Брянский губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА и ракет «Нептун» по городу
2 5065
Минувшей ночью киевский режим предпринял очередную попытку массированной атаки по российским регионам, сделав ставку на беспилотники и ракеты «Нептун».
По данным Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны уничтожили 34 украинских БПЛА над территорией России и над акваторией Азовского моря.
По сообщению губернатора Брянской области Александра Богомаза, подразделения ПВО Минобороны РФ обнаружили и уничтожили шесть реактивных БПЛА самолетного типа, а также две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».
География атаки – Брянский район и Фокинский район города Брянска. После отражения удара зафиксированы повреждения остекления в многоквартирном доме, фасада и окон административного здания, а также фасада и кровли жилого дома. Пострадавших нет, на местах работают оперативные и экстренные службы.
В числе целей была не только Брянская область. По сообщениям МО, за ночь средствами ПВО перехвачено 19 объектов над Ростовской областью, еще 5 над Волгоградской. Были попытки атак по Курской, Воронежской и Белгородской областям.
«Нептун» – это не кустарный БПЛА из гаража, а крылатая ракета с дальностью в сотни километров, рассчитанная на удары по стационарным целям. Применение таких средств по приграничным регионам – ставка на серьезную эскалацию.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация