Герасимов проинспектировал действующую в зоне СВО группировку войск «Центр»

3 098
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр», которая в настоящее время действует на днепропетровском направлении.

Как сообщает Минобороны РФ, в ходе работы на пункте управления группировкой войск «Центр» Герасимов заслушал доклады по текущей обстановке и результатам выполнения боевых задач командующих 2-й и 51-й армиями. Начальник ГШ по итогам работы подвел промежуточные итоги и поставил командованию «центральной» группировки задачи на дальнейшие действия. Герасимов, в частности, отметил, что за первые две недели текущего года ВС РФ освободили 8 населенных пунктов и заняли более 300 квадратных километров территории.



Говоря о ходе СВО в целом, начальник Генштаба отметил, что в настоящее время ВС РФ ведут наступление практически на всех направлениях. Подразделения группировки войск «Запад» активно развивают наступление на Краснолиманском направлении, группировка войск «Север» расширяет зону безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, ликвидируются формирования ВСУ, окруженные на восточном берегу реки Оскол в районе Купянска. Кроме того, наши войска расширяют зону контроля в Запорожской, Днепропетровской областях и ДНР. Все попытки украинского командования любыми способами остановить наступление ВС РФ пресекаются армией России.

Кроме того, Герасимов отметил, что, по имеющимся у него данным, армия России завершает освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области, а все попытки «демонстрации присутствия» ВСУ в освобожденном ранее Купянске пресекаются.

В конце декабря прошлого года Герасимов проинспектировал ГрВ «Север» и отметил успехи в создании полосы безопасности, формируемой в приграничных районах Харьковской и Сумской областей. Только за последний месяц минувшего года наша армия освободила на этом участке фронта семь населенных пунктов. Президентом поставлена задача в 2026 году продолжить расширение полосы безопасности, необходимой для защиты Белгородской и Курской областей.
  Silver99
    Silver99
    +4
    Сегодня, 11:05
    Сложное и противоречивое отношение к Герасимову... с одной стороны он действительно как военный теоретик наиболее подготовлен для Генштаба, в хорошем смысле дотошный при планировании операций, вроде не карьерист..... но вот события февраля 2022 до сих пор не понятны ... а именно отвели наши войска из Бучи, Гостомеля, из-под Чернобыля, Чернигова, из Сум, даже частично вывели из Харьковской области. Это при том, что Харьков уже на тот момент находился в окружении, что это ? просчет ? излишняя самоуверенность и не дооценка противника ? или гребаная политика ? Ведь СВО можно было решить еще в 2022 году, уверен могли. Вопросы на которые честно никто не отвечает.
    opuonmed
      opuonmed
      +3
      Сегодня, 11:06
      февраля 2022 до сих пор не понятны ... а именно отвели наши войска из Бучи, Гостомеля, из-под Чернобыля, Чернигова, из Сум, даже частично вывели из Харьковской области

      Путин приказал он и сделал обманули тогда путина борька брит приехал и заверил киевский режим что РФ можно кидать !
      Ведь СВО можно было решить еще в 2022 году, уверен могли.

      Возможно, можно было, надо было сразу уничтожать киевский режим.
      Silver99
        Silver99
        +2
        Сегодня, 11:10
        Допускаю, но его прямая обязанность через силу убеждения как военного стратега возразить и изменить не верные решения политиков.... имел же Жуков стержень и внутреннюю силу возразить Сталину, да не просто для карьеры и порой для жизни, но в интересах армии и страны мы бы сохранили многие жизни солдат и не было бы этой тягомотины когда города по три раза приходится освобождать ....
        Mitka
          Mitka
          +1
          Сегодня, 11:15
          Вы на работе много начальству возражаете???
          Wratch
            Wratch
            +1
            Сегодня, 12:31
            Истинный партиец,никогда не отклонялся от линии партиии,а колебался вместе с ней. Гений-теоретик,при виде начальства прячет язык .. в нужное место,своего мнения не имеет.
        Магог_
          Магог_
          +1
          Сегодня, 12:02
          имел же Жуков стержень и внутреннюю силу возразить Сталину
          Причём, после войны и после смерти Сталина... в своих "самых правдивых и откровенных мемуарах" в девяти, кажется, редакциях, которые выходили в печать одна за другой даже когда Жукова уже замуровали в кремлёвской стене. Реальных примеров споров Жукова со Сталиным, кроме "Воспоминаний и размышлений", пожалуй, никто привести не сможет.
          Ua3qhp
            Ua3qhp
            +1
            Сегодня, 12:15
            Реальных примеров споров Жукова со Сталиным, кроме "Воспоминаний и размышлений", пожалуй, никто привести не сможет.
            Про Жукова не скажу, а вот Рокоссовский вполне со Сталиным спорил.
            Магог_
              Магог_
              +1
              Сегодня, 12:19
              Так и приводите в пример Рокоссовского ! Я для себя давно вывел : ссылаться на Жукова опасно - всегда "наступишь в лужу пропагандистского вранья".
            dmi.pris1
              dmi.pris1
              +1
              Сегодня, 12:49
              В первую очередь,он не спорил,а отстаивал свои замыслы.И оказался прав.
          Silver99
            Silver99
            +1
            Сегодня, 12:38
            Ну тут вы не правы.... самый яркий пример не согласия со Сталиным это в 1941 предложение отвести войска за Днепр и оставить Киев.... далее ссылка Жукова под Ельню .... да даже в 1945 г когда Берлин был рядом Жуков убедил Верховного повернуть армию на север, чтобы помочь Рокоссовскому в разгроме восточно-померанской группировки вермахта. А вообще рассуждать о сложной фигуре Жукова легко сидя в теплом диване, а не когда голова на плахе и от тебя зависит судьба всей страны. Меньше слушайте Веллеров и им подобных.
            Магог_
              Магог_
              0
              Сегодня, 13:03
              Вы приводите то, что сочинили про Жукова в ГлавПУре после войны и вписали гениальные возражения в историю ВОВ, закрепив всё это в "эпопеях" Озерова и пр. "документах". А реальность была другой, и последствия с той же Ельней...

              Я тут на ВО упоминал подделку исторического документа приказа по советским Западным фронтам "На провокации не поддаваться..." от 21.6.41 г., как лихо наши "исследователи войны" делают подмены, чтобы сгладить вину высшего политического и военного руководства в разгроме т.н. "эшелона прикрытия госграницы" КА, потеря которого вылилась в огромные жертвы убитыми и пленёнными, а также катастрофой всего советско-германского театра боевых действий для СССР... Жуков, и подчинённый ему Василевский, подписавшие этот приказ, не могли не понимать последствия такого решения Сталина, но возражать не стали, даже после войны в "Воспоминантях и размышлениях"..., а предпочли отмолчаться, и за них подделали документ. Стыдно !
          alexboguslavski
            alexboguslavski
            0
            Сегодня, 12:53
            Цитата: Магог_
            Причём, после войны и после смерти Сталина... в своих "самых правдивых и откровенных мемуарах" в девяти, кажется, редакциях,


            Называется "Воспоминания и размышления". И как Жуков винил Сталина, прямо как Иуда Христа.
    советник 2 уровня
      советник 2 уровня
      +1
      Сегодня, 11:12
      Цитата: Silver99
      а именно отвели наши войска из Бучи, Гостомеля, из-под Чернобыля, Чернигова, из Сум, даже частично вывели из Харьковской области.

      тут стоит посмотреть на суть Генштаба, как таковую.. "Гентральный орган военного управления Министерства обороны Российской Федерации и основной орган оперативного управления Вооруженными силами Российской Федерации. В соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, и Министра обороны Российской Федерации Генеральный штаб осуществляет управление Вооруженными силами" т.е. именно сами решения "большие" это не к Генштабу вопрос.. у них задачи - оптимально организовывать исполнение указаний.. Ну а если перечисленное Вами было все же - не по указанию, то вопрос о профпригодности появляется явный, но он на месте, значит указание..
    opuonmed
      opuonmed
      0
      Сегодня, 11:19
      Глава государства рассказал, что об отводе войск из-под украинской столицы его попросили в Европе, чтобы Киев мог подписать мирный договор. Россия пошла на этот шаг, желая не допустить «какой-то серьезной войны», но ее обманули https://www.rbc.ru/politics/28/01/2025/679917179a794739a695a909
      dmi.pris1
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 12:52
        Глупости это все.Было видно,уже тогда,что положим и так невеликие силы.Изначальная ошибка-неправильная надежда на то,что там нас встретят с цветами.И устроенный капкан для России на Украине
    ism_ek
      ism_ek
      +1
      Сегодня, 11:24
      Цитата: Silver99
      Это при том, что Харьков уже на тот момент находился в окружении,

      Поезда в Харьков свободно ходили. Не было никакого окружения и в помине.
    dnestr74
      dnestr74
      +1
      Сегодня, 11:29
      Не было резерва удержать территорию, слишком много времени дали ВСУ, пока переговоры , провели мобилизацию, хорошая статья была недавно "Время на войне"
      ism_ek
        ism_ek
        0
        Сегодня, 12:29
        Цитата: dnestr74
        Не было резерва удержать территорию, слишком много времени дали ВСУ, пока переговоры , провели мобилизацию, хорошая статья была недавно "Время на войне"

        Почему на Юге все получилось? Ну или почти все.
        Благодаря супер командованию 1-я Танковая армия заблудилась в Белгородской области. В первые дни СВО разведгруппы прошли 50...100 км. Вошли в Песочин, Дегачи, Циркуны, Докучаевское. Да, фактически, Харьков был окружен. Но это были лишь разведгруппы, основные силы армии так и не вошли в Харьковскую область, потому что командование не обеспечило логистику. Причем наверх шли лживые доклады.
        Сейчас же та же история. Пешие группы по 2..3 человека вошли в Купянск-Узловой. А наверх летят доклады о контроле поселка.
    voyaka uh
      voyaka uh
      +5
      Сегодня, 11:42
      "Сложное и противоречивое отношение к Герасимову"///
      ----
      Что тут противоречивого? И чего сложного?
      СВО длится уже дольше, чем ВОВ.
      С Герасимовым во главе.
      Это говорит само за себя.
      Атрина
        Атрина
        -1
        Сегодня, 12:07
        20 миллионов погибших в ВОВ со стороны СССР ( по некоторым подсчетам до 50 млн )+
        половина страны в руинах и вся страна - в полуголодном состоянии + обноски. Вы уверены, что вот именно так было бы лучше???
        voyaka
          voyaka uh
          +3
          Сегодня, 12:17
          Нет, конечно.
          Было бы лучше свернуть все еще в 2022,
          если уж пошло неудачно.
          А так, за четыре года, потери тоже получились изрядные. Хотя озвучивать их запрещено.
          1. Атрина Звание
            Атрина
            0
            Сегодня, 12:28
            На это и был расчет, что украинцы включат голову и отстанут от Донецка с Луганском. Но чубатые, вдохновленные западной либерасней, решили, что они - великие и им всё можно. Стало понятно, что быстро и относительно по-хорошему не получится. А на быстро и по-плохому тогда у нас не было возможностей. И ни у кого в мире не было на тот момент, поскольку реально воевать никто не планировал. Поэтому идет, как идет. Победа будет за нами. Но позже.
  2. ism_ek Звание
    ism_ek
    +3
    Сегодня, 11:12
    Не смешно как-то уже. То Купянск вроде как "освободили" еще в ноябре. Сейчас опять впереди паровоза бежим с Купянском-Узловым. Вчера только были кадры работы переправы врага через Оскол в Купянске-Узловом.
  3. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 11:37
    Он мог бы открыть новые направления, например, в обход Харькова с севера, или от точки соединения границ Белоруссии-РФ-Украины, на Чернигов, далее вдоль Днепра на юг. Наверное, резервов нет, не может.
  4. Konnick Звание
    Konnick
    +3
    Сегодня, 11:42
    Кроме того, Герасимов отметил, что, по имеющимся у него данным, армия России завершает освобождение населенного пункта Купянск-Узловой

    Так могут говорить журналисты, но не начальник Генштаба...по имеющимся...т.е. он не владеет достоверной информацией
  5. COJIDAT Звание
    COJIDAT
    +2
    Сегодня, 11:58
    Может он и гений, но явно не военный. А вот слова Военного Гения, лично участвовавшего в битвах и не единожды: «Медленность наша умножит силы неприятеля; быстрота и внезапность расстроит его и поразят. Широта реки не сузится, высота берегов не понизится». А.В. Суворов.
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 12:03
    Опять же, северное направление интересно тем, что Днепр в верхнем течении, он же уже в Белоруссии, а значит и все переправы, и снабжение наших войск, которые бы действовали, предположим, западнее Киева, оно бы шло через Мозырь. Укрохунта не стала бы атаковать Белоруссию только из-за того, что через нее идет снабжение российских войск.
    1. COJIDAT Звание
      COJIDAT
      0
      Сегодня, 12:27
      Так же как и мы Польшу. Пока не станем.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 12:28
        Именно! Все снабжение ВСУ идет через Польшу и Румынию, но их же никто не трогает. Значит, так можно? Или опять-таки можно но не всем :)
  7. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 12:10
    Дело не в отношении к кому бы то ни было, а в том что надо понимать, что рулят беспилотники, интернет, космос, разведка, и прочие ноухау, а если человек кроме АК-47 и ушанки знать ничего не знает... вот и воюем 4 года...