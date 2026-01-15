«А может ударить первой»: Карлсон прокомментировал новую ядерную доктрину России

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что разговоры о возможном ядерном ударе России по Европе перестали быть теорией.

Поводом стала обновленная ядерная доктрина Москвы, в которой прямо прописана возможность применения ядерного оружия против стран, действующих как прокси ядерных держав.



Если государство не обладает собственным ядерным арсеналом, но выступает инструментом ядерной державы – оно автоматически попадает в категорию законных целей. И в этом списке оказываются такие страны, как Германия. Она не имеет ядерного оружия, но участвует в антироссийской военной инфраструктуре НАТО.

Великобритания в этой схеме стоит особняком. Формально ядерное оружие у нее есть, но вопрос в том, кто реально контролирует этот арсенал. А вот Германия – типичный пример «неядерного прокси», через который Запад ведет конфронтацию с Москвой, не неся формальной ответственности как ядерная держава.

Карлсон подчеркивает: в новой редакции допускается и превентивный сценарий. Если та или иная страна «провоцирует» Россию, она может быть уничтожена первой.

По большому счету, это прямой сигнал европейским столицам, которые привыкли чувствовать себя в безопасности за спиной США. Логика «мы всего лишь помогаем» больше не работает. В новой реальности прокси – это не нейтральный участник, а полноценная сторона конфликта со всеми вытекающими последствиями.
  1. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +8
    Сегодня, 11:11
    Почему только Германия. Список можно продолжить: Польша, Прибалтика и т.д.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:34
      hi С прокси-гориллами, как раз понятная ситуёвина, Такер, видимо побоялся назвать кукловодов, которые также войдут в число приоритетных целей в зону поражения вместе со своими прокси согласно новой ядерной доктрине РФ.
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +3
        Сегодня, 11:53
        hi Посыл в том, чтобы кукловоды попридержали своих прокси, в противном случае может достаться всем и шавкам и их хозяевам.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 12:23
      Цитата: Gomunkul
      Почему только Германия. Список можно продолжить: Польша, Прибалтика и т.д.

      Есть "Старая Европа", есть "младоевропейцы", которые для Старой Европы являются как кормовой базой, так и расходным материалом.
      По большому счёту созданный пояс Польша-Прибалтика-Финляндия есть ни что иное как буферная зона между Старой Европой и Россией. Для полного набора им не хватило самую малость, официально встроить в этот пояс украину.
      А так, их для того и принимали в НАТО, что бы в случае зарубы с Россией пустить в распыл в первоочередном порядке. Затейники сидят глубже и бить надо по затейникам.
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 12:58
        бить надо по затейникам.
        Это понятно, что бить надо по затейникам, но по затейникам надо бить экономически, это для них гораздо больнее.
        Украина затейникам нужна совсем для другого проекта. hi
  2. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    -12
    Сегодня, 11:12
    Такер Карлсон уже столько на заявлял, как заявлялка еще не отвалилась.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +13
      Сегодня, 11:15
      Цитата: yuliatreb
      Такер Карлсон уже столько на заявлял, как заявлялка еще не отвалилась.

      Не в Такере дело.
      И даже не в доктрине.
      Хоть сотню раз её обновляй - если титана в фаберже не хватает, то любая Доктрина будет сказкой про Репку...
      1. yuliatreb Звание
        yuliatreb
        -4
        Сегодня, 11:22
        Я с этим не спорю, слишком много стало этого Такера, и его заявлений.
        1. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          -10
          Сегодня, 11:47
          Он раньше работал на Трампа.
          Поссорился. С Fox News его поперли.
          Теперь работает на Путина.
          1. yuliatreb Звание
            yuliatreb
            -3
            Сегодня, 11:51
            Такое ощущение, что я попал не на сайт ВО, а на сайт клуба любителей Такера Карлсона и жестоко их оскорбил, да для меня он был и останется политической женщиной легкого поведения.
          2. Младший рядовой Звание
            Младший рядовой
            0
            Сегодня, 12:23
            От агентов Путина уже не продохнуть. Алексей, неужели Вы в это верите?
      2. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +3
        Сегодня, 11:30
        А я знаю эту сказку: посадил дед Репку. Репка когда вышел, сразу завалил деда. Год написания 1993 laughing
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 11:33
          Цитата: Горыныч1
          посадил дед Репку. Репка когда вышел, сразу завалил деда.

          А я слышал, что он подрос, оделся в пиджак и кроссовки и теперь на немецком телевидении возле какой-то карты прыгает... Это Репка или его родственник, Петрушка?
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            +1
            Сегодня, 11:36
            Это злой брат Репки.
            laughing он ещё долго живёт в Дойцланде и не любит Россию
      3. seamen2 Звание
        seamen2
        +1
        Сегодня, 12:20
        *будет сказкой про Репку...*

        скорее сказкой от Рёпке, который Юлиан.
      4. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 12:21
        Доктрина не является законом, и соблюдать ее не обязательно. Можно и без доктрины взять и долбануть. Здесь, как Вы правильно заметили, все упирается в наличие фаберже.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 12:25
          Цитата: Младший рядовой
          Доктрина не является законом, и соблюдать ее не обязательно. Можно и без доктрины взять и долбануть.

          А можно и с Доктриной взять и не долбануть.
          Цитата: Младший рядовой
          Здесь, как Вы правильно заметили, все упирается в наличие фаберже.
          Наше начальство согласно с этим.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 11:14
    ❝ А может ударить первой ❞ —

    — Надо ещё, чтобы в это поверили ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 11:17
      И весь мир в труху.... feel ...........
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 11:25
    На сём откланиваюсь. С ВО мне не по пути. Всем удачи, врагам погибели.
  5. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 11:30
    разговоры о возможном ядерном ударе России по Европе перестали быть теорией.

    Первая прокси - Украина и начало может быть с западной Украиной. И цели там есть жирненькие. Начиная с мостов через Зап Буг в Польшу и с продолжением по Старо-константиновскому аэродрому, Львовскому авиаремонтному и т.д.
  6. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    +3
    Сегодня, 11:42
    Превентивный ядерный удар обязательно должен быть как в доктрине, так и технически, в виде ракет. Для первого удара подойдут шахтные комплексы, поскольку они сами уязвимы для обезоруживающего удара. Какой процент от всех СЯС должен быть заточен для первого удара, определяется расчетом, допустим, это 20%. Выжившие из ума коммунистические бонзы позднего Политбюро приняли на себя торжественное обязательство не применять первыми ядерное оружие. Старцы думали, что Запад оставит в покое их дряхлые тела и даст спокойно существовать. Но вышло наоборот. Почувствовав безнаказанность, Запад озверел и усилил нажим, что в итоге привело не только к краху коммунистической утопии, но и чуть не уничтожило само государство - Россию.
  7. Naum_2
    Naum_2
    +1
    Сегодня, 12:10
    Уважаемые коллеги-комментаторы. Не стоит вестись на такие "спитчи". Никто уже не боится ядерного удара России, которая однозначно не собирается первой наносить любой ядерный удар. Это чётко видно по ходу так называемой СВО (а реально настоящей войны). Все такие рассуждения это вымысел, пугалки и их не стоит подхватывать.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 12:38
      Цитата: Naum_2
      Уважаемые коллеги-комментаторы. Не стоит вестись на такие "спитчи". Никто уже не боится ядерного удара России, которая однозначно не собирается первой наносить любой ядерный удар. Это чётко видно по ходу так называемой СВО (а реально настоящей войны). Все такие рассуждения это вымысел, пугалки и их не стоит подхватывать.

      Ядерное оружие, это последний(оно же первый) аргумент любой ядерной державы.
      Может быть вы тогда назовёте другие причины по которым натовские войска до сих пор отсутствуют на украине? winked
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:19
    разговоры о возможном ядерном ударе России по Европе перестали быть теорией.
    . Напряжённая ситуация, напряжённая постановка вопроса... если по простому, это довольно страшно!
  9. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 12:25
    «А может ударить первой»: Карлсон прокомментировал новую ядерную доктрину России

    Да небудет никакого ядерного удара , потому что , Россия не готова к ядерной войне.
    Потому Медведем и пишет злостные посты от бессилия , так идёт война а не сво. Плюс , Путин сделал почву, чтобы Россия слабла на всем.
  10. berlaga2005 Звание
    berlaga2005
    +1
    Сегодня, 12:31
    А почему превентивный удар должен быть только ядерным? Очень возможен кинетический удар Орешником по ВПК Германии, Польши, Чехии. США нанесут ответный удар по России? Нет. А без США там никто не дёрнется.
  11. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 12:36
    Вот отползут Штаты от Европки, на той же Гренландии, тогда грозить мы станем "шведу", аки говорил Пётр Великий.
  12. Кармела Звание
    Кармела
    0
    Сегодня, 12:58
    Эту самую доктрину обновили чуть ли не год назад, почему Такера решили только сейчас здесь процитировать?