Брянский губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА и ракет «Нептун» по городу

Минувшей ночью киевский режим предпринял очередную попытку массированной атаки по российским регионам, сделав ставку на беспилотники и ракеты «Нептун».

По данным Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны уничтожили 34 украинских БПЛА над территорией России и над акваторией Азовского моря.



По сообщению губернатора Брянской области Александра Богомаза, подразделения ПВО Минобороны РФ обнаружили и уничтожили шесть реактивных БПЛА самолетного типа, а также две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

География атаки – Брянский район и Фокинский район города Брянска. После отражения удара зафиксированы повреждения остекления в многоквартирном доме, фасада и окон административного здания, а также фасада и кровли жилого дома. Пострадавших нет, на местах работают оперативные и экстренные службы.

В числе целей была не только Брянская область. По сообщениям МО, за ночь средствами ПВО перехвачено 19 объектов над Ростовской областью, еще 5 над Волгоградской. Были попытки атак по Курской, Воронежской и Белгородской областям.

«Нептун» – это не кустарный БПЛА из гаража, а крылатая ракета с дальностью в сотни километров, рассчитанная на удары по стационарным целям. Применение таких средств по приграничным регионам – ставка на серьезную эскалацию.
  Владислав_В
    Владислав_В
    +2
    Сегодня, 10:53
    Налицо украинское желание отодвинуть свои границы за буферную зону безопасности.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 11:06
    крылатая ракета с дальностью в сотни километров, рассчитанная на удары по стационарным целям.

    Надо полагать это обьекты теплоэнергетики...нельзя допустить повторения ситуации с Белгородом...жизненно необходимо для России создавать буферную зону свободную от укронациков до границ Польши и Румынии.
  Sergey39
    Sergey39
    +5
    Сегодня, 11:09
    Очередное подтверждение, что каденция данного не догосударства, должна быть прекращена.
  opuonmed
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 11:30
    НАТО руками укров будет выносить тылы ??? Нельзя допустить такого !
  amr
    amr
    +1
    Сегодня, 12:08
    Я единственное не понимаю, почему об этом говорит губернатор? Какое отношение он имеет к ПВО?