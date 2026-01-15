Германия отправит свой «разведывательный» контингент в Гренландию

Официальный Берлин заявил о том, что вместе с Данией, Швецией и Норвегией отправит свой военный контингент в Гренландию.
По словам пресс-секретаря немецкого кабмина Штефана Корнелиуса, «в Гренландию будут направлены несколько десятков солдат бундесвера».

Корнелиус:

Германская миссия будет разведывательной.

Что именно собираются разведывать немцы в Гренландии, он не пояснил. Неужели планируют собирать данные об активности на американской базе Питуффик (бывшая Туле), чтобы потом «всем вместе противостоять американскому вторжению»?

Власти ФРГ заявляют, что действия военного контингента в Гренландии «координируются Копенгагеном», а не НАТО. Причиной является нежелание того, чтобы конкретные планы стали известны Трампу. Наивно, особенно если учесть, что у США тотальный контроль над всеми европейскими политиками и генералами, включая датских.

Накануне в Вашингтоне завершились переговоры глав МИД Дании и Гренландии с представителями администрации Трампа.

Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен:

К сожалению, мы не смогли повлиять на позицию американской стороны. У нас всё ещё остаётся фундаментальный спор, поэтому переговоры будут продолжены.

Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт, комментируя переговоры, заявила, что Нуук (административный центр Гренландии) хочет укреплять сотрудничество с Вашингтоном, но не согласен с тем, чтобы быть включённым в состав США. У Трампа дают понять, что Нуук никто особенно не собирается спрашивать.
