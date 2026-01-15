ЕС ввёл новый максимум цены на нефть из РФ, продолжая разрушать свою экономику
3 68617
Потолок ценообразования для нефтяных поставок из России в Европу изменится. ЕС ввёл новый максимум цены на нефть из РФ, продолжая разрушать свою экономику.
Данное решение было принято Советом Европы.
Теперь ценовой потолок будет установлен на уровне 44,1 доллара за баррель. Лимит, ранее находившийся на отметке $47,6 действует вплоть до 31 января, а с 1 февраля будет снижен.
Впервые такое ограничение было введено Брюсселем в 2022 году, когда власти РФ объявили о начале спецоперации на Украине. Тогда потолок установили на уровне 60 долларов за баррель, а в сентябре прошлого года уменьшили до $47,6. С 2023 года ограничения коснулись и отечественных нефтепродуктов. Для них также ввели ценовой потолок. К примеру, Брюссель запретил покупать в России дизтопливо по цене, превышающей 100 долларов за баррель. А на мазут, продаваемый с дисконтом, установили тогда лимит 45 долларов.
В ответ российские власти запретили своим нефтяным компаниям продавать нефть по цене, соответствующей европейским лимитам. В конце минувшего года такой запрет президент России Владимир Путин решил продлить вплоть конца июня.
На фоне антироссийских ограничительных мер со стороны Брюсселя возросло значение поставок нефти из РФ морским путем. На данный момент западные страны пытаются его сдерживать, усиливая борьбу с российским «теневым флотом». Это приводит к определенным сложностям и дополнительным издержкам при осуществлении экспорта нефти из России.
