясь». Прокуроры заявили, что принимать такое решение до завершения расследования, нельзя.Миннеаполис, кстати, тот самый город, в котором несколько лет назад полицейские убили Джорджа Флойда, имя которого впоследствии буквально прогремело на всю Америку и не только на Америку.Начальник полиции Миннеаполиса Брайан О'Хара:А мэр Миннеаполиса осудил Трампа за ввод в город и район аж 3000 сотрудников ICE: