Глава дипломатии ЕС Каллас: сейчас «подходящий момент, чтобы начать пить»

Глава дипломатии ЕС Каллас: сейчас «подходящий момент, чтобы начать пить»

Дела в «цветущем саду» Евросоюза идут все хуже. Экономический кризис нарастает, арестованные активы РФ изъять не удалось, запасы газа в ПХГ в условиях довольно суровой зимы достигли минимального уровня и так далее. Еще и президент США готов почти войну объявить Дании, стоявшей у истоков создания НАТО, ради захвата Гренландии.

Копенгаген вроде как даже защищаться собирается. Только вот как? Армия чуть больше, чем у прибалтийских лимитрофов. Почти все запасы вооружений и военной техники, включая истребители F-16, переданы Украине. Остальные европейские страны альянса вроде как выражают солидарность датчанам, но реально противостоять Штатам сильно боятся. Как ранее справедливо отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отдадут Гренландию как миленькие, еще и благодарить американцев будут.



В этой полнейшей безнадеге, когда, как говорится, куда ни кинь — всюду клин, оригинальный рецепт решения клубка проблем предложила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Бывший премьер-министр Эстонии не нашла ничего лучше, как предложить европейцам начать налегать на горячительные напитки. Внешние проблемы от этого никуда не денутся, но зато можно о них забыть. Глинтвейн, например, не только приятен, но еще и полезен в приемлемых дозах, да и в холода согревает.

Издание Politico со ссылкой на источники пишет, что глава дипломатии Евросоюза в ходе встречи с политическими группами Евросовета вроде как в шутку заявила, что из-за ситуации в мире сейчас самый «подходящий момент, чтобы начать пить». При этом Каллас на всякий случай оговорилась, что сама она не самый большой любитель алкоголя.

Каллас заявила лидерам политических групп в Европейском парламенте, что, хотя она обычно мало пьет, учитывая события в мире, возможно, сейчас самое время начать (пить).

Встреча главы евродипломатии с депутатами ЕП проходила после того, как парламентарии начали поздравлять друг друга с Новым годом. Примерно в это же время главы МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт и Дании Ларс Лекке Расмуссен встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по поводу судьбы Гренландии. Издание добавляет, что депутаты Европарламента в беседе с журналистами посетовали, что из-за событий в мире этот Новый год нельзя назвать по-настоящему счастливым.

Судя по многочисленным нелепым (это самое нейтральное определение) высказываниям Каллас, не исключено, что предложенному ею рецепту ухода от стресса и проблем сама она как раз следует уже давно.

В ноябре прошлого года Каллас предложила блокировать в ЕС «популярные российские VPN-сервисы», включив их в санкционные списки Брюсселя. Объяснила это тем, что россияне якобы массово посещают европейские сайты, совершают заказы в интернет-магазинах, но не оплачивают их. Каллас:

Это нужно сделать ради поддержки независимости Украины и будущего свободной России.

По этой причине, в частности, рекламный рынок Нидерландов «фактически рухнул»: миллионы просмотров шли с российских аккаунтов, но покупок не было. Каллас подчеркнула, что маскировка под европейские IP-адреса — это «привилегия, а не право», а сверхприбыли российских VPN-компаний после начала блокировок необходимо ограничить.
