ЕС ввёл новый максимум цены на нефть из РФ, продолжая разрушать свою экономику

Потолок ценообразования для нефтяных поставок из России в Европу изменится. ЕС ввёл новый максимум цены на нефть из РФ, продолжая разрушать свою экономику.

Данное решение было принято Советом Европы.

Теперь ценовой потолок будет установлен на уровне 44,1 доллара за баррель. Лимит, ранее находившийся на отметке $47,6 действует вплоть до 31 января, а с 1 февраля будет снижен.

Впервые такое ограничение было введено Брюсселем в 2022 году, когда власти РФ объявили о начале спецоперации на Украине. Тогда потолок установили на уровне 60 долларов за баррель, а в сентябре прошлого года уменьшили до $47,6. С 2023 года ограничения коснулись и отечественных нефтепродуктов. Для них также ввели ценовой потолок. К примеру, Брюссель запретил покупать в России дизтопливо по цене, превышающей 100 долларов за баррель. А на мазут, продаваемый с дисконтом, установили тогда лимит 45 долларов.

В ответ российские власти запретили своим нефтяным компаниям продавать нефть по цене, соответствующей европейским лимитам. В конце минувшего года такой запрет президент России Владимир Путин решил продлить вплоть конца июня.

На фоне антироссийских ограничительных мер со стороны Брюсселя возросло значение поставок нефти из РФ морским путем. На данный момент западные страны пытаются его сдерживать, усиливая борьбу с российским «теневым флотом». Это приводит к определенным сложностям и дополнительным издержкам при осуществлении экспорта нефти из России.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +7
    Сегодня, 11:10
    Возможно, я в чём-то или совсем не прав, но, по-моему разумению, нужно не рассуждать, где у нас порог рентабельности, ниже которого мы не можем продавать нефть в Европу, а ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ ПРОДАВАТЬ.
    Или нам "исполнение договоров" мозоли натирает?
    Они давно говорят, что Россия "ненадёжный поставщик" и что откажутся от российской нефти. Так почему бы не сделать всё, как они хотят? А то ведь ясно, на солярке из чьей нефти ездят украинские танки...

    Пы.Сы. О штрафах за недопоставку.
    А не пошли бы они?... Вместе со штрафами.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +3
      Сегодня, 11:17
      А то ведь ясно, на солярке из чьей нефти ездят украинские танки...

      Еще недавно соляру напрямую поставляли. Капиталу побоку с кого деньги брать и на чем иметь прибыль.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 11:21
        Цитата: Фразах
        А то ведь ясно, на солярке из чьей нефти ездят украинские танки...

        Еще недавно соляру напрямую поставляли. Капиталу побоку с кого деньги брать и на чем иметь прибыль.

        Интересно - наши горе-капиталисты, "исполнители договорных обязательств", в самом деле считают, что если Украина получает нашу нефтянку через третьи руки с накрутками, то это достаточная отговорка, чтобы заявить, что "мы ничего врагу не поставляем"?

        Я так понимаю, что на "прямой линии" с "Главным Начальником" такой вопрос задать не разрешили бы. "Эта нефть - это того, кого надо нефть..."
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 11:58
          Цитата: Zoldat_A
          Интересно - наши горе-капиталисты, "исполнители договорных обязательств", в самом деле считают, что если Украина получает нашу нефтянку через третьи руки с накрутками, то это достаточная отговорка, чтобы заявить, что "мы ничего врагу не поставляем"?
          Ну вот смотрите, мы поставляем нефть в Индию, а индусы продают солярку в ЕС. Нам поставлять нефть в Индию? Но если мы не будем, на этот рынок быстро выйдут все остальные. ОПЕК не просто так ограничивает добычу. Потому что нефти на рынке избыток. И это сейчас есть проблемы с поставкой нефти из Ирана и Венесуэлы. Если Венесуэла начнет поставлять без ограничений, то нефти станет еще больше. Но нефть это не восполняемы ресурс, и его надо экономить. Не надо приводить в пример уголь. и ссылаться на то что скоро нефть будет не нужна. Пока нет и не предвидится альтернатив топлива для тех же самолетов.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            -1
            Сегодня, 12:12
            Цитата: topol717
            мы поставляем нефть в Индию, а индусы продают солярку в ЕС. Нам поставлять нефть в Индию?

            Позволю себе повториться.
            Цитата: Zoldat_A
            А как Вы думаете - Америка допустила бы, чтобы наши танки заправлялись соляркой, сделанной из нефти, выкачанной в Техасе?
            И не по фигу было бы Америке, что там на рынке?
    2. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +1
      Сегодня, 11:24
      После таких заявлений, мне кажется, что они точно прмбухивают. Больше пока не наливать!
    3. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 11:39
      по документам и так не продаем кроме Венгрии, схема такая, турки купили у нас нефть и продали в Италии, по документам это не наша нефть, тогда вообще нефть никому не продавать ни китаю не индии
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -3
        Сегодня, 11:45
        Цитата: Nastia Makarova
        по документам

        Важное уточнение.
        А как Вы думаете - Америка допустила бы, чтобы наши танки заправлялись соляркой, сделанной из нефти, выкачанной в Техасе?
        И пофигу, чья она там по документам...
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 11:59
          Цитата: Zoldat_A
          А как Вы думаете - Америка допустила бы, чтобы наши танки заправлялись соляркой, сделанной из нефти, выкачанной в Техасе?
          Америка в 22-23 года пыталась ограничить поставки в Россию, даже не нефти, а микросхем. Как вы думаете у неё это получилось?
        2. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 12:02
          конечно бы допустила бы если треть бюджета шло америке от нефти, да и американские олигархи такие же, продадут все вся только плати
  2. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 11:13
    Не понятно если хотят полностью отказаться, через два года кажется, от нефти и газа из России и от перепроданной нефти и газа из той же России, то зачем устанавливать потолок цен?
    Как в анекдоте сегодня по пять а завтра по три. И вообще а нам не надо.
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    -1
    Сегодня, 11:34
    . По данным Agrus, которые приводит ОПЕК в отчете по рынку, средняя цена российской нефти Urals в декабре 2025 года снизилась до $35,6 за баррель
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:40
    49$ , отсюда и пляшем .Всё зависит от момента где и когда становится собственником покупатель груза.Для Индии у нас был " дурацкий " бонус.Так посматриваю за танкерами из России, очень много идёт не в полном грузу с Urals,будут бодяжить.А бодяжат жёстко - нефтью из Гайаны ( например) .
    1. stels_07 Звание
      stels_07
      0
      Сегодня, 11:59
      Где посматриваете, если не секрет?
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:16
      Таки да, бодяжить... создавать микс из разных сортов нефти, такое практикуется давно и заводы по переработки нефти настроены, как правило, на микс определённого состава.
      Раньше смешивали при получении сырья, теперь, можно сказать, заранее, планомерно...
      Вопрос в том, как осуществляются продажа нефти, по предоплате, в порту загрузки или как ни будь потом???
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 12:58
        Меня больше интересует ( нет команды СМИ) что таскают иногда танкера в США из России .Что у нас есть такое из нефти ,что нет в США?Хотя судя по часам пребывания в терводах России :бодяжат или смена команды
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:12
    дополнительным издержкам при осуществлении экспорта нефти из России.
    Очевидное... терять не малый рынок с платежеспособным покупателем, не полезно, это факт.
    Что будет происходить дальше???