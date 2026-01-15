«А может ударить первой»: Карлсон прокомментировал новую ядерную доктрину России
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что разговоры о возможном ядерном ударе России по Европе перестали быть теорией.
Поводом стала обновленная ядерная доктрина Москвы, в которой прямо прописана возможность применения ядерного оружия против стран, действующих как прокси ядерных держав.
Если государство не обладает собственным ядерным арсеналом, но выступает инструментом ядерной державы – оно автоматически попадает в категорию законных целей. И в этом списке оказываются такие страны, как Германия. Она не имеет ядерного оружия, но участвует в антироссийской военной инфраструктуре НАТО.
Великобритания в этой схеме стоит особняком. Формально ядерное оружие у нее есть, но вопрос в том, кто реально контролирует этот арсенал. А вот Германия – типичный пример «неядерного прокси», через который Запад ведет конфронтацию с Москвой, не неся формальной ответственности как ядерная держава.
Карлсон подчеркивает: в новой редакции допускается и превентивный сценарий. Если та или иная страна «провоцирует» Россию, она может быть уничтожена первой.
По большому счету, это прямой сигнал европейским столицам, которые привыкли чувствовать себя в безопасности за спиной США. Логика «мы всего лишь помогаем» больше не работает. В новой реальности прокси – это не нейтральный участник, а полноценная сторона конфликта со всеми вытекающими последствиями.
Информация