Герасимов проинспектировал действующую в зоне СВО группировку войск «Центр»
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр», которая в настоящее время действует на днепропетровском направлении.
Как сообщает Минобороны РФ, в ходе работы на пункте управления группировкой войск «Центр» Герасимов заслушал доклады по текущей обстановке и результатам выполнения боевых задач командующих 2-й и 51-й армиями. Начальник ГШ по итогам работы подвел промежуточные итоги и поставил командованию «центральной» группировки задачи на дальнейшие действия. Герасимов, в частности, отметил, что за первые две недели текущего года ВС РФ освободили 8 населенных пунктов и заняли более 300 квадратных километров территории.
Говоря о ходе СВО в целом, начальник Генштаба отметил, что в настоящее время ВС РФ ведут наступление практически на всех направлениях. Подразделения группировки войск «Запад» активно развивают наступление на Краснолиманском направлении, группировка войск «Север» расширяет зону безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, ликвидируются формирования ВСУ, окруженные на восточном берегу реки Оскол в районе Купянска. Кроме того, наши войска расширяют зону контроля в Запорожской, Днепропетровской областях и ДНР. Все попытки украинского командования любыми способами остановить наступление ВС РФ пресекаются армией России.
Кроме того, Герасимов отметил, что, по имеющимся у него данным, армия России завершает освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области, а все попытки «демонстрации присутствия» ВСУ в освобожденном ранее Купянске пресекаются.
В конце декабря прошлого года Герасимов проинспектировал ГрВ «Север» и отметил успехи в создании полосы безопасности, формируемой в приграничных районах Харьковской и Сумской областей. Только за последний месяц минувшего года наша армия освободила на этом участке фронта семь населенных пунктов. Президентом поставлена задача в 2026 году продолжить расширение полосы безопасности, необходимой для защиты Белгородской и Курской областей.
