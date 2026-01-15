Германия отправит свой «разведывательный» контингент в Гренландию
Официальный Берлин заявил о том, что вместе с Данией, Швецией и Норвегией отправит свой военный контингент в Гренландию.
По словам пресс-секретаря немецкого кабмина Штефана Корнелиуса, «в Гренландию будут направлены несколько десятков солдат бундесвера».
Корнелиус:
Что именно собираются разведывать немцы в Гренландии, он не пояснил. Неужели планируют собирать данные об активности на американской базе Питуффик (бывшая Туле), чтобы потом «всем вместе противостоять американскому вторжению»?
Власти ФРГ заявляют, что действия военного контингента в Гренландии «координируются Копенгагеном», а не НАТО. Причиной является нежелание того, чтобы конкретные планы стали известны Трампу. Наивно, особенно если учесть, что у США тотальный контроль над всеми европейскими политиками и генералами, включая датских.
Накануне в Вашингтоне завершились переговоры глав МИД Дании и Гренландии с представителями администрации Трампа.
Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен:
Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт, комментируя переговоры, заявила, что Нуук (административный центр Гренландии) хочет укреплять сотрудничество с Вашингтоном, но не согласен с тем, чтобы быть включённым в состав США. У Трампа дают понять, что Нуук никто особенно не собирается спрашивать.
